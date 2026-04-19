Nella notte fra domenica 19 e lunedì 20 aprile si svolge la seconda ed ultima serata in compagnia della WWE Wrestlemania 42. Si tratta dell’evento più importante dell’anno per il wrestling e i tanti appassionati italiani hanno la possibilità di seguirlo in diretta.

WWE Wrestlemania 42, la diretta su Netflix

Così come tutti gli eventi della WWE, anche Wrestlemania 42 è in onda su Netflix. La piattaforma di intrattenimento streaming, dallo scorso 1° aprile, ha acquisito i diritti tv per mandare in onda, in diretta, tutti gli eventi della federazione, dunque non solo gli show settimanali ma anche i Premium Live Event, dunque Wrestlemania compresa.

Nel nostro paese, gli abbonati possono seguire tutto ciò che avviene sul ring con il commento dei telecronisti storici di tale sport, che da decenni raccontano nel nostro paese il wrestling. Stiamo parlando de “Il Godzilla” Luca Franchini e “Il Bardo” Michele Posa. Per chi volesse, inoltre, è disponibile anche l’opzione per vedere lo show con il commento in lingua originale.

L’evento si svolge a Las Vegas

Wrestlemania 42 si svolge nella città di Las Vegas. In particolare, il ring che ospita i vari incontri è montato presso l’Allergiant Stadium, impianto di recente costruito. Inaugurato nel 2020, due anni fa ha ospitato il Super Bowl, altro appuntamento sportivo molto atteso negli USA, ed è capace di ospitare circa 65 mila persone.

Il Premium Live Event, in Italia, è trasmesso a partire dalla mezzanotte ed è preceduto da un ricco pre-show. In totale, l’evento ha una durata di circa 3 ore e mezza. Come accade per tutti gli altri contenuti, Wrestlemania 42 rimane fruibile in streaming ed on demand anche dopo la fine della diretta.

Svariati, come da tradizione, gli ospiti che arricchiscono la serata. Essa partirà con l’esecuzione dell’inno degli Stati Uniti, cantato da Joe Jonas, membro dei Jonas Brothers.

WWE Wrestlemania 42, i match

Sono sei gli incontri previsti durante WWE Wrestlemania 42 e, di questi, quattro mettono in palio dei titoli. L’incontro di apertura è quello fra Brock Lesnar e Oba Femi, mentre è molto atteso anche il six pack ladder match fra Penta, Je’Von Evans, Dragon Lee, JD McDonagh, Rusev e Rey Mysterio. In palio, per il vincitore, c’è l’Intercontinental Championship.

Il main event, cioè l’incontro più atteso e che chiude l’evento, oppone due fra i wrestler più amati dell’intero movimento, ovvero CM Punk e Roman Reigns. Il vincitore porta a casa uno dei titoli più ambiti della WWE, cioè il World Heavyweight Championship.