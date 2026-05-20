Mancano oramai pochi giorni alla fine della stagione televisiva e di seguito vi sveliamo quando finiscono i programmi Rai. Il primo titolo del daytime a giungere al termine è Il Paradiso delle Signore.

Quando finiscono i programmi Rai, chi chiude a maggio

La decima stagione de Il Paradiso delle Signore, che da settembre tiene compagnia al pubblico nel pomeriggio di Rai 1, terminerà venerdì 22 maggio. Di conseguenza, cambia e non poco il palinsesto pomeridiano della rete ammiraglia della TV di Stato. Inizialmente, subito dopo la fine de La Volta Buona con Caterina Balivo andrà in onda il TG1, con Alberto Matano che anticipa l’inizio de La Vita in Diretta alle 16:35. Da luglio, invece, vi sono delle fiction in replica.

Una settimana più tardi, venerdì 29 maggio, arriva ai saluti un altro format di punta della programmazione del daytime dell’ammiraglia. Si tratta di È sempre mezzogiorno con Antonella Clerici. Lo show è sostituito, a partire dal 1° giugno, da Camper-Osteria d’Italia, che accompagnerà il pubblico all’ora di pranzo per tutta la bella stagione.

Stefano De Martino allunga fino a luglio

Analizzando il resto della programmazione del daytime feriale, L’Eredità con Marco Liorni termina la stagione il 2 giugno, sostituito da Reazione a Catena. La striscia informativa di Bruno Vespa denominata Cinque Minuti finisce il 19 giugno. Più lunghe, invece, le edizioni di Unomattina, Storie Italiane, La Volta Buona e La Vita in Diretta: tutti questi programmi continuano ad informare e divertire i telespettatori fino a venerdì 26 giugno.

Chi allunga ancora di più la propria stagione è Stefano De Martino. Il giovane conduttore, prossimo padrone di casa del Festival di Sanremo, continua ad andare in onda fino all’estate inoltrata, terminando l’edizione il 19 luglio.

Quando finiscono i programmi Rai, il weekend dell’ammiraglia e le altre reti

Spostando l’attenzione sui programmi del weekend di Rai 1, sabato 23 maggio termina Bar Centrale con Elisa Isoardi. Sette giorni più tardi, il 30/05, finiscono Unomattina in Famiglia, Buongiorno Benessere, Linea Verde Italia, Passaggio a Nord Ovest e Ciao Maschio. Nel giorno festivo, la prima a salutare dovrebbe essere Mara Venier con Domenica In, in chiusura il 31 maggio. Sette giorni dopo chiude Linea Verde, mentre il 14 giugno va in onda l’ultima puntata di Da noi a ruota libera.

Spostando l’attenzione sul daytime di Rai 2, Ore 14 , BellaMa e La Porta Magica hanno già chiuso le loro stagioni. I Fatti Vostri termina il 29 maggio, mentre il 31/05 è ai saluti Citofonare Rai 2. Il 23 e 24 maggio, con la chiusura della Serie A, terminano gli approfondimenti sportivi della rete, ovvero Dribbling il sabato e La nuova DS e L’Altra DS alla domenica.

Infine, su Rai 3, i programmi Agora, Restart, Elisir, Passato e Presente e Geo giungono all’ultimo appuntamento il 29 maggio. Ventiquattro ore dopo è visibile il finale di TV Talk. Il 14 giugno giunge alla conclusione In Mezz’ora. L’informazione di Buongiorno Italia e Buongiorno Regione va avanti fino al 26 giugno.