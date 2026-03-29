La programmazione televisiva di questa sera, lunedì 30 marzo 2026, offre un inizio di settimana all’insegna del grande cinema d’azione e del ritorno di amatissime serie TV. Su Rai 1 l’appuntamento è con l’attesissimo finale di Guerrieri – La regola dell’equilibrio, mentre Canale 5 propone una nuova diretta del Grande Fratello Vip. Per chi cerca adrenalina e avventura, le reti Mediaset e Rai offrono titoli di forte richiamo come Transporter: Extreme e Lara Croft: Tomb Raider, garantendo un’ampia scelta per ogni tipo di spettatore.

Stasera in TV lunedì 30 marzo 2026: Rai

La serata Rai si divide tra l’epilogo di un legal drama di successo e pellicole d’autore:

Rai 1 – Guerrieri – La regola dell’equilibrio (21:30) – L’avvocato Guido Guerrieri affronta la sua sfida più difficile.

(21:30) – L’avvocato Guido Guerrieri affronta la sua sfida più difficile. Rai 2 – Fatima (21:20) – Film drammatico-religioso.

(21:20) – Film drammatico-religioso. Rai 3 – Lo Stato Delle Cose (21:20) – Talk show e attualità.

(21:20) – Talk show e attualità. Rai 4 – Chaos Walking (21:19) – Tom Holland e Daisy Ridley in un futuro distopico.

(21:19) – Tom Holland e Daisy Ridley in un futuro distopico. Rai Movie – El Dorado (21:10) – Un classico del cinema western.

(21:10) – Un classico del cinema western. Rai Premium – Un amore regale (21:20) – Commedia sentimentale.

Programmi Mediaset, La7, TV8, Nove

Sulle altre reti generaliste spiccano i reality show, l’informazione politica e il grande cinema d’azione:

Canale 5 – Grande Fratello Vip (21:20) – Alfonso Signorini conduce una nuova puntata del reality.

(21:20) – Alfonso Signorini conduce una nuova puntata del reality. Italia 1 – Transporter: Extreme (21:31) – Jason Statham torna nei panni dell’autista Frank Martin.

(21:31) – Jason Statham torna nei panni dell’autista Frank Martin. Rete 4 – Quarta Repubblica (21:33) – Nicola Porro analizza i temi caldi dell’attualità.

(21:33) – Nicola Porro analizza i temi caldi dell’attualità. La7 – La Torre di Babele (21:15) – Corrado Augias approfondisce la storia e la cultura.

(21:15) – Corrado Augias approfondisce la storia e la cultura. TV8 – Foodish (20:40) – Intrattenimento a tema culinario.

(20:40) – Intrattenimento a tema culinario. Nove – Cash or Trash (21:30) – Paolo Conticini e la caccia ai tesori d’epoca.

Altri canali del digitale terrestre

L’offerta del digitale terrestre è particolarmente ricca di titoli cinematografici iconici:

Canale 20 – Lara Croft: Tomb Raider (21:07): Angelina Jolie dà vita alla celebre eroina dei videogiochi.

(21:07): Angelina Jolie dà vita alla celebre eroina dei videogiochi. Iris – L’ora più buia (21:11): Gary Oldman interpreta Winston Churchill in un momento cruciale della storia.

(21:11): Gary Oldman interpreta Winston Churchill in un momento cruciale della storia. Mediaset 27 – Una notte al museo 3 (21:10): Ben Stiller e l’ultimo capitolo della saga fantastica.

(21:10): Ben Stiller e l’ultimo capitolo della saga fantastica. La7 Cinema – Behind Enemy Lines (21:15): Guerra e tensione in territorio nemico con Owen Wilson.

(21:15): Guerra e tensione in territorio nemico con Owen Wilson. Cine 34 – Tre sorelle (21:00): Commedia corale italiana con Serena Autieri e Giulia Bevilacqua.

(21:00): Commedia corale italiana con Serena Autieri e Giulia Bevilacqua. Giallo – Le indagini di Roy Grace (21:10): Nuovi casi per il detective creato dalla penna di Peter James.

I film di questa sera in TV (lunedì 30 marzo 2026)

Chi desidera trascorrere la serata con un bel film ha solo l’imbarazzo della scelta. Segnaliamo l’intensità storica de L’ora più buia su Iris e il ritmo incalzante di Transporter: Extreme su Italia 1. Per gli appassionati di fantascienza, Chaos Walking su Rai 4 rappresenta una proposta moderna e visivamente affascinante, mentre gli amanti del mito possono contare sulle avventure di Lara Croft sul Canale 20. Infine, per una serata spensierata, la commedia Tre sorelle su Cine 34 è l’opzione ideale.

Programmi Sky

Sui canali Sky la serata si accende con show satirici e serie TV di respiro internazionale:

Sky Uno – GialappaShow (21:30) – Risate e parodie con la Gialappa’s Band.

(21:30) – Risate e parodie con la Gialappa’s Band. Sky Atlantic – Tanti piccoli fuochi (21:15) – Dramma familiare con Reese Witherspoon.

(21:15) – Dramma familiare con Reese Witherspoon. Sky Serie – Outlander (21:15) – La saga epica e romantica continua.

(21:15) – La saga epica e romantica continua. Sky Investigation – NCIS (21:15) – Nuove indagini per la squadra guidata da Alden Parker.

I film su Sky lunedì 30 marzo 2026

La proposta cinema di Sky spazia dai grandi cult dell’orrore alle più moderne avventure tecnologiche:

Su Sky Cinema Uno debutta Fight Or Flight – Tensione ad alta quota, un action adrenalinico con Josh Hartnett. Per gli amanti dei capolavori drammatici, Sky Cinema Due propone Million Dollar Baby di Clint Eastwood. Gli appassionati di suspense non possono perdere Shining su Sky Cinema Suspense, mentre per tutta la famiglia è disponibile Animali fantastici: i crimini di Grindelwald su Sky Cinema Family. Infine, su Sky Cinema Action, un appuntamento con la storia dell’avventura: Indiana Jones e l’ultima crociata.

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