Pechino Express 2020 diretta 11 febbraio. Questa sera, alle 21:20 su Rai 2, Costantino Della Gherardesca condurrà la prima puntata di Pechino Express 2020. Dieci coppie viaggeranno per 7mila chilometri tra Thailandia, Cina e Corea Del Sud, per una delle edizioni più complesse del reality.

A mettere lo zaino in spalla, venti nomi più o meno conosciuti, per dieci coppie in gara che promettono spettacolo. Si va da Nicole Rossi e Jennifer Poni – “Le Collegiali” reduci da Il Collegio 4 – a Max Giusti e Marco Mazzocchi, “I Gladiatori”. Ci sarà anche Asia Argento in coppia con Vera Gemma, “Le figlie D’arte”. Inoltre, i “Wedding Planner” Enzo Miccio e Carolina Gianuzzi, i “Guaglioni” Gennaro Lillo e Luciano Punzo e le “Top”, Ema Kovac e Dayane Mello.

Due i genitori che partecipano insieme alle figlie: Marco Berry con la figlia Ludovica Marchisio – “Padre e figlia” – e “Mamma e Figlia”, ovvero Soleil Sorge e Wendy Kay. Infine, “I Palermitani”, cioè il duo I Soldi Spicci – Annandrea Vitrano e Claudio Casisa – e “Gli Inseparabili”, Valerio e Fabrizio Salvatori.

Come suggerisce il sottotitolo “Le stagioni dell’oriente”, Pechino Express 2020 torna in estremo oriente. Nella prima puntata dell’11 febbraio, si parte dalla Thailandia. Precisamente, dall’Isola di Ko Phra Thong – conosciuta anche come l’Isola del Buddha d’oro – un paradiso incontaminato nel Mare delle Andamane.

Il reality condotto da Costantino Della Gherardesca sembrava dovesse andare in onda nell’autunno del 2019, poi l’esordio è stato posticipato. Si era parlato anhe di una possibile conduzione di Simona Ventura, ma le redini sono tronate nelle mani del conduttore romano.

Il benvenuto di Costantino Della Gherardesca a Pechino Express 2020 – Le coppie arrivano sull’Isola di Ko Phra Thong

Le prime immagini sono dedicate alla presentazione, affidata ad alcuni thailandesi, cinesi e coreani. Almeno fin quando non interviene Costantino Della Gherardesca, che con la sua ironia dà il benvenuto ai telespettatori e spiega come si svolgerà il reality.

Lo scenario da cui inizia Pechino Express 2020 è quello magnifico dell’Isola di Ko Phra Thong. Abitata solo da una piccola comunità di pescatori – ancora non asfissiata dal turismo di massa – si dice che da custodisca seppellita da qualche parte una statua d’oro di Buddha.

I concorrenti la raggiungono su dieci piccoli pescherecci e iniziano a presentarsi. Il gioco inizia ancora prima che raggiungano il porticciolo cui sono destinati. La prima busta dell’edizione arriva mentre si spengono i motorii delle barche: se vogliono arrivare a destinazione, devono recuperare una cassa sul fondo del mare (legata con una fune ai natanti).

Contengono un quesito da indovinare per ottenere le chiavi del motore. Devono confrontare il calendario Buddhista con quello italiano per indovinare di che data si parla lnel messaggio contenuto nella busta.

In difficoltà le Collegiali e soprattutto le Figlie d’arte. Bene i Gladiatori, i Guglioni, gli Inseparabili, Padre e Figlia e Mamma e figlia.

Arrivati sull’isolotto, le coppie devono superare altre piccole prove per recuperare gli zaini. La più difficile è quella che li obbliga a mangiare cibo locale reso immangiabile.

Recuperato lo zaino, le coppie salgono di corsa sul mezzo che gli consentirà di avvicinarsi ulteriormente al tappeto rosso. E lo sterrato non aiuta dopo essersi ingozzati…