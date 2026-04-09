Uno sbirro in Appennino debutta come la nuova scommessa della fiction Rai, diretta con maestria da Renato De Maria. Al centro del racconto emerge la figura carismatica di Claudio Bisio, che interpreta il commissario Vasco Benassi in un mix perfetto di ironia e profondità drammatica. Stasera va in onda il primo appuntamento intitolato Delitto o pregiudizio?, un episodio che introduce lo spettatore nel cuore pulsante dell’Appennino bolognese. La serie, nata dalla collaborazione tra Picomedia e Rai Fiction, fonde l’indagine poliziesca tradizionale con le atmosfere intime della provincia italiana. Ambientata nel borgo fittizio di Muntagò, la narrazione esplora l’identità dell’Emilia-Romagna, trasformando la montagna in un personaggio vivo che respira tra tradizioni secolari e il silenzio dello spopolamento. Questa produzione rappresenta un omaggio autentico a una comunità radicata, dove ogni segreto sepolto dal tempo rischia di riemergere con forza dirompente.

Regia, produzione e protagonisti della fiction Uno sbirro in Appennino Delitto o pregiudizio?

La regia di Renato De Maria conferisce alla serie un ritmo moderno e una cifra stilistica che valorizza ogni scorcio del paesaggio emiliano. La sceneggiatura, curata con attenzione da Fabio Bonifacci, evita accuratamente i cliché del genere investigativo per concentrarsi sulla psicologia dei singoli personaggi. La produzione, orgogliosamente italiana, coinvolge Picomedia e Rai Fiction, due colossi capaci di garantire standard qualitativi elevati per la prima serata. In aggiunta, il gruppo degli interpreti vanta nomi di grande richiamo per il pubblico GEO nazionale. Oltre a Claudio Bisio, troviamo Elisa D’Eusanio e Valentina Lodovini, attrici capaci di conferire sfumature emotive intense alle figure femminili della storia. Anche Ivan Zerbinati e Michele Savoia contribuiscono in modo determinante a definire l’ambiente sociale di Muntagò, rendendo ogni interazione familiare e professionale estremamente credibile.

Per quanto riguarda le ambientazioni, la serie utilizza l’Appennino bolognese come un set naturale di rara bellezza. Le riprese si sono svolte tra borghi antichi, strade tortuose e vallate silenziose che riflettono lo stato d’animo del protagonista. L’Emilia-Romagna, dunque, non funge da semplice sfondo, ma costituisce il cuore narrativo e geografico della fiction. Le location reali permettono di respirare l’aria autentica dei piccoli centri montani, dove la vita scorre con ritmi diversi rispetto alla frenesia della città. Inoltre, la scelta di girare in territori meno esplorati dalla macchina da presa conferisce al prodotto un valore identitario fortissimo, promuovendo la riscoperta di angoli suggestivi del nostro Paese attraverso il linguaggio universale della serialità televisiva d’autore.

Dove è stata girata Uno sbirro in Appennino?

La produzione ha selezionato luoghi che evocano un senso di appartenenza e mistero. In particolare, il set ha interessato:

L’Appennino bolognese : i borghi storici e le strade provinciali che portano verso i crinali.

: i borghi storici e le strade provinciali che portano verso i crinali. L’Emilia-Romagna : la regione d’origine di Bisio, che torna nei luoghi della sua infanzia narrativa.

: la regione d’origine di Bisio, che torna nei luoghi della sua infanzia narrativa. Location montane reali: borghi rurari che fungono da base per la ricostruzione di Muntagò.

Queste alture possiedono un fascino visivo straordinario, capace di amplificare la tensione delle indagini e la malinconia dei ricordi.

Trama dell’episodio Delitto o pregiudizio? della serie Uno sbirro in Appennino

Vasco Benassi ricopre il ruolo di un commissario che possiede un talento fuori dal comune, ma un grave errore professionale commesso a Bologna lo costringe a un allontanamento forzato. Il trasferimento nel piccolo borgo di Muntagò rappresenta per lui una sorta di esilio punitivo, che però si trasforma presto in un viaggio interiore necessario. Tornare in questi luoghi significa riaprire ferite mai rimarginate e confrontarsi con un passato che Benassi ha tentato inutilmente di dimenticare. La comunità locale lo accoglie con un misto di curiosità e diffidenza, tipico di chi vive in montagna e protegge gelosamente i propri spazi. Benassi deve gestire casi che, sebbene apparentemente semplici, nascondono tensioni sociali e dinamiche familiari stratificate negli anni. In questo primo episodio, il commissario affronta un’indagine che mette a nudo i pregiudizi radicati tra gli abitanti, dimostrando quanto sia difficile distinguere la realtà dalle dicerie di paese.

Nel frattempo, il protagonista deve ricostruire i rapporti con i parenti e gli amici di un tempo. La cugina Gaetana, un’ispettrice pragmatica e determinata, lavora al suo fianco ma non gli risparmia critiche taglienti. A complicare la situazione interviene Bruno, marito di Gaetana e storico rivale di Vasco, con cui le tensioni del passato non sembrano mai essersi placate. Il ritorno a Muntagò riaccende anche il ricordo di Nicole Poli, l’amore di gioventù mai sbiadito, che ora conduce una vita diversa ma incrocia continuamente il cammino del commissario. Infine, il giovane agente Fosco vede in Benassi un mentore da emulare, portando una ventata di entusiasmo e ingenuità all’interno del commissariato. La serie alterna con equilibrio momenti di puro mistero a sequenze di commedia brillante, offrendo un ritratto corale di un’Italia popolare e profondamente umana che lotta per non perdere la propria anima.

Cast completo della fiction Uno sbirro in Appennino

Il successo di questa produzione poggia su un gruppo di attori molto affiatato, capace di dare vita a personaggi tridimensionali. Di seguito gli interpreti principali:

Claudio Bisio : Vasco Benassi

: Vasco Benassi Elisa D’Eusanio : Gaetana

: Gaetana Ivan Zerbinati : Bruno

: Bruno Michele Savoia : Fosco

: Fosco Valentina Lodovini : Nicole Poli

: Nicole Poli Interpreti vari: caratteristi della comunità montana

Quante puntate ha Uno sbirro in Appennino su Rai 1

La fiction si articola in un totale di 4 puntate, programmate per la prima serata su Rai 1. Ogni appuntamento offre un’indagine autoconclusiva che però si intreccia con la trama orizzontale riguardante la vita privata di Vasco Benassi. Grazie a questa struttura, la serie mantiene alta la curiosità dello spettatore, desideroso di scoprire se il commissario riuscirà finalmente a fare pace con le proprie radici. Inoltre, i primi due episodi sono già disponibili in anteprima sulla piattaforma RaiPlay, consentendo agli utenti digitali di godersi il racconto anche in modalità on demand. La strategia della Rai punta a intercettare sia il pubblico tradizionale che quello più giovane e tecnologico, valorizzando un prodotto che parla la lingua della modernità pur restando fedele alla grande tradizione del giallo italiano ambientato in provincia.

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