Roberta Valente – Notaio in Sorrento seconda puntata torna su Rai 1 domenica 19 aprile 2026 con nuovi casi e sviluppi personali per la protagonista. La serie, disponibile anche su RaiPlay, continua a raccontare la vita professionale e privata di una notaia dal passato complesso, alle prese con scelte difficili e verità scomode.

Regia, produzione e protagonisti Roberta Valente seconda puntata

Dietro la macchina da presa c’è Vincenzo Pirozzi, regista napoletano già noto per diverse produzioni televisive italiane. Protagonista della serie è Maria Vera Ratti, che interpreta Roberta Valente, una notaia determinata ma segnata da un passato difficile. Al centro della narrazione ci sono casi legali complessi che si intrecciano con la sua vita privata, rendendo ogni episodio carico di tensione emotiva.

Dove è stata girata?

La serie è ambientata a Sorrento, una delle località più suggestive della Campania. Le riprese valorizzano il territorio tra scorci costieri, centri storici e ambientazioni tipiche del Sud Italia, contribuendo a creare un’atmosfera autentica e fortemente legata al contesto locale.

Roberta Valente seconda puntata: trama

La seconda puntata di Roberta Valente – Notaio in Sorrento si sviluppa attraverso due episodi.

Nel primo, il bar in cui lavora Leda sta per essere venduto senza che lei ne sia a conoscenza. I proprietari hanno deciso di cambiare vita e trasferirsi in Provenza, affidandosi proprio a Roberta per chiudere ogni pratica. Per Leda è un colpo durissimo: ha appena acceso un mutuo per acquistare casa e rischia di perdere tutto. Quando la situazione sembra ormai compromessa, emerge una verità diversa da quella raccontata, aprendo uno spiraglio inaspettato.

Nel secondo episodio, Roberta si trova a gestire un’eredità complessa e piena di tensioni familiari. Un padre ha nascosto per anni una verità destinata ora a venire alla luce, coinvolgendo profondamente non solo i protagonisti della vicenda, ma anche la stessa notaia. Tra documenti, conflitti e rivelazioni, il caso assume un valore personale per Roberta, costringendola a confrontarsi con un capitolo irrisolto della sua vita.

Spoiler finale

Nel finale della seconda puntata emergono due svolte importanti. Da una parte, il caso di Leda si ribalta completamente, lasciando spazio a una nuova possibilità e a un futuro meno incerto. Dall’altra, la vicenda dell’eredità porta Roberta a fare i conti con una verità del passato che rischia di cambiare tutto. Intanto, nella vita privata dei personaggi, si apre uno spiraglio sentimentale per Leda, che sembra aver trovato finalmente una nuova stabilità.

Roberta Valente seconda puntata: cast completo