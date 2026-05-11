Il palinsesto televisivo nazionale per questa serata offre una selezione estremamente variegata, capace di attrarre l’attenzione di un pubblico vasto da Roma a Milano. Questa programmazione propone appuntamenti che spaziano dalle competizioni canore internazionali al cinema d’azione di matrice hollywoodiana. In particolare, la rete ammiraglia Rai 1 punta su un classico della letteratura siciliana trasformato in fenomeno mediatico, garantendo una narrazione carica di mistero e cultura territoriale che appassiona l’intero Paese.
Stasera in TV martedì 12 maggio 2026, Rai
La televisione pubblica italiana propone per questo martedì contenuti di alta qualità. Su Rai 1, Luca Zingaretti interpreta il celebre commissario Salvo Montalbano, il quale risolve nuovi enigmi tra le strade assolate della Sicilia, regalando agli spettatori atmosfere uniche cariche di sicilianità. Contemporaneamente, Rai 2 accende i riflettori sulla prima semifinale dell’Eurovision Song Contest 2026. In questa occasione, talenti provenienti da tutto il continente si sfidano a colpi di note per conquistare la finale di sabato. Per chi predilige l’inchiesta, Rai 3 propone un nuovo appuntamento con “Indovina Chi Viene A Cena”, focalizzandosi su tematiche ambientali e alimentari di estrema attualità. Inoltre, Rai Movie propone adrenalina pura con il quinto capitolo della saga di Mission Impossible, dove Ethan Hunt neutralizza una minaccia globale senza precedenti attraverso inseguimenti mozzafiato e strategie di spionaggio internazionale che tengono alta la tensione per tutta la durata del film.
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Rai 1: Il commissario Montalbano (Serie TV) – ore 21:30
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Rai 2: Eurovision Song Contest 2026 – 1a Semifinale (Intrattenimento) – ore 21:00
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Rai 3: Indovina Chi Viene A Cena (Intrattenimento) – ore 21:15
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Rai Movie: Mission: Impossible – Rogue Nation (Film) – ore 21:07
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Rai 4: White House Down – Sotto Assedio (Film) – ore 21:19
Programmi Mediaset, La7, TV8, Nove
Le reti commerciali rispondono con una sfida incentrata su talk show politici e reality di grande richiamo. Canale 5 continua a narrare le vicende degli inquilini della casa più spiata d’Italia con il Grande Fratello Vip. Nello stesso momento, Rete 4 e La7 analizzano i fatti del giorno attraverso i dibattiti guidati da Bianca Berlinguer e Giovanni Floris. Per chi cerca intrattenimento leggero, TV8 trasmette le spettacolari esibizioni di Italia’s Got Talent, evidenziando le abilità più curiose dei partecipanti provenienti da ogni regione. Inoltre, il canale Nove propone un documentario d’inchiesta sulla caduta di Michael Jackson, analizzando con precisione i momenti cruciali della sua carriera e della sua vita privata.
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Rete 4: E’ sempre Cartabianca (Informazione) – ore 21:33
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Canale 5: Grande Fratello Vip (Intrattenimento) – ore 21:20
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La7: DiMartedì (Informazione) – ore 21:15
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TV8: Italia’s Got Talent – Nuova Edizione (Prima Tv) – ore 21:40
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Iris: La notte dell’agguato (Film) – ore 21:12
I film di questa sera in tv martedì 12 maggio 2026
La sezione cinematografica presenta titoli di spessore, ideali per una serata di relax domestico. In “Mission: Impossible – Rogue Nation”, Tom Cruise interpreta l’agente Ethan Hunt, il quale deve smantellare il Sindacato mentre la sua stessa agenzia rischia lo scioglimento. Su Rai 4, il film “White House Down” trascina lo spettatore in un assedio serrato alla Casa Bianca, mettendo a dura prova il coraggio del protagonista John Cale. Per chi ama i toni più riflessivi, Rai Storia propone “I racconti della domenica”, un’opera che intreccia memorie e sentimenti legati alla tradizione italiana. La commedia “Il 7 e l’8” con Ficarra e Picone garantisce risate autentiche grazie a un equivoco nato in una corsia d’ospedale molti anni prima, dove i due protagonisti scoprono di aver vissuto la vita dell’altro a causa di uno scambio di culle. Infine, gli appassionati di thriller possono contare su “Infinite Storm”, una lotta per la sopravvivenza contro le forze della natura sul Monte Washington, dove la protagonista affronta una bufera improvvisa per salvare un estraneo.
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Mission: Impossible – Rogue Nation (Rai Movie, 21:07): Ethan Hunt combatte contro il Sindacato, un’organizzazione criminale che mira a destabilizzare l’ordine mondiale attraverso attacchi terroristici mirati.
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White House Down – Sotto Assedio (Rai 4, 21:19): Un aspirante agente dei servizi segreti tenta di proteggere il Presidente degli Stati Uniti durante un violento golpe paramilitare che mette a ferro e fuoco Washington.
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Il 7 e l’8 (Cine34, 21:00): Valentino Picone e Salvo Ficarra interpretano due uomini che scoprono casualmente la verità sulle proprie origini, scatenando una ricerca esilarante dei veri genitori.
I film su Sky martedì 12 maggio 2026
Gli abbonati Sky accedono a una programmazione esclusiva che include successi recenti e pietre miliari del cinema. Sky Cinema Uno trasmette “Primavera”, una pellicola che analizza con delicatezza il percorso di rinascita di una donna dopo una profonda crisi esistenziale. Allo stesso modo, Sky Cinema Comedy punta sul divertimento con il sequel di “Come un gatto in tangenziale”, dove Paola Cortellesi interpreta nuovamente la verace Monica in un confronto esilarante con il mondo borghese di Giovanni. Per gli amanti del cinema fantastico, “Willy Wonka e la fabbrica di cioccolato” trasporta tutta la famiglia in un universo onirico guidato dal carisma di Gene Wilder, il quale accoglie i bambini in un tour magico e pericoloso. Inoltre, gli amanti della fantascienza distopica trovano “The Running Man”, dove Arnold Schwarzenegger interpreta un uomo innocente che partecipa a un gioco mortale trasmesso in diretta nazionale per ottenere la libertà perduta.
Primavera (Sky Cinema Uno): Una narrazione coinvolgente che mette in luce la forza necessaria per superare i traumi del passato e abbracciare un futuro migliore.
Jarhead (Sky Cinema Action): Jake Gyllenhaal interpreta un giovane marine impegnato nella guerra del Golfo, esplorando la solitudine e lo stress psicologico dei soldati al fronte mentre attendono un nemico che non arriva mai.
The Bourne Supremacy (Sky Cinema Collection): Matt Damon interpreta Jason Bourne, l’ex agente che intraprende una fuga disperata attraverso l’Europa mentre cerca di scoprire i segreti della sua identità cancellata dai servizi segreti.