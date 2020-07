Le nuove puntate de Il Paradiso delle Signore 5 arrivano nel prossimo autunno 2020. Da lunedì 7 settembre torna su Rai 1 la soap opera ambientata nell’omonimo grande magazzino di Milano. L’appuntamento è alle 15.40, dal lunedì al venerdì.La soap era stata sospesa per l’emergenza sanitaria legata al Covid 19.

Dal 30 giugno i protagonisti sono tornati sul set. Si sta girando, innanzitutto il finale della precedente stagione, la quarta. Poi le puntate della quinta. Ecco nel dettaglio quanto accadrà.

Il Paradiso della Signore – regia, protagonisti, dove è girato

Il Paradiso della signore è stato diretto da molteplici registi. Essi sono Monica Vullo, Isabella Leoni, Marco Maccaferri, Riccardo Mosca e Francesco Pavolini.

I protagonisti sono Alessandro Tersigni che interpreta Vittorio ed Enrico Oetiker nel ruolo di Riccardo Guarnieri. Mentre Gloria Radulescu è Marta.Il Paradiso della signore 5 viene girato a Roma, presso gli Studi televisivi Videa.

Il Paradiso delle Signore 5 autunno 2020 anticipazioni, trama

Secondo le anticipazioni, la contessa Adelaide di Sant’Erasmo dopo aver sposato Achille Ravasi, sembra essere svanita nel nulla. Infatti da molto tempo non dà notizie di sé. Ed Umberto Guarnieri, ancora innamorato di lei, è preoccupato per la sua sorte. Dopo aver scoperto che la cognata si è trasferita in America insieme al marito, Umberto si imbarca sul primo aereo per raggiungerla. Il suo intento è riportare in Italia la donna che ama. Nel frattempo il figlio Riccardo Guarnieri inizia ad indagare sul passato di Ravasi. Ed emergono sconcertanti verità.

Intanto Nicoletta e Margherita rientrano inaspettatamente a Milano, suscitando lo stupore del giovane Guarnieri che nel frattempo, credeva di aver ritrovato l’amore tra le braccia di Angela Barbieri, divenuta una Venere del grande magazzino di Milano.

Intanto Riccardo, che si professa innamoratissimo di Angela, viene a conoscenza che Ludovica, la sua ex fidanzata, aspetta un figlio. Egli non è pienamente sicuro di essere il padre del bambino. E i suoi sospetti si moltiplicano quando gli viene riferito che Ludovica ha incontrato un noto ginecologo. E’ molto probabile che la giovane stia nascondendo un segreto.

Nel frattempo il giovane Guarnieri decide di assumersi le proprie responsabilità. E per tale ragione decide, a malincuore, di sposarla. Ma il ritorno inaspettato di Nicoletta cambia il suo destino.

Il Paradiso delle Signore 5 le sorti di Federico

Federico era stato vittima di un incidente che gli aveva compromesso l’uso delle gambe. Ma il giovane si era recato in Svizzera per sottoporsi ad un delicato intervento chirurgico. Dopo aver trascorso molte ore in sala operatoria, i genitori Silvia e Luciano Cattaneo, finalmente sapranno se l’intervento è andato a buon fine.

Intanto Luciano è molto deluso dal comportamento di Silvia. Quest’ultima è colpevole di avergli nascosto che Federico non è suo figlio, bensì di Umberto. Decide così di lasciarla. E di intraprendere, finalmente, una relazione con Clelia Calligaris, la capo commessa del magazzino, da lui sempre amata.

Federico torna lentamente a camminare, seppur con quale problema di deambulazione. E si accorge che Luciano ha una storia d’amore con Clelia. Il giovane inizia ad indagare per comprendere le ragioni della fine del matrimonio dei genitori. Silvia non sa come reagire. E’ consapevole che Federico in realtà non sa chi sia il vero padre biologico.

Il finale della soap opera

Marta e Vittorio Conti che non riescono ad avere figli, trovano una bambina abbandonata davanti alle vetrine de Il Paradiso delle signore.

E decidono di adottare la piccola sconosciuta. La coppia però deve scontrarsi con l’entrata in scena della madre naturale che farà di tutto per insinuarsi nelle loro vite.

Infine Gabriella viene messa di fronte ad una difficile scelta sentimentale. Deve decidere tra Salvatore e Cosimo. Ma la stilista del Paradiso è molto confusa e chiede consiglio ad Agnese Amato, la madre di Salvatore. Non sa che quest’ultima le sta nascondendo una lettera indirizzata a lei dal figlio.

Il Paradiso delle Signore 5 Il cast completo

Di seguito il cast de Il Paradiso delle Signore 5 e i rispettivi personaggi interpretati: