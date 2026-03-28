La serata di oggi, sabato 28 marzo 2026, vede una programmazione televisiva ricca di grandi show del fine settimana, eventi sportivi e una vasta scelta cinematografica. Su Rai 1 debutta l’atteso varietà Canzonissima, mentre su Canale 5 prosegue la sfida del serale di Amici di Maria. Gli amanti del cinema possono spaziare tra l’animazione di Cattivissimo Me 2, le avventure intramontabili dell’Agente 007 e la classica commedia italiana con il duo Bud Spencer e Terence Hill.

Stasera in TV sabato 28 marzo 2026: Rai

Le reti Rai offrono intrattenimento musicale, serie TV poliziesche e teatro d’autore:

Rai 1 – Canzonissima (21:30 – 23:55) – Intrattenimento

(21:30 – 23:55) – Intrattenimento Rai 2 – F.B.I. (21:20 – 22:07) – Serie TV

(21:20 – 22:07) – Serie TV Rai 3 – La Pelle Del Mondo – “Un’Altra Città” (21:30 – 23:40) – Cultura

(21:30 – 23:40) – Cultura Rai 4 – Rebellion – Un atto di guerra (21:18 – 23:35) – Film

(21:18 – 23:35) – Film Rai 5 – Omero Non Piange Mai (21:24 – 22:45) – Teatro

(21:24 – 22:45) – Teatro Rai Movie – Charlie’s Angels (2019) (21:10 – 23:05) – Film

(21:10 – 23:05) – Film Rai Premium – Noi del Rione Sanità (21:20 – 22:25) – Serie TV

Programmi Mediaset, La7, TV8, Nove

Sui canali principali la serata è dedicata ai talent show, alla comicità e ai motori:

Canale 5 – Amici di Maria (21:20 – 00:55) – Talent Show

(21:20 – 00:55) – Talent Show Rete 4 – Pari e dispari (21:33 – 23:57) – Film

(21:33 – 23:57) – Film Italia 1 – Cattivissimo Me 2 (21:21 – 23:27) – Film d’animazione

(21:21 – 23:27) – Film d’animazione La7 – In altre parole (20:35 – 00:00) – Intrattenimento

(20:35 – 00:00) – Intrattenimento TV8 – GP Stati Uniti: Sprint Race (20:55 – 21:45) – Sport

(20:55 – 21:45) – Sport Nove – Accordi & disaccordi (21:30 – 00:00) – Talk Show

Altri canali del digitale terrestre

La programmazione del digitale terrestre include thriller d’azione, indagini classiche e grandi successi popolari:

Canale 20 – Codice: Swordfish (21:10): thriller tecnologico con John Travolta e Hugh Jackman.

(21:10): thriller tecnologico con John Travolta e Hugh Jackman. La7 Cinema – Agente 007 – Thunderball: Operazione tuono (21:15): un capitolo storico della saga di James Bond con Sean Connery.

(21:15): un capitolo storico della saga di James Bond con Sean Connery. Cine 34 – L’allenatore nel pallone (21:15): l’indimenticabile commedia sportiva con Lino Banfi.

(21:15): l’indimenticabile commedia sportiva con Lino Banfi. Iris – L’inganno perfetto (21:14): thriller psicologico con Helen Mirren e Ian McKellen.

(21:14): thriller psicologico con Helen Mirren e Ian McKellen. Mediaset 27 – Quel mostro di suocera (21:14): commedia sentimentale con Jennifer Lopez e Jane Fonda.

(21:14): commedia sentimentale con Jennifer Lopez e Jane Fonda. TopCrime – Poirot: Dopo le esequie (21:15): un classico giallo tratto dai romanzi di Agatha Christie.

(21:15): un classico giallo tratto dai romanzi di Agatha Christie. Giallo – Il giovane ispettore Morse (21:10): serie poliziesca britannica di grande successo.

I film di questa sera in TV (sabato 28 marzo 2026)

Tra le pellicole da non perdere segnaliamo Cattivissimo Me 2 su Italia 1, perfetto per una serata in famiglia, e il cult Pari e dispari su Rete 4 con l’affiatata coppia Spencer-Hill. Per chi cerca azione e spionaggio, La7 Cinema propone Thunderball, mentre Rai Movie punta sul reboot di Charlie’s Angels. Gli amanti del cinema italiano possono invece sintonizzarsi su Cine 34 per le avventure di Oronzo Canà ne L’allenatore nel pallone.

Programmi Sky

L’offerta Sky propone documentari d’arte, serie internazionali e reality d’avventura:

Sky Uno – Pechino Express (21:15 – 23:25) – Intrattenimento

(21:15 – 23:25) – Intrattenimento Sky Atlantic – Tanti piccoli fuochi (21:15) – Serie TV

(21:15) – Serie TV Sky Arte – Moonage Daydream (21:15): documentario celebrativo sulla vita di David Bowie.

(21:15): documentario celebrativo sulla vita di David Bowie. Sky Serie – Outlander (21:15) – Serie TV

(21:15) – Serie TV Sky Crime – Il delitto di Via Poma (21:00) – Cronaca nera

I film su Sky sabato 28 marzo 2026

Sui canali cinema di Sky la scelta spazia dall’azione di alto livello alle commedie campioni d’incasso:

Su Sky Cinema Uno troviamo Denzel Washington nel ruolo di giustiziere in The Equalizer 2. Per chi cerca il divertimento, Sky Cinema Comedy propone Poveri ma ricchi con Christian De Sica. Gli appassionati di film storici possono seguire Midway su Sky Cinema Action, mentre Sky Cinema Family presenta il musical d’animazione Sing. Infine, su Sky Cinema Romance segnaliamo la commedia corale Appuntamento con l’amore.

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