Lunedì 7 settembre debutta, dalle 16:00 su Rai 1, Il Paradiso delle Signore 11 e di seguito vi sveliamo tutte le anticipazioni. La nuova stagione della fiction, per il nono anno proposta nel daytime della rete ammiraglia, è composta da 160 appuntamenti ed è realizzata come sempre da Rai Fiction, Rai Com e Aurora TV.

Il Paradiso delle Signore 11 anticipazioni, due nuove Veneri

La trama de Il Paradiso delle Signore 11 è ambientata nel 1967. Mentre i milanesi si riversano nelle strade per effettuare i primi acquisti dopo le vacanze estive, Roberto (Filippo Scarafia), Marta (Gloria Radulescu) e Marcello (Pietro Masotti) continuano a dirigere il Grande Magazzino, con Matteo (Danilo D’Agostino) che cura la contabilità.

Le prime grandi novità interessano le Veneri. Elisa Croce (Agnese Lorenzini), ragazza madre severa e riservata, ha preso il posto di Irene come capocommessa e suo fratello Valter (Antonio Ferrante), atletico e gentile, attira le attenzioni di tutte ogni qualvolta si reca nell’Atelier. I due hanno un segreto che devono proteggere a tutti i costi.

Al posto di Barbara (impegnata con l’Università) e di Caterina (trasferita a Venezia), entrano al Paradiso due nuove Veneri. La prima è Simona Galbiati (Francesca Masini), ex ballerina che ha dovuto interrompere la sua carriera per un brutto infortunio e si è ritrovata costretta a cercare un lavoro per far fronte alla crisi economica che ha colpito la sua famiglia. La seconda è Lia Mandalà (Anita Lucenti), siciliana sveglia e piena di energia ospitata dai Puglisi, che ufficialmente ha fatto il suo arrivo a Milano per lasciarsi alle spalle un fidanzamento finito male. In realtà, il suo trasferimento nasconde motivazioni più profonde.

Delia e Gianlorenzo si preparano alle nozze e Mimmo si destreggia fra la Caffetteria e il Circolo

Ne Il Paradiso delle Signore 11, Delia (Ilaria Maren) e Gianlorenzo (Luca Ferrante) si preparano alle nozze mentre Irene (Francesca Del Fa) e Johnny (Mirko Lorusso) fanno il loro ritorno a Milano dopo un’estate di viaggi, con il sogno di riuscire a risparmiare qualcosa e rimettersi in cammino verso mete esotiche.

Cesare (Francesco Ferdinandi) cerca di rialzarsi dai recenti disastri famigliari e sentimentali ed è tornato a lavorare come avvocato. La sorella Rebecca (Aurora Moroni), dal canto suo, ha iniziato a lavorare al Circolo e per organizzare alcuni eventi ha bisogno di un cuoco. Sceglie, così, di chiedere aiuto a Mimmo (Vito Amato), che ha passato l’estate a Parigi per perfezionare l’arte culinaria e che si destreggia fra la Caffetteria e il Circolo.

Intanto, durante Il Paradiso delle Signore 11, Odile (Arianna Amadei), dopo l’uscita di scena dei fratelli Marchesi, tiene le redini della Galleria Milano Moda (GMM). L’azienda, tuttavia, versa in gravissime condizioni economiche, peggiorate ulteriormente dai problemi di Umberto (Roberto Farnesi), che dopo essere stato travolto dallo scandalo dei terreni inquinati ora sta anche avendo problemi con la Banca Guarnieri.

La famiglia Corsi rivoluziona gli equilibri

Ne Il Paradiso delle Signore 11, l’élite del Circolo viene scossa dall’ingresso in città della ricca e ambiziosa famiglia Corsi, guidata dalla matriarca Carla (Lavinia Longhi). Figlia della balia di Adelaide di Sant’Erasmo (Vanessa Gravina), ha sposato il ricco imprenditore Enrico Corsi, la cui morte improvvisa l’ha resa ricchissima in quanto unica erede del patrimonio. A Milano mostra subito l’istinto imprenditoriale e la ricerca di nuovi soci da parte della GMM è per lei un’occasione importante dal punto di vista economico e sociale, avendo da sempre il desiderio di rivalsa personale nei confronti della contessa Adelaide, che invidia e odia sin da bambina. Fra le due è destinata a nascere una guerra senza esclusioni di colpi.

Carla è sempre accompagnata dai figli Iacopo (Alessio D’Ortenzi) e Diana. Lui è il primogenito cresciuto in maniera impeccabile sotto lo sguardo della mamma, ma oggi sente di aver sacrificato sé stesso per assecondare i voleri materni. Lei è impulsiva e libera, ha vissuto a Londra ma deve tornare a Milano dopo aver avuto problemi con la giustizia. Ha un talento naturale per il disegno e fa di tutto pur di non somigliare alla mamma. Diana Corsi è interpretata da Ksenia Borzak, ovvero la nipote di Gabriella Ferri, indimenticabile artista simbolo della canzone tradizionale romana morta nel 2004.

Il Paradiso delle Signore 11 anticipazioni, il ritorno di Riccardo Guarnieri

Ne Il Paradiso delle Signore 11, infine, c’è spazio per un ritorno a sorpresa. Umberto, infatti, deve fare i conti con l’arrivo a Milano del figlio Riccardo Guarnieri (Enrico Oetiker), che sembra essere in fuga da qualcosa che non riesce a confessare.