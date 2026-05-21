È stato arrestato nella notte fra il 20 e il 21 maggio l’attore Artem Tkachuk. Il giovane interprete è, sin dalla prima stagione, uno dei protagonisti della fiction Mare Fuori, dove interpreta Pino.

Artem Tkachuk arrestato, cosa è successo

La serie di eventi che ha portato all’arresto di Artem è accaduta quando erano circa le tre di notte. L’attore italo-ucraino, 25enne, si trovava in compagnia di alcuni amici a Rho, cittadina dell’area metropolitana di Milano.

Come riporta l’Ansa, Artem e le altre persone, di 18, 22 e 26 anni, si trovavano lungo la via Molino Prepositurale quando si sarebbero scagliati contro alcune auto regolarmente parcheggiate. Le loro gesta hanno provocato qualche danno, come ammaccature e specchietti retrovisori esterni divelti. Inoltre, hanno attirato l’attenzione di alcuni residenti, che hanno deciso di allertare subito le forze dell’ordine.

Artem Tkachuk arrestato, le minacce agli agenti

Sempre secondo quanto sostiene l’Ansa, una volta arrivate le volanti della Polizia la situazione è, se possibile, ulteriormente peggiorata. L’attore, infatti, avrebbe rivolto insulti e minacce agli agenti intervenuti, peggiorando, di fatto, la sua posizione. Artem, così come le altre persone che erano con lui, è finito agli arresti con l’accusa di danneggiamento aggravato. Per l’interprete, inoltre, è scattata anche la denuncia per il reato di minacce a un pubblico ufficiale, proprio a causa delle tensioni avvenute nella fase del fermo.

Quello accaduto nelle scorse ore non è il primo avvenimento di cronaca con protagonista Artem. A settembre dello scorso anno si era diffusa la notizia per la quale aveva ricevuto una denuncia in seguito a un’aggressione accaduta all’interno del pronto soccorso dell’ospedale Vecchio Pellegrini di Napoli. Una notizia, questa, che l’interprete aveva in seguito rigettato al mittente. Sui social, infatti, aveva raccontato: “Nell’ambulatorio avevo solo stracciato la flebo dalle vene per uscire a fumare una sigaretta e calmarmi. Quando sono rientrato con calma mi hanno abbattuto come un elefante e mi sono svegliato per 13 giorni nel TSO in mezzo ai veri pazzi. Non è stata esposta nessuna denuncia perché non avevo rotto niente“.

L’impegno a Mare Fuori

Quel che è accaduto nelle scorse ore, al momento, non ha ricevuto alcun commento da parte dell’entourage dell’attore, che proprio ieri sera era in onda, su Rai 2, nei consueti appuntamenti settimanali di Mare Fuori. Il 25enne, infatti, è uno dei protagonisti della serie sin dal suo debutto con il personaggio di Pino o ‘pazzo, così soprannominato per la sua impulsività.