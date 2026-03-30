La Pasqua bussa alle porte del magazzino più elegante di Milano, portando con sé iniziative speciali, recite benefiche e nuovi, inaspettati intrecci sentimentali. Nelle puntate in onda dal 30 marzo al 3 aprile 2026, il dolore e la rinascita si intrecciano: mentre Johnny cerca di superare la perdita dell’amico Brian, Odile si ritrova a dover compiere scelte drastiche riguardo ai suoi rapporti familiari. Per non perdere nemmeno un minuto delle vicende dei protagonisti, è possibile seguire la serie in diretta o recuperare gli episodi su RaiPlay.

Lunedì 30 marzo 2026 – Il Paradiso delle Signore 30 marzo – 3 aprile 2026

La settimana inizia con Don Saverio che cerca di portare un po’ di serenità nel quartiere, coinvolgendo Enrico nell’organizzazione della recita pasquale dedicata ai più piccoli. Sul fronte sentimentale, l’aria è decisamente più malinconica: Matteo e Marina arrivano alla dolorosa conclusione di non avere un futuro insieme e scelgono di dirsi addio. Tuttavia, prima di lasciare la città, Marina riserva un’ultima sorpresa a Delia con una proposta del tutto inaspettata. Intanto, Botteri si concentra sul lavoro riversando le sue emozioni nella creazione di un abito speciale, mentre Agata rientra improvvisamente da Firenze, sollevando diverse curiosità sul motivo del suo ritorno.

Martedì 31 marzo 2026

Sotto la forte influenza di Ettore, Odile matura la decisione di interrompere ogni legame con Umberto, cercando di voltare pagina definitivamente. In un momento di profonda vulnerabilità dovuto alla scomparsa di Brian, Johnny trova una spalla su cui piangere in Irene: tra i due la vicinanza si trasforma in un sentimento tenero che coglie entrambi di sorpresa. Nel frattempo, Umberto non resta a guardare e, sospettando di essere vittima di un complotto, decide di far analizzare il documento compromettente che lo accusa, mentre Matteo viene a conoscenza delle imminenti nozze tra Odile ed Ettore.

Mercoledì 1 aprile 2026 – Il Paradiso delle Signore 30 marzo – 3 aprile 2026

L’indecisione tormenta Botteri, incerto se rivelare o meno i suoi veri sentimenti a Delia prima che lei parta. Agata cerca di dissipare i dubbi sul suo rientro sostenendo che i lavori a Firenze siano stati sospesi, ma la sua spiegazione non convince tutti i colleghi. Johnny tenta un approccio con Irene dopo il bacio che si sono scambiati, ma l’improvviso arrivo di Cesare gela l’atmosfera. Per celebrare le festività, Roberto propone un’iniziativa simbolica per il grande magazzino, mentre Enrico lancia l’idea della recita “Il lupo e le tre ragazze”, chiedendo a Johnny di curarne la parte musicale.

Giovedì 2 aprile 2026

L’impegno per lo spettacolo pasquale diventa per Johnny una valvola di sfogo necessaria per distogliere il pensiero dai suoi problemi, mentre Irene sembra voler restare focalizzata sulle proprie priorità personali. La tensione gialla della serie arriva a una svolta: Umberto riesce a dimostrare la falsità del documento d’accusa, portando Matteo a sospettare dei Marchesi. La pubblicazione di un articolo che scagiona il Commendatore spinge Odile a riconsiderare la sua posizione. Intanto, l’armonia sembra tornare tra Marcello e Rosa, merito anche della mediazione di Valeria.

Venerdì 3 aprile 2026 – Il Paradiso delle Signore 30 marzo – 3 aprile 2026

Al Paradiso fervono i preparativi per l’esposizione dei dolci pasquali, ma il clima di festa è funestato da nuovi malintesi. Un abito speciale diventa la causa di uno scontro acceso tra Delia e Botteri, mentre i Marchesi, vistosi scoperti, iniziano a studiare nuove strategie per non perdere terreno. Johnny scopre con stupore che anche Irene farà parte della recita, un dettaglio che potrebbe riavvicinarli. Infine, Umberto si rende conto di aver mosso accuse infondate contro Ettore, ma il suo tentativo di ricucire lo strappo con Odile sembra ormai destinato al fallimento.

Dove vederla

L’appuntamento con Il Paradiso delle Signore è fissato dal lunedì al venerdì su Rai 1 alle ore 16:10. Per chi preferisce la visione on-demand, le puntate sono caricate quotidianamente sulla piattaforma RaiPlay.

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