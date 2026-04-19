Inizia una nuova settimana televisiva con un lunedì ricchissimo di grandi ritorni e attualità. Dalle inchieste giornalistiche della Rai ai grandi show della Gialappa’s Band, fino al ritorno dell’amatissima Garbatella con i Cesaroni, l’offerta di stasera è pronta a soddisfare ogni esigenza. Potete consultare la programmazione completa partendo dalla rete ammiraglia Rai 1, che stasera punta tutto sulla serialità d’autore.
Stasera in TV lunedì 20 aprile 2026: programmazione Rai
- Rai 1 (21:30) – La buona stella (Voto: 2.0/5): Prosegue il racconto delle vicende umane e professionali dei protagonisti, in un episodio carico di tensione emotiva dove ogni scelta può cambiare il destino di una vita intera.
- Rai 2 (21:20) – The Floor – Ne Rimarrà Solo Uno: Ciro Priello e Fabio Balsamo conducono l’avvincente battaglia sul gigantesco pavimento a LED. I concorrenti si sfidano a colpi di quiz per conquistare il campo degli avversari e puntare al premio finale.
- Rai 3 (21:15) – NewsRoom: Monica Maggioni ci porta dentro i fatti del giorno con analisi approfondite, reportage dal campo e interviste ai protagonisti dell’attualità nazionale e internazionale.
Mediaset, La7, TV8 e Nove
- Rete 4 (21:33) – Quarta Repubblica: Prima Tv – Nicola Porro approfondisce i temi dell’economia e della politica italiana con ospiti in studio e servizi esclusivi per analizzare i nodi cruciali del Paese.
- Canale 5 (21:21) – Cesaroni il ritorno: Torna l’allegra e numerosa famiglia della Garbatella. Giulio Cesaroni e i suoi figli affrontano nuove sfide quotidiane, tra amori ritrovati e la solita irresistibile confusione domestica.
- Italia 1 (21:28) – Blacklight (Voto: 3.1/5): Liam Neeson interpreta un agente governativo che scopre un complotto mortale all’interno delle proprie fila. Una corsa contro il tempo per salvare la sua famiglia.
- La7 (21:15) – Francesco – Cronache di un Papato: Prima Tv – Un viaggio storico e spirituale attraverso le tappe fondamentali del pontificato di Papa Francesco, analizzando il suo impatto nel mondo contemporaneo.
- TV8 (21:30) – GialappaShow: Prima Tv – Il Mago Forest e la Gialappa’s Band tornano con una nuova puntata ricca di comicità, parodie e ospiti musicali, per una serata all’insegna del puro divertimento.
- Nove (21:30) – Little Big Italy: Francesco Panella attraversa il mondo alla ricerca del miglior ristorante italiano all’estero, dove gli espatriati si sfidano per decretare chi cucina davvero “come a casa”.
I film di stasera in TV lunedì 20 aprile 2026
- Canale 20 (21:11) – V per Vendetta (Voto: 4.0/5): In un’Inghilterra tirannica, un misterioso uomo in maschera guida una rivoluzione contro il regime oppressivo.
- Rai 4 (21:19) – Io sono Alice (Voto: 2.8/5): Un thriller psicologico che esplora i confini della realtà e dell’identità attraverso il tormento della sua protagonista.
- Iris (21:12) – The Birth of a Nation (Voto: 3.3/5): La storia di Nat Turner, lo schiavo letterato che nel 1831 guidò una violenta rivolta per la libertà nel Sud degli Stati Uniti.
- Rai Movie (21:24) – The Son (Voto: 3.3/5): Hugh Jackman in un dramma familiare intenso che esplora il difficile rapporto tra un padre e un figlio adolescente in crisi.
- Venti (21:10) – The Hateful Eight (Voto: 3.9/5): Il western innevato di Quentin Tarantino: otto sconosciuti bloccati in un emporio durante una bufera nascondono segreti mortali.
- La5 (21:20) – Assaporando Parigi (Voto: 3.5/5): Una commedia romantica ambientata nella capitale francese tra alta cucina e incontri del destino.
- Cielo (21:15) – The November Man (Voto: 3.1/5): Pierce Brosnan è un ex agente della CIA trascinato di nuovo in azione in una missione mortale che lo vede contro un suo ex allievo.
- Tv2000 (21:05) – Giovanna D’Arco (Voto: 3.2/5): La storia epica della pulzella d’Orléans e della sua incredibile ascesa come guida militare della Francia guidata dalla fede.
I film su Sky
- Sky Cinema Uno (21:15) – Lee Miller (Voto: 3.5/5): Il biopic dedicato alla modella diventata coraggiosa fotografa di guerra durante la Seconda Guerra Mondiale.
- Sky Cinema Action (21:15) – Indiana Jones e l’ultima crociata (Voto: 3.9/5): Harrison Ford e Sean Connery fanno squadra in una delle avventure più amate dell’archeologo, alla ricerca del Sacro Graal.
- Sky Cinema Family (21:00) – Kung Fu Panda 2 (Voto: 3.5/5): Po deve svelare i segreti del suo passato per sconfiggere un nuovo temibile nemico che minaccia l’esistenza del Kung Fu.
- Sky Cinema Sci-Fi (21:00) – Io sono leggenda (Voto: 3.5/5): Will Smith è l’ultimo uomo sopravvissuto a New York, impegnato a trovare una cura contro un virus che ha trasformato l’umanità in mostri.
- Sky Cinema Romance (21:25) – Le parole che non ti ho detto (Voto: 3.1/5): Prima Tv – Kevin Costner in un dramma romantico che nasce dal ritrovamento di una lettera d’amore in una bottiglia sulla spiaggia.
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