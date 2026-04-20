La settimana dal 20 al 26 aprile 2026 di Forbidden Fruit in onda su Canale 5 è dominata da alleanze inaspettate, gelosie esplosive e nuovi giochi di potere. Yildiz, sempre più convinta che Leyla sia una minaccia per il suo matrimonio, si allea con Ender per eliminarla dalla vita di Halit. Nel frattempo Sahika continua a tramare nell’ombra, Yigit e Lila affrontano nuove pressioni familiari e una svolta inaspettata porta Yildiz verso un percorso di indipendenza personale. Una settimana ricca di colpi di scena, manipolazioni e tensioni familiari.

Lunedì 20 aprile 2026 – Forbidden Fruit 20-26 aprile 2026

Yildiz è sempre più convinta che Leyla rappresenti un pericolo per il suo matrimonio con Halit. Per questo chiede aiuto a Ender, che accetta di collaborare… ma solo in cambio di favori futuri. Nasce così una nuova alleanza di convenienza, fragile ma efficace, contro una nemica comune.

Martedì 21 aprile 2026

Il piano contro Leyla entra nel vivo: Ender riesce a incastrarla con una fotografia compromettente, esponendola a un’umiliazione pubblica. Leyla però capisce che dietro tutto c’è una trappola. Intanto Erim presenta alla famiglia la sua nuova fidanzata, aggiungendo tensione in casa Argun.

Mercoledì 22 aprile 2026 – Forbidden Fruit 20-26 aprile 2026

Halit sorprende Lila e Yigit insieme e reagisce con durezza, minacciando di mandare la figlia negli Stati Uniti pur di separarli. Yigit incontra Sahika, mentre Kaya invita il figlio a tenere d’occhio la sorella, sempre più sospetta. Gli equilibri familiari diventano instabili.

Giovedì 23 aprile 2026

Leyla scopre finalmente chi ha diffuso le voci sul suo conto. Invece di fuggire, decide di restare a Istanbul, pronta a combattere. Nel frattempo Sahika prepara un nuovo inganno ai danni di Yigit, confermandosi una presenza imprevedibile e pericolosa.

Venerdì 24 aprile 2026 – Forbidden Fruit 20-26 aprile 2026

Yildiz ed Ender elaborano un nuovo piano: fare in modo che Halit licenzi Leyla, eliminandola almeno dal contesto lavorativo. Ma Sahika trama in senso opposto e cerca di avvicinare Halit proprio a Leyla. Alla villa arriva Zerrin, chiamata per aiutare Halit a gestire la situazione familiare.

Sabato 25 aprile 2026

Yildiz prende una decisione importante per la sua indipendenza: accetta un lavoro come presentatrice del meteo in TV. Una svolta significativa che segna il suo desiderio di costruire una vita autonoma, lontana dalle dinamiche tossiche della villa.

Domenica 26 aprile 2026 – Forbidden Fruit 20-26 aprile 2026

Il finale di settimana resta avvolto nel mistero. Il confronto tra Yildiz e Leyla è ormai aperto, Sahika continua a muoversi nell’ombra e i rapporti tra Lila, Yigit e Halit sono sempre più fragili. Tutto lascia presagire nuovi cambiamenti e alleanze destinate a spezzarsi.

Dove vederla

La serie va in onda su Canale 5 alle ore 14:05 e in prima serata. Gli episodi sono disponibili anche in streaming sulla piattaforma Mediaset Infinity.