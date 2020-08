Dopo una settimana di stop voluta da Mediaset per il Ferragosto, oggi lunedì 17 agosto torna Daydreamer con nuove puntate.

L’appuntamento è su Canale 5 nella fascia del daytime pomeridiano alle 14:45. La soap opera turca è ambientata in una Istanbul moderna e rappresenta il vero e proprio gioiello di famiglia di Canale 5 in questa estate 2020.

Daydreamer va in onda ogni giorno dal lunedì al venerdì. Con l’appuntamento di oggi la storia riprende da dove l’avevamo lasciata il 7 agosto.

Daydreamer 17 agosto – la mamma di Sanem in ospedale

Le prime immagini che i telespettatori vedono oggi si riferiscono alla madre di Sanem, Mevkibe, finita in ospedale. Prima dell’interruzione del Ferragosto la donna aveva ricevuto in regalo dal marito, Nihat, un anello. Si trattava del loro anniversario di matrimonio è l’uomo per fare una sorpresa alla moglie aveva nascosto il piccolo gioiello in un kofte, ovvero in una polpetta della tradizione locale di carne d’agnello speziata.

Mevkibe senza accorgersene l’aveva mangiata inghiottendo anche l’anello. A questo punto è stato necessario il trasporto in ospedale. La donna deve essere sottoposta ad un intervento chirurgico per rimuovere l’anello dal suo stomaco. L’evento ha danneggiato la festa che pure Nihat aveva organizzato con tanto amore.

L’attenzione adesso si sposta su Ayhan sempre innamorata perdutamente di Ceycey. Per cercare di far ingelosire il ragazzo, finge di fidanzarsi con Muzaffer. Ayhan ha organizzato tutto per bene nella speranza che finalmente Ceycey si accorga di lei ed inizi ad ingelosirsi.

Il finale della puntata

L’agenzia di Can e Emre organizza un focus group nel luna park locale. Il fine è di selezionare una campagna pubblicitaria per un facoltoso ed importante cliente.

Il colpo di scena c’è però nella parte conclusiva della puntata. Sanem è sempre piena di sensi di colpa per aver aiutato Emre contro lo stesso Can. La ragazza ha modo di incontrare Emre e, credendo di essere sola con lui, gli rinfaccia tutta la loro stretta alleanza contro Can.

Purtroppo però Can ha ascoltato tutto il loro discorso. È venuto così a sapere la verità e ne è rimasto sconvolto. A questo punto ci si aspetta che rinfaccerà il tradimento a Sanem e la lascerà in maniera brusca.

Daydreamer 17 agosto streaming