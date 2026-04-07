Siamo solamente ad aprile, l’estate (almeno quella televisiva) è ancora lontana, ma in tv già arrivano le repliche: il 7 aprile, su Rai 1, tornano quelle de Il Commissario Montalbano. Per la storica fiction si tratta dell’ennesima riproposizione.

Il Commissario Montalbano repliche, dal 2021 solamente episodi già visti

Il Commissario Montalbano, nata dall’omonima serie di romanzi scritti da Andrea Camilleri, è una delle fiction di maggior successo del nostro paese. L’esordio è avvenuto nel 1999 e da subito ha avuto risultati eccezionali. Le puntate, nel corso degli anni, hanno racimolato record su record, con alcune che sono state capaci di superare gli 11 milioni di telespettatori, con picchi di oltre il 45% di share.

L’ultima puntata in prima visione è andata in onda l’8 marzo del 2021. A partire da quell’anno, l’amato personaggio interpretato dall’attore Luca Zingaretti è comunque sempre stato presente sull’ammiraglia, ma solamente in replica.

Il Commissario Montalbano repliche, l’ultimo ciclo di appuntamenti in onda in autunno

Rai 1 ha deciso di puntare nuovamente sulle repliche de Il Commissario Montalbano a partire da martedì 7 aprile. Si tratta di una scelta che lascia senz’altro sorpresi, soprattutto se si considerano le tempistiche. Svariati appuntamenti della fiction, infatti, sono andati in onda solamente pochi mesi fa, da settembre a novembre dello scorso anno, tutte le settimane nel prime time del martedì. Una decisione, quella della TV di Stato, che è stata presa con l’obiettivo di omaggiare Andrea Camilleri in occasione del centenario dalla sua nascita.

Ad appena cinque mesi di distanza, la rete ammiraglia ha deciso di puntare di nuovo sulle repliche della serie. La prima puntata ad andare in onda, martedì 7 aprile, è L’odore della notte, terzo episodio della quarta stagione, proposto in prima visione nel lontano 2002.

La fiction contro il Grande Fratello Vip

Rai 1 ha deciso di posizionare le repliche de Il Commissario Montalbano in una giornata decisamente ricca. Il martedì, oltre ai talk show di successo, su tutti DìMartedì, è la giornata nella quale Canale 5 trasmette uno dei suoi titoli di punta. Parliamo del Grande Fratello Vip, iniziato oramai tre settimane fa e che sta faticando dal punto di vista degli ascolti.

La scelta della Rai di proporre la serie in replica è dovuta, probabilmente, alla volontà di non contro-programmare, con un titolo inedito, Rai 2. Sulla seconda rete, sempre dal 7 aprile, parte la nuova edizione di Belve con Francesca Fagnani, show di interviste che ha raccolto, negli ultimi anni, un discreto successo. L’ultima edizione, proposta nell’autunno del 2025, ha chiuso con una media del 9,3% di share, con poco meno di un milione e 400 mila spettatori.