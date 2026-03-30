La settimana dal 30 marzo al 5 aprile 2026 di Forbidden Fruit si preannuncia come un turbine di colpi di scena, gelosie cocenti e manovre nell’ombra. Yildiz si ritrova nuovamente stretta nella morsa delle tensioni tra Halit e il suo rivale Nadir, mentre il nascente legame tra Leyla e Kaya scatena l’immediata reazione di Ender. Nel frattempo, il giovane Yigit, spinto dal desiderio viscerale di riunire i propri genitori, arriva a porre un ultimatum drastico che cambierà per sempre gli equilibri familiari.

Lunedì 30 marzo 2026 – Forbidden Fruit 30 marzo – 5 aprile 2026

Yildiz si mette alla ricerca di una tata per il piccolo Halit Can, ma le pretese economiche delle candidate la spingono a fare una proposta al risparmio ad Aysel. Nel frattempo, Halit invita Yildiz a cena, scegliendo casualmente lo stesso locale dove si trova Ender. Proprio all’uscita dal ristorante, Ender ha un incontro decisivo con Nadir: l’uomo, dopo essere diventato socio paritario di Halit nella holding, decide di affidare proprio a lei la gestione operativa degli affari societari, segnando l’inizio di una nuova era di potere.

Martedì 31 marzo 2026 – Ore 14:15

Halit cerca di riconquistare la fiducia di Yildiz mostrandole la lussuosa villa acquistata per il figlio e chiedendole ufficialmente di tornare a formare una coppia. La ragazza, incerta sul da farsi, si confida con Leyla per analizzare i vantaggi della proposta. Intanto, una cena a casa di Kaya si trasforma nel palcoscenico di un bacio inaspettato tra lui e Leyla. La notizia non sfugge a Ender, che passa subito alle minacce intimando alla ragazza di stare lontana dall’avvocato. Parallelamente, Yigit tenta un ultimo approccio disperato per ottenere il perdono di Lila.

Martedì 31 marzo 2026 – Ore 21:20 – Forbidden Fruit 30 marzo – 5 aprile 2026

La serata si apre con Halit che realizza quanto sia pericolosa l’alleanza tra il suo nemico e una figura a lui molto vicina. Anche Yildiz sperimenta l’amaro sapore del tradimento da parte di un’amica, mentre cresce in lei il timore che l’impero economico di Halit stia per crollare. Sul fronte professionale, Akin spinge Zehra a regolarizzare la loro collaborazione tramite Kaya. Yigit riceve un netto rifiuto da Lila, decisa a procedere con il divorzio; nonostante ciò, il ragazzo riesce a trascorrere una notte con lei grazie alla complicità di Zehra e Yildiz, ma al mattino la giovane conferma la sua volontà di chiudere. La tensione sale durante una cena quando Nadir insinua di conoscere Yildiz meglio di quanto Halit sospetti, scatenando una scenata di gelosia.

Mercoledì 1 aprile 2026

Halit mette in guardia Yildiz sulle reali intenzioni distruttive di Nadir, pur omettendo i peccati del passato che li legano. Ender cerca di ristabilire un contatto con il figlio Erim regalandogli una chitarra, mossa che Halit interpreta come l’ennesimo tentativo di manipolazione affettiva. Il momento più critico arriva quando Yigit, munito del suo nuovo documento d’identità, convoca Ender e Kaya imponendo loro un matrimonio riparatore come unica condizione per restare uniti come famiglia.

Giovedì 2 aprile 2026 – Forbidden Fruit 30 marzo – 5 aprile 2026

Per rispondere all’asse tra Ender e Nadir, Halit gioca una carta spregiudicata: rintraccia Sahika in Svizzera e la costringe a tornare a Istanbul per assumerla in azienda. Il ritorno della donna destabilizza completamente l’ufficio e provoca la furia cieca di Yildiz, che vede rientrare nella propria vita la persona che più ha minacciato la sua serenità.

Venerdì 3 aprile 2026

Yigit pretende una decisione definitiva dai genitori riguardo alla sua proposta di nozze. Di fronte al rifiuto categorico sia di Kaya che di Ender, il ragazzo esplode in un attacco di rabbia e delusione, lasciando l’abitazione dopo un durissimo scontro verbale con la madre che lascia entrambi profondamente feriti.

Sabato 4 aprile 2026 – Forbidden Fruit 30 marzo – 5 aprile 2026

Inizia una ricerca febbrile per ritrovare Yigit, che sembra essere sparito nel nulla. È Lila a scovarlo, ma l’incontro degenera in un aspro litigio in cui i due si rinfacciano mancanze e immaturità. Quando i genitori lo raggiungono, il giovane ha una crisi nervosa violenta. Preoccupato per la salute mentale del figlio e timoroso che Sahika possa approfittare della sua fragilità, Kaya compie il passo decisivo: accetta di sposare Ender, specificando però che si tratterà di un’unione puramente formale per il bene del ragazzo.

Domenica 5 aprile 2026

L’annuncio del matrimonio imminente tra l’avvocato e la sua ex moglie getta tutti nello sconforto: Leyla vede svanire i suoi sogni d’amore, mentre Sahika vede fallire i suoi piani di controllo. Nadir accoglie la notizia con estrema freddezza, sospettando che Ender possa cambiare schieramento. Intanto, Yildiz è una furia per la presenza di Sahika nella holding e accusa Zehra di codardia per non aver preso posizione contro le decisioni del padre, esasperando ulteriormente il clima già teso in casa Argun.

Dove vederla

L’appuntamento con Forbidden Fruit è fissato su Canale 5 alle ore 14:10, con tutte le puntate disponibili anche sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity.

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