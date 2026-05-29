La prima serata di oggi offre un palinsesto ricco di grandi ritorni, attualità e cinema per tutti i gusti. Per non perdere nemmeno un minuto dei vostri show preferiti, potete seguire la diretta streaming dei programmi Rai sul sito ufficiale RaiPlay. Sulla piattaforma digitale sono disponibili anche i comodi contenuti on demand. Scopriamo insieme cosa ci riserva la programmazione televisiva per questa sera.

Stasera in TV sabato 30 maggio 2026, Rai

Su Rai 1 l’intrattenimento è protagonista con lo show musicale Tutti I Sogni Ancora In Volo. Il carismatico Massimo Ranieri conduce una grande serata di musica e racconti d’autore. L’evento celebra i grandi classici della canzone italiana dalle ore 21:30 fino alle 00:15.

Rai 2 propone invece l’emozionante film giallo intitolato Omicidio a Les Saintes. La trama segue un’investigatrice che deve districarsi tra i segreti di un’isola caraibica. Le indagini si avviano subito dopo un terribile delitto dalle ore 21:20 fino alle 23:05.

Su Rai 3 va in onda il programma di divulgazione scientifica Sapiens, Un Solo Pianeta – Come Si Costruisce La Storia. Il conduttore Mario Tozzi accompagna il pubblico in un viaggio alla scoperta delle tracce umane. Lo show occupa il palinsesto dalle ore 21:30 fino alla mezzanotte.

Programmi Mediaset, La7, TV8, Nove

Su Rete 4 torna il grande cinema western comico italiano con la pellicola …Continuavano a chiamarlo Trinita’. Gli attori Bud Spencer e Terence Hill interpretano i due scanzonati fratelli fuorilegge dalle ore 21:33 fino alle 23:57.

Canale 5 propone una grande serata di musica dal vivo con l’evento Gigi D’Alessio, stadio Maradona – Una notte a Napoli. Il concerto ripercorre i grandi successi del cantautore partenopeo direttamente dal cuore della città. Lo show intrattiene il pubblico dalle ore 21:20 alle 00:26.

Su Italia 1 viene trasmesso il film per famiglie intitolato Belle & Sebastien – L’avventura continua. Un drammatico incidente aereo sulle montagne costringe il giovane e il suo cane a una missione. La pellicola va in onda dalle ore 21:23 fino alle 23:22.

La7 trasmette il programma di approfondimento culturale In altre parole. Il giornalista Massimo Gramellini analizza la settimana appena trascorsa insieme ai suoi ospiti in studio. La trasmissione occupa la fascia serale dalle ore 20:35 fino alla mezzanotte.

Su TV8 lo sport è protagonista assoluto grazie alla diretta dell’incontro Paris Saint-Germain – Arsenal Finale. La grande sfida calcistica assegna in prima visione tv il titolo di squadra regina d’Europa. Il collegamento live dura dalle ore 21:00 fino alle 23:00.

Sul Nove la politica e l’attualità italiana tornano al centro del dibattito con il talk show Accordi & disaccordi. I giornalisti Luca Sommi, Marco Travaglio e Andrea Scanzi propongono interviste e commenti taglienti dalle ore 21:30 alle 23:55.

I film di questa sei in tv sabato 30 maggio 2026

Sul canale 20 Mediaset va in onda il film d’azione Spia per caso a partire dalle ore 21:06. L’attore Jackie Chan interpreta un commerciante che si ritrova coinvolto in un intrigo internazionale di spionaggio.

Rai Movie propone il thriller poliziesco Le paludi della morte dalle ore 21:20. Due determinati detective della omicidi uniscono le proprie forze per dare la caccia a un sadico serial killer.

Su Iris viene trasmesso il film di spionaggio Nessuna verita’ a partire dalle ore 21:14. Gli attori Leonardo DiCaprio e Russell Crowe cooperano in una complessa operazione militare in Medio Oriente.

Rai 5 offre agli appassionati di cinema d’autore la pellicola drammatica In mezzo al mare dalle ore 21:25. La trama si concentra sulla convivenza forzata tra i personaggi in uno spazio ristretto.

Su Cine34 va in onda la divertente commedia fantastica Un matrimonio mostruoso a partire dalle ore 21:10. Una normale coppia di umani affronta una bizzarra famiglia allargata di streghe e vampiri.

Il canale Twentyseven propone la commedia fantascientifica Men in Black II dalle ore 21:15. I famosi agenti segreti J e K tornano in azione per difendere la Terra da alieni.

Su La5 viene trasmessa la commedia brillante Dave – Presidente per un giorno dalle ore 21:13. Un cittadino comune sostituisce temporaneamente il Presidente degli Stati Uniti d’America alla Casa Bianca.

Su Tv2000 va in onda il commovente film per tutta la famiglia Lampo – Il cane viaggiatore dalle ore 21:05. La pellicola racconta la storia vera di un cane celebre in Italia.

Su Iris torna l’agente segreto James Bond con la pellicola Octopussy – Operazione Piovra dalle ore 21:15. L’attore Roger Moore indaga su un pericoloso complotto nucleare sovietico.

Su Cine34 viene trasmessa la commedia sexy all’italiana La moglie in vacanza… l’amante in citta’ dalle ore 21:15. La vicenda si sviluppa tra mille equivoci e scambi di persona.

Top Crime offre il classico giallo Poirot: Assassinio sull’Orient Express a partire dalle ore 21:16. L’investigatore belga deve risolvere un delitto su un treno bloccato dalla neve.

I film su Sky sabato 30 maggio 2026

Su Sky Cinema Romance va in onda la commedia sentimentale L’ammissione a partire dalle ore 21:15. Una responsabile universitaria vede la sua vita metodica stravolta dall’incontro con un candidato.

Sky Cinema Drama propone la pellicola musicale 8 Mile dalle ore 21:15. Il cantante Eminem interpreta un giovane operaio di Detroit che cerca il riscatto tramite il rap.

Su Sky Cinema Collection viene trasmesso il film biografico Invictus – L’invincibile a partire dalle ore 21:15. Il regista Clint Eastwood racconta come Nelson Mandela unì il Sudafrica.

Sky Cinema Family offre il celebre film d’animazione Shrek 2 a partire dalle ore 21:00. L’orco verde si reca nel regno di Molto Molto Lontano per conoscere i suoceri.

Su Sky Cinema Action va in onda il thriller spionistico Spy Game dalle ore 21:00. Un esperto agente prossimo alla pensione viola le regole per salvare un collega.

Sky Cinema Suspense propone la pellicola Jack Ryan: L’iniziazione a partire dalle ore 21:00. Un giovane analista finanziario della CIA scopre un pericoloso complotto economico russo a Mosca.

Su Sky Cinema Comedy viene trasmessa la celebre commedia italiana Tre uomini e una gamba dalle ore 21:00. Il film mostra il divertente viaggio del trio Aldo, Giovanni e Giacomo.

Sky Cinema Due propone il capolavoro restaurato Colazione da Tiffany a partire dalle ore 21:00. L’attrice Audrey Hepburn interpreta Holly nella sua romantica storia d’amore a New York.

Su Sky Cinema Drama va in onda la pellicola drammatica Una figlia dalle ore 21:00. Il racconto scava a fondo nelle dinamiche di una famiglia sconvolta da una scoperta.