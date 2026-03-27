Venerdì 27 marzo, su Rai 2, è in onda la puntata Pegaso di Delitti in Paradiso 15. L’appuntamento è proposto dalle ore 21:20 circa.

Delitti in Paradiso 15 Pegaso, regista e dove è girata

Produzione originale delle società Red Planet Pictures, Atlantique Production, Kudos, BBC e France Télévisions, la serie è ideata da Robert Thorogood. Il titolo è girato a Guadalupa, dove è stata creata l’immaginaria località di Saint Marie.

La sceneggiatura dei nuovi episodi è firmata da Alexandra Carruthers, James Hall e Ben Weatherill. La regia è curata da John Maidens, Ian Aryeh, Jamie Annett e Jeannie Paddon.

Quello in onda oggi è il terzo episodio della quindecima stagione. Essa è composta da un totale di otto puntate, dalla durata di circa un’ora, che Rai 2 propone con cadenza settimanale, nel prime time del venerdì.

Delitti in Paradiso 15 Pegaso, la trama

Nel corso dell’appuntamento intitolato Pegaso di Delitti in Paradiso, il protagonista Mervin deve indagare su un caso decisamente complesso. Un eremita, infatti, ha perso la vita dopo essere rimasto coinvolto in una sparatoria, avvenuta all’interno della sua abitazione.

Sin da subito, la squadra di agenti avvia le indagini, nel tentativo di riuscire a comprendere l’esatta dinamica dei fatti. Mano a mano che il lavoro degli agenti va avanti, però, emerge una vita privata della vittima sempre più ingarbugliata e misteriosa.

Intanto, Mervin concentra gli propri sforzi anche su un sospettato, che avrebbe un movente che spiegherebbe l’omicidio. Questa persona, tuttavia, ha un alibi perfetto, che sembra poterlo completamente scagionare da ogni accusa.

Spoiler finale

Durante la puntata di oggi di Delitti in Paradiso, il commissario Patterson cerca, in tutti i modi, di far comprendere a Mervin quanto sia importante dimostrare di essere vicini alla comunità. Per farlo, lo storico personaggio interpretato da Don Warrington, nel cast fin dalla prima stagione, avvia un progetto. Mervin, seppur poco convinto, decide di partecipare, ma ha molta fatica ad integrarsi.

Delitti in Paradiso 15 Pegaso, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati nel corso della nuova puntata di Delitti in Paradiso 15, al via alle 21:20 su Rai 2 e fruibile anche in streaming ed on demand mediante l’applicazione gratuita Rai Play.