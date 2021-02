Questa sera, 22 febbraio 2021, alle ore 21,20 su Canale 5 torna in diretta una nuova puntata del Grande Fratello Vip 5. Il reality, condotto da Alfonso Signorini, è arrivato alla sua quinta edizione in versione vip. Nella Casa al momento sono rimasti: Rosalinda Cannavò, Dayane Mello, Stefania Orlando, Pierpaolo Pretelli, Tommaso Zorzi, Andrea Zelletta, Giulia Salemi, Andrea Zenga.

Gf Vip 5 puntata 22 febbraio, eliminato, quarto finalista, Dayane e Rosalinda

Inizia il programma. La finale è ad un passo ed è giunto il momento di fare il punto della situazione su alcune delle vicende più “calde” nella Casa. Prima tra tutte la rottura tra Dayane e Rosalinda, che per lunga parte del loro percorso sono state molto amiche…o qualcosa di più?

Da quando Rosalinda ha deciso di vivere liberamente i propri sentimenti nei confronti di Andrea Zenga, la Mello è entrata in crisi e dopo aver preso le distanze da lei ed averla più volte criticata duramente, è caduta in depressione ed ha trascorso una bruttissima settimana.

Prima di affrontare l’argomento con le protagoniste, Alfonso chiede ai finalisti di esprimersi in merito al televoto di questa settimana (che coinvolge Samantha, Andrea Zenga e Stefania). I finalisti potranno indicare chi vorrebbero abbandonasse la casa. Dayane fa il nome di Stefania, con la quale non riesce a trovare un punto d’incontro. Pierpaolo fa il nome di Samantha, perchè è una degli ultimi concorrenti entrati in Casa ed ha un legame meno intenso con lei. Tommaso fa il nome di Andrea Zenga perchè vuole tutelare le “Iron ladies” Stefania e Samantha.

Gf Vip 5 puntata 22 febbraio, è strategia per Rosalinda?

Si arriva a parlare di Rosalinda e Dayane. “Siamo state amiche, ci siamo definite ‘un amore’, mi dispiace che ora le dica che sono un’attrice e non creda al mio sentimento per Andrea. Mi dispiace se non si è sentita coinvolta, detto questo anche lei ha fatto errori nei miei confronti” – spiega Rosalinda.

“Mi hai fatto tanto male, mi hai umiliata e derisa davanti a tutti” – ha detto la Cannavò a Dayane. “Anche tu. Io non voglio far parte della tua storia. Siamo due vagoni che vanno in direzioni diverse, tu vivi un amore e io vivo una morte” – le ha risposto lei.

Rosalinda viene duramente attaccata da Alfonso Signorini, Massimiliano Morra ed Antonella Elia, che ritengono che il suo avvicinamento a Zenga possa essere strategia – avendo lei già utilizzato in passato espedienti di questo genere per ottenere visibilità, fuori dalla casa.

Rosalinda si difende e racconta di tenere a Dayane e di aver cercato di riappacificarsi con lei. La Mello spiega di essere in un periodo di elaborazione del lutto, un momento di grandissima sofferenza, e di non essere in grado di stare accanto a Rosalinda ed alla sua felicità.

Gf Vip 5, la dichiarazione d’amore di Dayane

Viene mandata in onda una clip in cui Dayane confessa di essere innamorata di Rosalinda e parla del loro rapporto come di un amore che non è sbocciato “per paura di”. La Mello rivela di avere avuto relazioni con donne e con uomini e di non essere turbata dai suoi sentimenti, ma di aver compreso che non era lo stesso per Rosalinda.

“Per un momento quello che ho provato per lei è stato veramente amore, non gliel’ho mai detto. Forse ho provato questo sentimento solo un’altra volta per un’altra donna. Questo sentimento non è sbocciato perchè non siamo andate oltre, però è così…Lei ora è innamorata di Zenga e sai perfettamente che ho bisogno di costruire una famiglia, che ho una figlia che mi guarda. Ho fatto le mie esperienze, ma sono anche molto convinta di quello che mi piace” – dice Dayane.

“Non finisci mai di stupirmi” – commenta Rosalinda. “Ti voglio bene punto” – chiosa la Mello.

“Mi dispiace se non sono riuscita a capire ed a corrispondere, non mi sono accorta di niente. Per me sei stata fondamentale, perchè ho capito anche io una cosa molto importante di me stessa, che mi innamoro più della testa che del sesso. In qualche modo ti ho amato e ti amo e non fare più la monella con me” – si scusa la Cannavò.

Alfonso si complimenta con loro perchè sono donne coraggiose. “Non si spegne l’amore, non buttatelo mai via” – le sprona.

Andrea Zenga rimane un po’ spiazzato e confuso dalle rivelazioni di questa sera.

Gf Vip 5 puntata 22 febbraio, una sorpresa per Stefania

Si passa a parlare di Stefania e dei suoi genitori. La Orlando confessa di essere “la fotocopia” della madre. Proprio da lei riceve un dolce videomessaggio. La mamma si dice fiera di lei e del suo percorso e molto contenta dell’amicizia stretta con Tommaso.

“Siamo grandi amiche e confidenti. La coccolo come mi coccolava quando ero piccola. Non mi ha mai recriminato nulla e non mi ha mai fatto mancare baci ed abbracci” – spiega Stefania.

In studio Elisabetta Gregoraci si commuove.

Momento nomination: la prima vip salva è Samantha De Grenet. L’annuncio crea sgomento generale.

Andrea Zenga riceve un videomessaggio dai fratellini che gli dichiarano il proprio affetto, gli assicurano il proprio sostegno e rivelano di apprezzare molto Rosalinda. “Ci saremo sempre per te” – concludono.

Alfonso comunica a Zenga ed a Stefania, che conosceranno il verdetto separati dagli altri vip. Prima però Andrea deve scrivere un messaggio per Rosalinda sulla foto del loro primo bacio.

Tommaso ha la possibilità di raggiungere Stefania per un veloce saluto ed un ballo sulla “loro” canzone “Maledetta primavera”.

Gf Vip 5: Andrea eliminato, Pierpaolo parla con il nonno

Momento verdetto: Andrea Zenga deve abbandonare definitivamente la casa. Rosalinda riceve la foto con dedica e si commuove, triste per l’uscita del suo innamorato.

Si passa a parlare di Pierpaolo, che dopo l’uscita di Giulia ha trascorso una settimana di nostalgia e mal d’amore.

“Anche un minuto da soli può essere terribile quando si ama” – commenta Antonella Elia.

Per confortare Pierpaolo arriva un videomessaggio del nonno, che lo sprona a godersi gli ultimi giorni di questa bella esperienza. Il nonno Rocco interviene poi in collegamento Skype. “Sei il mio orgoglio” – dice al nipote, prima di dare la sua benedizione alla relazione con Giulia.

Gf Vip 5, lo scherzo ad Alfonso Signorini

Alfonso è vittima di uno scherzo. Malgioglio “sguinzaglia” un topolino telecomandato ed il presentatore fugge via dallo studio terrorizzato. “Mandate la pubblicità, c’è un topo, l’ho visto” – dice spaventatissimo. Nonostante le rassicurazioni, Signorini si rifiuta di tornare in studio e si infastidisce nello scoprire che era uno scherzo. “Non voglio fare queste cose qua, ho paura…basta! Non ne posso più” – chiosa.

I vip sono chiamati a scegliere un piramidale, chi troverà quello nero dovrà scegliere chi sfidare in un ipotetico televoto. E’ Andrea a dover fare questa scelta. Zelletta fa il nome di Samantha perchè vorrebbe in finale Stefania e Rosalinda.

Stefania e Tommaso hanno modo di confrontarsi nuovamente con Maria Teresa. I tre amici chiariscono i malintesi e rinnovano il loro affetto. “Siete il mio cuore” – conclude la Ruta.

Dayane ha la possibilità di parlare, in collegamento dal Brasile, con suo fratello Juliano.

Tommaso si trasforma nel Divino Zo e prevede il futuro. Promette a Dayane di aiutarla a conquistare la sua amata (ora che Zenga è fuori dal gioco) e rivolta a Rosalinda dice ironicamente: “Sei entrata Adua Del vesco, ti meriti di uscire Rosalinda e lesbica”.

Alfonso chiede poi la complicità dei vip e fa uno scherzo a Tommaso, facendogli credere che il programma sarà ulteriormente prolungato e terminerà il 15 marzo. Alla luce di tale notizia, Zorzi si dice esausto ed intenzionato ad uscire e ad abbandonare il programma. “Ho dato l’anima a questo programma, ma stavolta devo essere onesto con me stesso”.



“Ci sei cascato come una pera cotta” – gli dice Alfonso tra le risate.

I vip sono divisi in coppie: Andrea e Samantha e Rosalinda e Stefania. I finalisti devono scegliere quale coppia mandare al televoto. Dayane sceglie Stefania e Rosalinda. Pierpaolo sceglie Stefania e Rosalinda. Tommaso sceglie Andrea e Samantha. Vanno al televoto Stefania e Rosalinda.

È molto criticato il voltafaccia di Dayane a Rosalinda. “Con me ha chiuso, è il tradimento più vergognoso che io abbia visto in un reality”- esclama la Elia.