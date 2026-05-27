Mercoledì 27 maggio, su Giallo, sono in onda gli episodi Ultimo round e Nella luce de La Stagista del Crimine. La serie tv poliziesca prende il via alle ore 21:10 circa, visibile sul canale 38 del digitale terrestre.

La Stagista del Crimine Ultimo round, regista e dove è girata

Quelli odierni sono il terzo e quarto episodio della sesta stagione de La Stagista del Crimine. Tale serie tv è una produzione curata dalla AT Production e dalla France Télévisions. In Francia, il sesto capitolo è andato in onda nel 2021. Proprio nel paese transalpino si sono svolte le riprese, che si sono concentrate soprattutto tra Marsiglia e Aix-en-Provence, nella regione Provenza-Alpi-Costa Azzurra.

In totale sono sei le puntate che compongono la stagione, ognuna delle quali ha una durata di circa un’ora. Giallo ne propone due alla settimana nel prime time del mercoledì. Il finale di stagione è visibile il prossimo 3 giugno.

La sceneggiatura degli appuntamenti è scritta da Isabel Sebastian e Laurent Burtin, mentre la regia è affidata a Olivier Barma e Christophe Campos.

La Stagista del Crimine Ultimo round, la trama

Nel corso di Ultimo round de La Stagista del Crimine, la protagonista è chiamata a risolvere un misterioso caso di omicidio. La vittima è Philippe Kramer, un ex pugile il cui corpo privo di vita è rinvenuto all’interno del suo club.

La vittima è morta per asfissia sotto a una macchina per sollevamento pesi. Costance Mayer e il procuratore Boris Delcour, per cercare di scoprire l’identità dell’assassino, passano in rassegna la vita di Kramer, che aveva deciso di aprire un’attività dilettantistica per giovani provenienti dai quartieri operai.

Nella luce, la trama

La serata con La Stagista del Crimine del 27 maggio procede con l’appuntamento dal titolo Nella luce. In esso, Costance Mayer e Boris Delcour lavorano per trovare l’assassino di Isaac Lanciaux, figura di riferimento nella ricerca spaziale, il cui cadavere è rinvenuto all’interno del planetario di Marsiglia. L’inchiesta è molto complessa: la vittima, infatti, aveva molti nemici e diverse persone potrebbero avere un movente per l’assassinio.

La Stagista del Crimine Ultimo round, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati durante la serie tv intitolata La stagista del crimine.