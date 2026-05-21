Il palinsesto televisivo per l’inizio del fine settimana offre una selezione straordinaria di grande musica live, cinema d’autore, approfondimenti giornalistici e reality cult per il pubblico italiano. Pertanto, per gli amanti del grande intrattenimento musicale c’è la possibilità di collegarsi direttamente allo streaming nazionale di Rai 1.

Inoltre, le reti Mediaset, la piemontese La7 e i canali satellitari Sky completano la programmazione con show esclusivi e thriller in prima visione adatti ai telespettatori di tutte le regioni italiane, garantendo una copertura totale degli eventi sia sul digitale terrestre sia sul web.

Stasera in TV venerdì 22 maggio 2026, Rai

La televisione di Stato propone un’offerta variegata per la serata di oggi, venerdì 22 maggio 2026, coprendo diversi generi e intercettando i gusti del pubblico da Nord a Sud del Paese. Di seguito si riporta la programmazione dettagliata delle reti principali:

Rai 1 : Semplicemente Fiorella (Intrattenimento, 21:30). Una straordinaria serata-evento interamente dedicata alla musica e alla gloriosa carriera della cantante italiana Fiorella Mannoia, circondata da grandi ospiti del panorama discografico nazionale.

: (Intrattenimento, 21:30). Una straordinaria serata-evento interamente dedicata alla musica e alla gloriosa carriera della cantante italiana Fiorella Mannoia, circondata da grandi ospiti del panorama discografico nazionale. Rai 2 : Delitti in Paradiso (Serie TV, 21:20). Un nuovo e intrigante enigma investigativo richiede l’intervento degli ispettori tra i paesaggi tropicali della splendida e apparentemente tranquilla isola caraibica di Saint Marie.

: (Serie TV, 21:20). Un nuovo e intrigante enigma investigativo richiede l’intervento degli ispettori tra i paesaggi tropicali della splendida e apparentemente tranquilla isola caraibica di Saint Marie. Rai 3 : Iddu – L’ultimo padrino (Film, 21:20). Gli stimati attori italiani Elio Germano e Toni Servillo interpretano i protagonisti di questa pellicola drammatica, incentrata sulla lunga latitanza del boss mafioso siciliano Matteo Messina Denaro e sui complessi intrecci coordinati dallo Stato per catturarlo.

: (Film, 21:20). Gli stimati attori italiani Elio Germano e Toni Servillo interpretano i protagonisti di questa pellicola drammatica, incentrata sulla lunga latitanza del boss mafioso siciliano Matteo Messina Denaro e sui complessi intrecci coordinati dallo Stato per catturarlo. Rai 4 : Sisu – L’immortale (Film, 21:21). Un action crudo e adrenalinico ambientato in Lapponia nel 1844, dove un ex soldato solitario ingaggia una violenta guerra privata contro un contingente nazista per difendere il suo oro.

: (Film, 21:21). Un action crudo e adrenalinico ambientato in Lapponia nel 1844, dove un ex soldato solitario ingaggia una violenta guerra privata contro un contingente nazista per difendere il suo oro. Rai 5 : Tina (Documentari, 21:15). Uno splendido e intimo ritratto biografico incentrato sulla vita artistica, i grandi successi e i momenti più difficili della leggendaria regina del rock internazionale Tina Turner.

: (Documentari, 21:15). Uno splendido e intimo ritratto biografico incentrato sulla vita artistica, i grandi successi e i momenti più difficili della leggendaria regina del rock internazionale Tina Turner. Rai Movie : K-Pax – Da un altro mondo (Film, 21:10). L’attore Kevin Spacey interpreta un misterioso paziente psichiatrico che sostiene di provenire da un pianeta lontano, lasciando sbigottito il suo psichiatra curante, interpretato da Jeff Bridges.

: (Film, 21:10). L’attore Kevin Spacey interpreta un misterioso paziente psichiatrico che sostiene di provenire da un pianeta lontano, lasciando sbigottito il suo psichiatra curante, interpretato da Jeff Bridges. Rai Premium: L’altro ispettore (Serie TV, 21:20). Un nuovo e intricato caso poliziesco mette a dura prova le capacità di deduzione della squadra investigativa italiana tra segreti nascosti e improvvisi colpi di scena.

Programmi Mediaset, La7, TV8, Nove

Le emittenti private e i canali indipendenti arricchiscono il panorama televisivo di questo venerdì 22 maggio 2026 con fiction internazionali, tribune politiche e show comici. Ecco i dettagli della prima serata:

Canale 5 : La forza di una donna (Serie TV, 21:21). Proseguono in prima visione TV per l’Italia gli appassionanti episodi della serie drammatica, ricca di colpi di scena, segreti di famiglia e scelte sentimentali difficili.

: (Serie TV, 21:21). Proseguono in prima visione TV per l’Italia gli appassionanti episodi della serie drammatica, ricca di colpi di scena, segreti di famiglia e scelte sentimentali difficili. Italia 1 : Jurassic World (Film, 21:28) . L’attore americano Chris Pratt interpreta il protagonista nel celeberrimo capitolo della saga fantascientifica, ambientato all’interno del lussuoso parco con dinosauri dove una temibile creatura geneticamente modificata semina il panico.

: (Film, 21:28) . L’attore americano Chris Pratt interpreta il protagonista nel celeberrimo capitolo della saga fantascientifica, ambientato all’interno del lussuoso parco con dinosauri dove una temibile creatura geneticamente modificata semina il panico. Rete 4 : Quarto grado (Informazione, 21:34). I giornalisti Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero conducono in prima visione TV una nuova puntata incentrata sui gialli irrisolti e sui casi di cronaca nera più discussi sul territorio italiano.

: (Informazione, 21:34). I giornalisti Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero conducono in prima visione TV una nuova puntata incentrata sui gialli irrisolti e sui casi di cronaca nera più discussi sul territorio italiano. La7 : Propaganda Live (Intrattenimento, 21:15) – Il conduttore romano Diego Bianchi guida l’irriverente e amato appuntamento del venerdì sera con la sua satira politica, i reportage sociali in Italia e le storiche strisce fumettistiche in prima visione TV.

: (Intrattenimento, 21:15) – Il conduttore romano Diego Bianchi guida l’irriverente e amato appuntamento del venerdì sera con la sua satira politica, i reportage sociali in Italia e le storiche strisce fumettistiche in prima visione TV. TV8 : MasterChef Italia (Intrattenimento, 21:40). Gli aspiranti chef d’Italia si sfidano in una serie di durissime prove culinarie in prima visione TV per convincere la severa giuria e conquistare l’ambito titolo gastronomico.

: (Intrattenimento, 21:40). Gli aspiranti chef d’Italia si sfidano in una serie di durissime prove culinarie in prima visione TV per convincere la severa giuria e conquistare l’ambito titolo gastronomico. Nove: Fratelli di Crozza (Intrattenimento, 21:30). Il comico ligure Maurizio Crozza sale sul palco per proporre le sue esilaranti e graffianti imitazioni dei principali personaggi della politica e dell’attualità italiana contemporanea.

I film di questa sera in tv venerdì 22 maggio 2026

Programmato per uccidere (Canale 20, 21:11). L’esperto di arti marziali Steven Seagal interpreta un abile agente della sezione narcotici, costretto a ingaggiare una dura lotta contro una spietata banda di trafficanti giamaicani.

(Canale 20, 21:11). L’esperto di arti marziali Steven Seagal interpreta un abile agente della sezione narcotici, costretto a ingaggiare una dura lotta contro una spietata banda di trafficanti giamaicani. Identita’ violate (Iris, 21:15): La diva di Hollywood Angelina Jolie interpreta un’intelligente profiler dell’FBI, impegnata a dare la caccia a un astuto serial killer americano che assume l’identità delle sue vittime.

(Iris, 21:15): La diva di Hollywood Angelina Jolie interpreta un’intelligente profiler dell’FBI, impegnata a dare la caccia a un astuto serial killer americano che assume l’identità delle sue vittime. Ritratto della giovane in fiamme (Cielo, 21:20). Una splendida e pluripremiata pellicola drammatica francese incentrata sull’intenso e segreto legame amoroso che nasce tra una pittrice e la sua modella nella Bretagna del Settecento.

(Cielo, 21:20). Una splendida e pluripremiata pellicola drammatica francese incentrata sull’intenso e segreto legame amoroso che nasce tra una pittrice e la sua modella nella Bretagna del Settecento. Un mondo perfetto (Twentyseven, 21:16): Il regista Clint Eastwood dirige l’attore Kevin Costner, il quale interpreta un detenuto in fuga che stringe un bizzarro ed emozionante legame affettivo con il bambino preso in ostaggio negli Stati Uniti.

(Twentyseven, 21:16): Il regista Clint Eastwood dirige l’attore Kevin Costner, il quale interpreta un detenuto in fuga che stringe un bizzarro ed emozionante legame affettivo con il bambino preso in ostaggio negli Stati Uniti. Jojo Rabbit (La5, 21:05): Una brillante e toccante commedia satirica ambientata durante la Seconda Guerra Mondiale, sviluppata attraverso gli occhi di un ragazzino tedesco che possiede come amico immaginario Adolf Hitler.

(La5, 21:05): Una brillante e toccante commedia satirica ambientata durante la Seconda Guerra Mondiale, sviluppata attraverso gli occhi di un ragazzino tedesco che possiede come amico immaginario Adolf Hitler. Monuments Men (La7 Cinema, 21:15). Il regista e attore George Clooney guida un cast stellare in una storia vera incentrata su un singolare plotone di esperti d’arte americani ed europei incaricati di recuperare le opere rubate dai nazisti.

(La7 Cinema, 21:15). Il regista e attore George Clooney guida un cast stellare in una storia vera incentrata su un singolare plotone di esperti d’arte americani ed europei incaricati di recuperare le opere rubate dai nazisti. Miss FBI: Infiltrata speciale (La5, 21:15). L’attrice Sandra Bullock torna in prima visione TV interpretando l’agente Gracie Hart, stavolta impegnata in una rischiosa missione a Las Vegas per salvare due amici che hanno subito un rapimento.

(La5, 21:15). L’attrice Sandra Bullock torna in prima visione TV interpretando l’agente Gracie Hart, stavolta impegnata in una rischiosa missione a Las Vegas per salvare due amici che hanno subito un rapimento. Don Camillo e l’onorevole Peppone (Cine34, 21:00). Il classico e intramontabile capolavoro della commedia italiana incentrato sulle storiche, accese e divertenti dispute elettorali nella pianura padana tra il ruspante parroco interpretato da Fernandel e il sindaco comunista interpretato da Gino Cervi.

I film su Sky venerdì 22 maggio 2026