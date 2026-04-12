Roberta Valente – Notaio in Sorrento è la nuova miniserie italiana prodotta da Rai Fiction, che porta sul piccolo schermo la storia di una giovane professionista brillante e perfezionista. La narrazione si concentra sulla figura di Roberta, una donna profondamente segnata da un trascorso doloroso che cerca riscatto attraverso il rigore del suo lavoro nella splendida cornice della Penisola Sorrentina.

La serie, trasmessa su Rai 1, racconta il rientro della protagonista nella sua terra d’origine. Sorrento non fa solo da sfondo, ma diventa parte integrante del racconto, rappresentando per Roberta sia un rifugio sicuro sia un luogo denso di interrogativi irrisolti. Tra casi giuridici complessi, legami di sangue mai troncati del tutto e segreti che riemergono dagli abissi del tempo, la giovane notaia tenta di ricostruire un’esistenza equilibrata tra i vicoli della Costiera.

Trama di Roberta Valente Notaio in Sorrento prima puntata

Roberta Valente incarna l’immagine della precisione assoluta. La sua vita somiglia a un ingranaggio perfetto, studiato nei minimi dettagli per arginare un’ansia cronica e il ricordo nitido di una tragedia familiare che ha stravolto la sua adolescenza. Dopo aver superato l’impegnativo concorso notarile, la donna compie una scelta coraggiosa: stabilisce la propria sede lavorativa a Sorrento, la città dove affondano le sue radici più profonde.

Inizialmente, il ritorno sembra procedere secondo i piani, ma ben presto la realtà locale presenta sfide inaspettate. Roberta gestisce casi legali estremamente delicati, dove il confine tra legge e moralità appare spesso sfocato. Inoltre, il rapporto con la sua famiglia richiede una diplomazia costante a causa di antichi rancori mai sopiti. Nel frattempo, la presenza di Stefano, il fidanzato storico, garantisce un legame con la sua vecchia identità, sebbene nuove figure professionali e personali inizino a scuotere le sue granitiche certezze.

Questa produzione di Rai Fiction esplora un territorio autentico, valorizzando la Campania attraverso una regia che evita le classiche inquadrature da cartolina turistica. La trama si snoda tra i vicoli storici e gli studi professionali, evidenziando il contrasto tra la bellezza paesaggistica e l’oscurità dei segreti che gli abitanti custodiscono gelosamente. La narrazione procede fluida, arricchendo ogni scena di dettagli tecnici sul mondo notarile e sfumature emotive profonde.

Cast di Roberta Valente Notaio in Sorrento prima puntata

Il successo della serie poggia su un gruppo di interpreti molto amati dal pubblico italiano, capaci di dare profondità ai complessi caratteri della storia ambientata tra Sorrento e i comuni limitrofi:

Maria Vera Ratti : interpreta con intensità la protagonista Roberta Valente.

: interpreta con intensità la protagonista Roberta Valente. Alessio Lapice : recita nel ruolo di Stefano, il compagno storico di Roberta.

: recita nel ruolo di Stefano, il compagno storico di Roberta. Erasmo Genzini : arricchisce la trama con un personaggio chiave per l’evoluzione del mistero.

: arricchisce la trama con un personaggio chiave per l’evoluzione del mistero. Sebastiano Somma : interpreta Capasanta, una figura di riferimento nella comunità locale.

: interpreta Capasanta, una figura di riferimento nella comunità locale. Davide Schiavo : interpreta Fefè.

: interpreta Fefè. Flavia Gatti: completa il gruppo di attori principali della miniserie.

Dettagli di Produzione e Ambientazione GEO

Produzione: Rai Fiction

Rai Fiction Lingua: Italiano

Italiano Formato: Miniserie televisiva

Miniserie televisiva Ambientazione: Sorrento, Piano di Sorrento e i comuni della Costiera

EPISODIO 1 – Torna a Surriento

Roberta ristabilisce il proprio domicilio professionale a Sorrento subito dopo il successo nel concorso pubblico. Lo stimato notaio Carrano la accoglie nel suo studio, affidandole immediatamente un incarico di grande responsabilità. La protagonista affronta un enigma legato a una misteriosa eredità, la quale coinvolge una figlia illegittima di cui si sono perse le tracce da anni.

Durante le ricerche, Roberta interagisce con nuovi personaggi come Leda e Vito, i quali sembrano possedere informazioni cruciali. Tuttavia, la ricerca della verità legale obbliga la notaia a fare i conti con la propria etica e con il peso delle tradizioni locali. Il ritorno a casa non rappresenta solo un traguardo lavorativo, ma l’inizio di un viaggio introspettivo tra le responsabilità del presente e le ombre di un passato che non ha mai smesso di influenzare le sue scelte di vita.

EPISODIO 2 – 48, Morto che parla

In questo secondo appuntamento, la trama si sposta sulla vita affettiva della protagonista. Roberta organizza con cura il matrimonio con Stefano, cercando di ignorare i segnali di inquietudine che riceve dal partner. Improvvisamente, una scoperta fortuita mina le fondamenta della sua serenità familiare. Stefano, spinto dal desiderio di cambiare rotta, progetta l’apertura di una nuova attività commerciale insieme all’amico Massimo.

Purtroppo, dietro l’apparente entusiasmo del fidanzato, si nasconde una realtà torbida e potenzialmente pericolosa. Roberta percepisce il rischio e si ritrova a un bivio: proteggere l’uomo che ama o seguire l’istinto di giustizia che caratterizza la sua professione. La tensione cresce mentre le ambizioni di Stefano si scontrano con la rigida integrità di Roberta, rendendo il futuro della coppia incerto e carico di sospetti, mentre Sorrento osserva silenziosa l’evolversi della vicenda.