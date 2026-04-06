Le trame de Il Paradiso delle Signore per la settimana che va dal 7 al 10 aprile 2026 si preannunciano cariche di pathos e colpi di scena pronti a scuotere le fondamenta di Villa Guarnieri. Al centro della narrazione troviamo una rete fitta di incomprensioni amorose e sospetti inquietanti che coinvolgono i protagonisti più amati della Milano anni ’60. Delia si ritrova a gestire un’emozione travolgente dopo il ritrovamento di un messaggio d’amore inaspettato, mentre Johnny tenta una mossa disperata per riconquistare il cuore di Irene. La situazione precipita quando Matteo intercetta informazioni pericolose riguardo alla famiglia Marchesi, spingendo Adelaide a un ritorno improvviso per proteggere gli interessi della sua stirpe. Gli spettatori di tutta Italia, da Milano a Palermo, attendono con ansia di scoprire come questi intrecci modificheranno gli equilibri del grande magazzino più elegante della città.

Martedì 7 aprile 2026 – Il Paradiso delle Signore 7-10 aprile 2026

La puntata di martedì 7 aprile 2026 apre scenari inaspettati per la giovane Delia. La venere scova una proposta di matrimonio celata con cura tra le cuciture di un abito confezionato da Botteri. L’entusiasmo della ragazza è alle stelle e il suo desiderio di pronunciare il fatidico “sì” appare immediato. Tuttavia, le sue amiche fidate intervengono prontamente, suggerendo prudenza: la esortano infatti ad attendere che sia lo stilista a compiere il passo ufficiale, evitando di bruciare le tappe per eccessiva foga. Nel frattempo, Johnny riesce finalmente a ottenere un colloquio privato con Irene. Durante questo confronto, il ragazzo ammette apertamente l’importanza del bacio che si sono scambiati, sottolineando come quel gesto abbia cambiato radicalmente la sua prospettiva sul loro rapporto.

Parallelamente, Agata risponde a una telefonata che sembra turbare profondamente i suoi piani per il futuro, aggiungendo un velo di mistero sulla sua permanenza a Milano. A Villa Guarnieri, il clima si fa teso: Odile manifesta forti dubbi sulla pianificazione delle sue nozze con Ettore. La giovane non intende stabilire una data precisa senza la benedizione e la presenza di Adelaide. Ettore, al contrario, esercita una pressione costante per accelerare i tempi del matrimonio, alimentando i sospetti sulla sua reale fretta. La svolta narrativa arriva però da Matteo, il quale ascolta casualmente una conversazione compromettente tra i Marchesi. Resosi conto della gravità di quanto udito, corre immediatamente a riferire i dettagli a Umberto, innescando una reazione a catena che coinvolgerà l’intera famiglia Guarnieri.

Mercoledì 8 aprile 2026

L’episodio di mercoledì 8 aprile 2026 evidenzia la confusione sentimentale di Irene. Nonostante le parole toccanti di Johnny, la ragazza dichiara con fermezza la sua intenzione di procedere verso l’altare con Cesare, cercando forse di soffocare i propri veri sentimenti dietro una scelta di stabilità. Al Paradiso, un annuncio pubblico di Botteri genera un malinteso colossale: le Veneri si convincono che il grande passo verso Delia sia ormai imminente, alimentando speranze che potrebbero rivelarsi infondate. Sul fronte dei Marchesi, Ettore ottiene finalmente un successo parziale, riuscendo a convincere Odile a fissare ufficialmente il giorno del matrimonio.

Tuttavia, Matteo non intende restare a guardare mentre la situazione degenera. Spinto da un senso di lealtà verso la Contessa, l’uomo intraprende un viaggio lampo verso Roma. Il suo obiettivo è intercettare Adelaide all’interno del convento per metterla al corrente dei suoi pesanti sospetti sull’uomo che sta per diventare suo genero. Matteo teme che Odile stia cadendo in una trappola ben congegnata e confida nell’astuzia di Adelaide per smascherare le bugie dei Marchesi prima che sia troppo tardi.

Giovedì 9 aprile 2026 – Il Paradiso delle Signore 7-10 aprile 2026

Giovedì 9 aprile 2026, la trama si focalizza sul segreto di Agata. La ragazza continua a tessere una rete di bugie riguardo alla sua partecipazione al corso di restauro a Firenze, ma il peso della menzogna diventa insostenibile. Durante un momento di vulnerabilità, Agata decide di confidarsi con Roberto, rivelandogli una verità importante che potrebbe cambiare il corso della sua carriera e della sua vita privata. Intanto, al grande magazzino scoppia il caso Botteri: emerge chiaramente che la sorpresa preparata dallo stilista non riguarda affatto Delia. Per evitare che la giovane subisca un’umiliazione pubblica o una delusione troppo cocente, Concetta e Irene si mettono al lavoro per trovare una soluzione diplomatica che salvi le apparenze.

Il momento culminante della giornata è però segnato dal ritorno della sovrana di Villa Guarnieri. Adelaide, scossa dalle rivelazioni portate da Matteo a Roma, decide di abbandonare immediatamente la vita monastica del convento. La sua apparizione improvvisa a Milano lascia tutti senza parole, specialmente Umberto e Odile. La Contessa riprende possesso dei suoi spazi e del suo ruolo di comando, pronta a indagare personalmente sulla moralità di Ettore. La sua presenza garantisce protezione alla figlia, ma promette anche di scoperchiare vasi di Pandora che i Marchesi speravano di mantenere sigillati per sempre.

Venerdì 10 aprile 2026

L’ultima puntata della settimana, venerdì 10 aprile 2026, si apre con la rinuncia ufficiale di Agata al prestigioso incarico fiorentino. Nonostante la scelta sofferta, la ragazza preferisce mentire nuovamente ai propri genitori per evitare spiegazioni troppo dolorose. Nel frattempo, Tancredi informa Rosa che la presentazione del suo volume si terrà nientemeno che in Francia. Marcello, mostrando una generosità inaspettata e un affetto sincero, la sprona ad accettare questa sfida internazionale, omaggiandola con una guida turistica di Parigi. Durante le prove della recita cittadina, l’atmosfera tra Johnny e Irene si fa elettrica: un evento imprevisto durante una scena rompe gli indugi, lasciando entrambi visibilmente scossi.

L’azione si sposta poi a casa Marchesi per una cena che si preannuncia diplomatica ma che nasconde insidie mortali. Adelaide, seguendo i consigli tattici ricevuti da Matteo, decide di passare all’attacco. Con la solita eleganza tagliente, la Contessa pone domande molto specifiche a Ettore e Greta riguardo alla figura della loro madre. La reazione dei due fratelli è immediata e rivelatrice: un’inquietudine profonda traspare dai loro volti, confermando ad Adelaide che le ombre segnalate da Matteo sono reali e minacciose. La serata si conclude con una tensione palpabile, presagio di una tempesta imminente che colpirà i futuri sposi.

Dove guardare gli episodi

Gli appassionati della serie possono seguire le vicende quotidianamente su Rai 1 alle ore 16:10. In alternativa, per chi non riesce a collegarsi in diretta, le puntate sono sempre disponibili in modalità on-demand sulla piattaforma streaming RaiPlay, permettendo la visione da qualsiasi città o regione in totale comodità.

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