La serie TV Bocciato (titolo originale Recalé, titolo internazionale Flunked) è la nuova commedia crime francese che debutta nel catalogo di Netflix giovedì 23 aprile 2026. Scritta e diretta da François Uzan (già autore del successo Lupin), la serie mescola con abilità l’umorismo irriverente, l’azione serrata e una punta di romanticismo. Al centro del racconto c’è un giovane genio dei numeri che, per un colpo del destino, si ritrova a dover scambiare le strade malfamate con le aule scolastiche, nel ruolo di un improbabile insegnante sotto copertura.

Il lungometraggio seriale gioca sul classico meccanismo del “pesce fuor d’acqua”, mettendo a confronto il cinismo del mondo criminale con l’energia caotica degli adolescenti moderni. Bocciato non è solo una parodia del sistema scolastico, ma un’indagine ironica sulle seconde possibilità, dove il protagonista dovrà imparare che risolvere un’equazione umana è molto più difficile che calcolare una traiettoria criminale.

Bocciato serie tv: la trama completa

Il protagonista è Eddy, un prodigio della matematica che ha preferito usare il suo talento per piccole truffe piuttosto che per una carriera accademica. Quando i suoi traffici lo portano finalmente davanti a un giudice, riceve un’offerta impossibile da rifiutare per evitare il carcere: infiltrarsi in un liceo pubblico come insegnante sotto copertura. La missione affidatagli dalle autorità è delicatissima: deve identificare e proteggere il figlio di un pericoloso boss criminale che frequenta l’istituto sotto falsa identità.

Eddy, che odiava la scuola da studente, si ritrova dall’altra parte della cattedra con una nuova identità e nessuna preparazione pedagogica. Tra studenti indisciplinati che cercano di metterlo in crisi, colleghi sospettosi della sua bizzarra condotta e la costante minaccia che la sua vera natura venga scoperta, Eddy si ritroverà coinvolto in una serie di situazioni imprevedibili. La sua doppia vita lo porterà a scoprire che, tra un compito in classe e una missione di spionaggio, il legame con i suoi alunni potrebbe diventare la chiave per la sua stessa redenzione.

Il cast della serie TV

Il cast di Bocciato è composto da volti noti della commedia e del cinema francese contemporaneo, guidati da un protagonista magnetico:

Alexandre Kominek : interpreta Eddy, il genio ribelle prestato all’insegnamento.

: interpreta Eddy, il genio ribelle prestato all’insegnamento. Laurence Arné : nel ruolo di Lucie, una collega di Eddy che inizierà a sospettare della sua vera identità.

: nel ruolo di Lucie, una collega di Eddy che inizierà a sospettare della sua vera identità. Leslie Medina : interpreta Tiphaine.

: interpreta Tiphaine. Fred Testot , Sabrina Ouazani e Gustave Kervern completano un gruppo di comprimari che garantiscono tempi comici perfetti e profondità drammatica.

, e completano un gruppo di comprimari che garantiscono tempi comici perfetti e profondità drammatica. La serie vanta anche la partecipazione speciale di Mathilde Seigner.

Dove è girata la serie tv Bocciato

Le riprese della serie TV si sono svolte interamente in Francia, scegliendo ambientazioni che riflettono il realismo urbano necessario a una commedia crime. Le location principali includono:

Lille e Roubaix : le città del nord della Francia sono state il set primario per gli esterni e per ricreare l’atmosfera vibrante e multiculturale del liceo dove è ambientata la storia.

: le città del nord della Francia sono state il set primario per gli esterni e per ricreare l’atmosfera vibrante e multiculturale del liceo dove è ambientata la storia. Ambienti scolastici reali: per garantire autenticità, molte sequenze sono state girate all’interno di veri complessi educativi francesi durante i periodi di chiusura.

Quante stagioni ed episodi ha Bocciato

La serie è stata pensata con un formato dinamico, ideale per il pubblico della piattaforma streaming: