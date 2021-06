Bruno Barbieri 4 Hotel in Alto Adige, ecco le location protagoniste

Condividi su







Lunedì 31 maggio, in diretta dalle 21.25, su Canale 5, è andata in onda la ventunesima puntata de L’Isola dei famosi 2021.

Nella semifinale Ilary Blasi sottopone i naufraghi ad alcune prove per ottenere delle ricompense. Viene inoltre svelato il risultato del televoto tra Isolde Kostner e Matteo Diamante.

Sono presenti in studio alcuni ex naufraghi. Sono Francesca Lodo, Emanuela Tittocchia, Vera Gemma, Gilles Rocca, Ubaldo Lanzo e Manuela Ferrera. La conduttrice accoglie anche Andrea Damante.

Isola dei Famosi 2021, la diretta 31 maggio

Nella diretta del 31 maggio Ilary Blasi spiega che i naufraghi si trasferiranno su un’altra isola ad una settimana dalla fine del reality. Saranno obbligati a ricominciare da capo, senza fuoco e con poco riso.

La conduttrice si occupa poi di Isolde Kostner e Matteo Diamante che sono a rischio eliminazione. L’atleta, conosciuta dal gruppo per essere una donna molto rigida, ha fatto scoprire agli altri un lato inedito di sé.

Ha infatti confessato che adora ballare e che spera che nella finale sia presente della musica per creare un clima di festa. A dimostrazione di ciò la Blasi invita Isolde ma anche Miryea a ballare. La maggior parte dei naufraghi, in particolare Awed, spera che possa rimanere in gioco Matteo.

La Blasi svela il risultato del televoto. Entrambi, come prevedibile, sperano di arrivare in finale e vincere. Il naufrago però che deve abbandonare l’isola è Isolde. Sceglie di dare il Bacio di Giuda proprio al suo rivale in nomination, Matteo.

Isolde però raggiunge Cayo Paloma dove stanno convivendo Beatrice Marchetti e Roberto Ciufoli. La concorrente ha deciso di rimanere e per tale ragione viene aperto il televoto flash.

Isola dei Famosi 2021, Awed, Matteo e Valentina finalisti

Massimiliano Rosolino sottopone i naufraghi ad una sfida nella quale come ricompensa c’è il titolo di finalista. Miryea, Valentina, Awed e Matteo, devono distendersi in una vasca che diventa lentamente sempre più colma d’acqua. Costringe così i naufraghi ad andare in apnea. Vince la prova Awed che diventa il terzo finalista.

Deve scegliere però un concorrente da mandare direttamente in nomination. Awed opta per Miryea.

Valentina e Matteo devono affrontare un’ulteriore prova. Il vincitore sarà finalista, il perdente invece si scontra al televoto flash con Miryea. Il naufrago che ottiene poi più voti, va in finale.

I due naufraghi sono sospesi su due funi che creano un tragitto rettilineo sull’acqua. Devono costruire il proprio percorso utilizzando due basi in legno. La sfida consiste nel raggiungere il traguardo centrale. Trionfa Matteo Diamante. E’ il quarto finalista della quindicesima edizione.

Successivamente interviene Andrea Damante per sostenere il suo amico Ignazio Moser.

Si torna poi su Cayo Paloma per conoscere l’esito del televoto flash. Rimangono sull’Isola Beatrice e Isolde. A sorpresa Roberto Ciufoli è obbligato a rientrare in Italia.

Isola dei Famosi 2021, lo scherzo a Beatrice e Isolde

Ilary Blasi si collega ancora una volta con Playa Palapa. Comunica ai naufraghi che il televoto ha decretato che Valentina è la quinta finalista. Miryea invece deve abbandonare l’Isola e dà il suo Bacio di Giuda ad Awed. La giovane non può raggiungere Cayo Paloma in quanto in passato ha già vissuto su un’altra isola.

La conduttrice però le ha chiesto di fare uno scherzo a Beatrice e Isolde. Una volta arrivata su Cayo Paloma annuncerà a Miryea di dover scegliere chi tra le due sarà direttamente eliminata. Per volere della Blasi Miryea finge di scegliere Beatrice. Quest’ultima è visibilmente amareggiata perché pensa di rientrare in Italia.

Dopo aver fatto un giro in barca torna in realtà su Cayo Paloma. Terminato lo scherzo Miryea è ufficialmente eliminata dal gioco. Beatrice riceve la sorpresa dalla madre che è presente in studio.

La prova ricompensa del 31 maggio, l’ultimo finalista

I naufraghi rimasti devono affrontare la prova ricompensa che consiste nella fionda hondureña. Il premio in palio è il Fuoco, che sarà indispensabile per sopravvivere sull’altra isola.

Hanno pochi minuti per colpire dei bersagli, rappresentati dai volti dei concorrenti eliminati. Non riescono però ad abbattere il numero minimo richiesto dal gioco e per tale ragione devono rinunciare al Fuoco.

Ilary Blasi torna ancora una volta su Cayo Paloma. Apre il televoto flash tra Beatrice ed Isolde in quanto sarà il pubblico a decidere chi sarà l’ultima finalista.

Nel frattempo la conduttrice si sofferma sul rapporto di amicizia che si è instaurato tra Awed, Andrea e Ignazio.

Per Moser però c’è una sorpresa inaspettata. Il padre, Francesco Moser, ha registrato un videomessaggio in cui spiega di aver apprezzato il gesto di tagliarsi barba e capelli per il bene del gruppo. Ignazio è molto emozionato perché non credeva che il genitore si sarebbe mostrato nel reality.

Viene svelato il risultato del televoto flash. La sesta finalista è Beatrice Marchetti. Isolde Kostner è invece la concorrente eliminata.

Isola dei Famosi 2021, l’ultima prova leader

I naufraghi si preparano ad affrontare l’ultima prova leader di questa edizione. Valentina, Andrea, Awed, Ignazio e Matteo devono aggrapparsi a due appigli sorreggendo tra le gambe un sacco contenente della sabbia.

Cedono per primi Valentina e Ignazio. Rimangono in gioco Andrea, Awed e Matteo. La prova è vinta da Cerioli con 1 minuto e 27 secondi.

Beatrice Marchetti però, che nel frattempo li ha raggiunti su Playa Palapa, deve cercare di superare il record di Cerioli.

La concorrente vince la prova e diventa la nuova leader dell’Isola.

Isola dei Famosi 2021, le nomination del 31 maggio

E’ giunto il momento delle nomination che sono tutte segrete. Beatrice è immune mentre Awed e Matteo hanno già un voto a causa dell Bacio di Giuda. Devono esprimere due preferenze. Al termine il reality avrà due nominati. Uno è scelto dal gruppo, l’altro dalla Leader Beatrice Marchetti.

Prima di iniziare però Ilary Blasi accoglie in studio Francesca Lodo, eliminata il 17 maggio.

Ecco come hanno votato i naufraghi:

Andrea Cerioli – > Matteo e Valentina

Valentina Persia –> Matteo e Ignazio

Francesca Lodo cerca di infastidire Cerioli che però non cede alle provocazioni.

Successivamente Ilary Blasi si occupa della “recluta Awed” che nella settimana ha seguito un intenso percorso di allenamento da parte del “sergente Moser”.

Awed– > Valentina e Matteo

Ignazio Moser– > Valentina e Matteo

Matteo Diamante –> Andrea e Valentina

Ai naufraghi, a turno, viene concessa la possibilità di specchiarsi. Sono esclusi Andrea Cerioli e Ignazio Moser che lo hanno già fatto lunedì scorso.

Vanno al televoto Matteo, il più votato dai naufraghi, e Awed scelto da Beatrice.

Dopo le nomination i naufraghi raggiungono Cayo Paloma dove trascorreranno l’ultima settimana.

