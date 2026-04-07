La Contessa Adelaide torna nel cast de Il Paradiso delle Signore 10. L’amato personaggio interpretato da Vanessa Gravina riappare in onda nella settimana che parte il 7 aprile e dovrebbe tenere compagnia al pubblico durante il finale di stagione.

Il Paradiso delle Signore 10 Contessa Adelaide, cosa era successo al personaggio interpretato da Vanessa Gravina

La Contessa Adelaide di Sant’Erasmo promette, dunque, di alimentare ulteriormente l’interesse del grande pubblico nei confronti de Il Paradiso delle Signore 10. D’altronde, il personaggio che ha il volto di Vanessa Gravina è uno dei più amati dai numerosi appassionati della soap.

Il suo esordio è avvenuto nella terza stagione, ovvero la prima ad essere proposta su Rai 1 dopo la trasformazione da fiction in prima serata a soap opera quotidiana. Da subito è divenuto un elemento fondamentale per lo sviluppo della trama della serie, con il suo carattere manipolatorio e cinico, seppur subendo una profonda trasformazione con il passare delle stagioni.

L’ultima apparizione della protagonista risale a diversi mesi fa, quando la Contessa Adelaide ha dovuto affrontare una profonda crisi personale. Lasciata poco prima del matrimonio, aveva deciso di abbandonare Milano per trasferirsi all’interno di un monastero. Ora, informata da Matteo in merito agli ultimi fatti accaduti nella città meneghina, la protagonista ha preso la decisione di fare ritorno a Villa Guarnieri.

Il Paradiso delle Signore 10 Contessa Adelaide, protagonista del finale di stagione

Il grande ritorno della Contessa Adelaide, dunque, promette di arricchire ulteriormente il finale della decima stagione de Il Paradiso delle Signore. La soap, rispetto agli scorsi anni, subirà un allungamento: negli ultimi anni, infatti, il titolo si concludeva, su Rai 1, nei primi giorni di maggio. Quest’anno, lo stop è fissato circa 20 giorni dopo, con l’ultima puntata che è trasmessa, sulla rete ammiraglia della TV di Stato, il 22 maggio. Si tratta, dunque, della stagione con il maggior numero di appuntamenti.

A settembre inizierà l’undicesima stagione

Il Paradiso delle Signore avrà un’undicesima stagione. Gli attori si ritroveranno sul set a cavallo fra maggio e giugno, con i nuovi episodi che debutteranno, sempre nel pomeriggio di Rai 1, a partire dal settembre. Nonostante non vi sia ancora una data ufficiale, secondo voci circolate sul web il debutto dovrebbe essere fissato per il 7 settembre prossimo.

La scelta della TV di Stato di puntare ancora sulla serie è motivata dagli ottimi ascolti ottenuti. Dopo un inizio un po’ sofferente in autunno, il titolo è cresciuto progressivamente, tornando ai livelli Auditel del passato, superando spesso il milione e mezzo di spettatori con picchi vicini al 20% di share.