Mercoledì 20 maggio, Giallo manda in onda gli appuntamenti denominati Un giovane amore e Alla deriva de La stagista del crimine. La serie tv è visibile dalle ore ore 21:10 circa.

La stagista del crimine Un giovane amore, regista e dove è girata

Gli episodi Un giovane amore e Alla deriva sono i primi due della sesta stagione de La stagista del crimine. Appartenente al genere poliziesco, la produzione è curata dalla AT Production e dalla France Télévisions.

Il sesto capitolo, nel nostro paese ancora inedito, è andato in onda, in Francia, nel 2021. Proprio nel paese transalpino si sono svolte le riprese, che si sono concentrate soprattutto tra Marsiglia e Aix-en-Provence, nella regione Provenza-Alpi-Costa Azzurra. La sceneggiatura degli appuntamenti è scritta da Isabel Sebastian e Laurent Burtin, mentre la regia è affidata a Olivier Barma e Christophe Campos.

La sesta stagione de La stagista del crimine è composta da un totale di sei episodi dalla durata di un’ora ciascuno. Giallo ne propone due alla settimana, nel prime time del mercoledì.

La stagista del crimine Un giovane amore, la trama

Durante Un giovane amore, la protagonista Costance Mayer e il procuratore Boris Delcour devono risolvere un intricato enigma. Il cadavere di un uomo è rinvenuto in fondo a un burrone. I primi accertamenti eseguiti sulla scena del crimine fanno pensare a un drammatico incidente.

Seconda Mayer, però, si tratta di un omicidio, con il killer che ha tentato di nascondere le proprie tracce fingendo si sia trattata di una fatalità. Iniziano, così, le indagini, che si concentrano sulla vita della vittima, un padre single e fervente ambientalista. Mayer e Delcour scoprono un rapporto tutt’altro che disteso con il figlio.

Alla deriva, la trama

La serata in compagnia della serie La stagista del crimine procede con l’appuntamento intitolato Alla deriva. Un famoso influencer adolescente, di nome Axel, è trovato morto nella casa dei genitori con i quali viveva. Costance Mayer e Boris Delcour indagano subito sull’omicidio e quel che scoprono lascia sorpresi: sui social sfoggiava una vita pressoché perfetta, ma nella realtà era un ragazzo problematico.

La stagista del crimine Un giovane amore, la trama

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati durante la serie tv intitolata La stagista del crimine.