Su Disney+ è possibile vedere la novità World Wide Mafia ‘Ndrangheta. La docu-serie ha come protagonista Nicola Gratteri, magistrato che dal 2023 è il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli.

World Wide Mafia ‘Ndrangheta, una docu-serie che racconta l’impegno antimafia di Gratteri

World Wide Mafia ‘Ndrangheta è una produzione originale di Disney+, IBC Movie e Sunset Presse in associazione con Borough Productions. In Italia è visibile in esclusiva solamente su Disney+. Il titolo, inoltre, è distribuito a livello internazionale sulla piattaforma Hulu, che mette a disposizione, in giro per il mondo, i quattro episodi che compongono la serie. Si tratta di un progetto originale e internazionale, scritto da Jacques Charmelot, Michela Gallio, Giovanni Filippetto, François Chayé. La regia, invece, è di Charmelot e Chayé.

Il fulcro del racconto è l’impegno antimafia di Nicola Gratteri, magistrato da sempre in prima fila nella lotta contro la criminalità organizzata e che da 30 anni è costretto a vivere sotto scorta a causa delle minacce ricevute.

World Wide Mafia ‘Ndrangheta, la trama

La serie di Disney+ ripercorre il lavoro che Nicola Gratteri ha compiuto negli anni in cui ha lavorato come Procuratore della Repubblica di Catanzaro. Il pubblico, dunque, ha la possibilità di seguire una narrazione che si snoda su un doppio binario: da una parte mostra come la vocazione antimafia abbia impattato sulla quotidianità del magistratoe, dall’altra, racconta il grande impegno per cercare di interrompere alcuni fra gli affari malavitosi più redditizi.

World Wide Mafia ‘Ndrangheta racconta anche quanto sia cambiata la mafia negli anni. Dai summit nei luoghi remoti dell’Aspromonte calabrese, la criminalità organizzata si è allargata sempre più, espandendo la propria rete criminale verso svariate parti del mondo.

L’operazione Rinascita Scott

La docu-serie racconta, con immagini vere e un ritmo da serie tv, il lavoro che ha portato all’operazione Rinascita Scott. Nome, questo, scelto in onore di Scott Sieben, agente dell’FBI che ha lavorato in Italia e che è morto nel 2013 per un incidente stradale.

L’inchiesta, durata diversi anni, si è trasformata, nel 2019, nella più grande operazione tentata contro la ‘Ndrangheta, culminata l’anno seguente con un processo che ha interessato circa 400 persone.

World Wide Mafia ‘Ndrangheta, i protagonisti

Il progetto mette in evidenza non solo il lavoro di Nicola Gratteri, ma anche quello di tutti coloro che hanno contribuito alla lotta contro la criminalità. Si tratta di numerosi protagonisti, dai magistrati agli inquirenti, passando per le vittime di mafia e i pentiti. Persone che hanno deciso di spendersi per la giustizia, affrontando paura e minacce.