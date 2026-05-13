Topolino, celebre rivista di fumetti, ha deciso di omaggiare, nel numero in edicola il 13 maggio, Dino Buzzati. Giornalista e scrittore, è ricordato nell’anno in cui si celebra il 120esimo anniversario della sua nascita.

Topolino Dino Buzzati, la storia con Paperino tratta da Sette piani

All’interno della rivista Topolino in uscita mercoledì 13 maggio, dunque, è contenuta una storia proprio dedicata a Dino Buzzati. Si tratta di Paperino al settimo cielo, nel quale l’amato papero si cimenta in un’avventura liberamente ispirata al romanzo Sette piani.

Esso, pubblicato per la prima volta nel 1937, aveva come protagonista Giuseppe Corte. L’avvocato era ricoverato in un grande ospedale organizzato su sette piani, nei quali venivano ricoverati i pazienti in ordine di gravità: al settimo piano c’erano i degenti con condizioni lievi, mentre nell’ultimo vi erano coloro in condizioni molto gravi.

Quella presente nella rivista Topolino non è la prima trasposizione di tale romanzo. Nel ’53, lo stesso Dino Buzzati ha tratto dall’opera una commedia teatrale, mentre nel ’67 Ugo Tognazzi, ispirandosi al romanzo, ha realizzato il film Il fischio al naso.

Topolino Dino Buzzati, un omaggio che continua anche sui prossimi numeri

La storia Paperino al settimo cielo, in uscita il 13 maggio sulla rivista Topolino, è scritta da Michele Medda, che ha curato sia soggetto che sceneggiatura. I disegni, invece, sono firmati da Stefano Intini.

Ma l’omaggio che Topolino ha deciso di effettuare a Dino Buzzati si estende anche ad altre due storie, pubblicate nel corso dell’anno sempre sul settimanale. Ad oggi non si conoscono i titoli delle storie, ma quel che è confermato è che saranno ispirate a La Giacca Stregata (romanzo del 1968) e Una goccia. Entrambe le rivisitazioni avranno come sceneggiatori Michele Medda e Marco Nucci, mentre i disegni saranno realizzati da Giorgio Cavazzano e Casty.

Il ricordo di uno dei più grandi autori del ‘900

Topolino, dunque, celebra quello che è stato uno degli autori più importanti del ‘900 italiano. Dino Buzzati, con i suoi racconti spesso fantastici e tendenti al surrealismo, ha scritto, in tutta la sua vita, sei romanzi. Oltre ad essi ha composto decine fra poesie, racconti e novelle. Il suo lavoro più noto è, senz’altro, Il deserto dei Tartari, pubblicato nel 1940 e da cui è stato tratto anche un omonimo film, rilasciato nel 1976. Molto conosciuta è anche la raccolta Sessanta secondi, con la quale Buzzati ha vinto il Premio Strega nel 1958.