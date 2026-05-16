Domenica 17 maggio, Vincenzo Venuto ed Ellen Hidding guidano la nuova puntata di Melaverde. La trasmissione è visibile dalle ore 11:50 circa, come sempre su Canale 5.

Melaverde 17 maggio, la storia di rinascita a Comano Terme

L’appuntamento di Melaverde di domenica 17 maggio è anticipato da Le Storie di Melaverde, format che riproporre i migliori servizi mai proposti nelle passate edizioni. La puntata, oltre che in televisione, è visibile anche in diretta streaming e on demand mediante l’applicazione Mediaset Infinity.

Durante Melaverde di oggi, i due presentatori si dividono e visitano differenti zone del nostro paese. Ellen Hidding, a tal proposito, si reca a Comano Terme, comune sparso che conta poco più di 3 mila abitanti e che è situato nel territorio della provincia di Trento.

In tale località, la conduttrice racconta una storia di rinascita e resistenza. Lo scorso anno, infatti, si è verificato, nel comune, un grave incendio che ha distrutto una stalla in piena notte. In poche ore, le fiamme hanno distrutto anni di lavoro e sacrifici, provocando enormi danni. L’amore per gli asini e la volontà di ricominciare, però, si sono dimostrati più forti di qualsiasi evento sfortunato.

La patata di montagna

Un’altra storia di rinascita, seppur con modalità decisamente differenti, è quella della patata di montagna. Si tratta di un tubero tipicamente coltivato nelle aree ad alta quota, di solito superiore ai 600 o 1000 metri sopra il livello del mare. Tale tipologia di tubero, quarantanove anni fa, stava rischiando di scomparire per sempre dalla zona adiacente a Comano Terme. Tuttavia, la patata di montagna è stata salvata grazie all’unione dei piccoli produttori in Cooperativa.

Melaverde 17 maggio, il Parco Naturale delle Alpi Liguri

Vincenzo Venuto, nel corso di Melaverde di oggi, raggiunge il Parco Naturale delle Alpi Liguri. Il conduttore racconta la storia di tale luogo, che un tempo era una valle riconosciuta come un centro pastorale di riferimento. Grande protagonista era la pecora Brigasca, per decenni una risorsa fondamentale per le comunità locali. Oggi le cose sono molto decisamente molto differenti e di tale razza esistono pochissimi esemplari.

Venuto analizza una serie di prodotti di eccellenza realizzati a partire dalla Brigasca. Fra i più noti c’è il formaggio Brus, fra i simboli delle Alpi Liguri e contraddistinto per un sapore molto forte. Infine, un approfondimento è proposto sulla cucina bianca, stile di cucina che riflette pienamente l’identità locale e che ha una caratteristica peculiare: quella di basarsi sulle sole risorse disponibili in un territorio oltre i 1000 metri di quota.