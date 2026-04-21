Dopo il turno di qualificazioni, prende ufficialmente il via oggi, martedì 21 aprile, il Madrid Open 2026. Il torneo si disputa presso il complesso sportivo Caja Magica, posto a poca distanza dal centro della capitale spagnola.

Madrid Open 2026, gli italiani in campo

Per quel che concerne il singolare maschile, sono ben otto gli italiani protagonisti al Madrid Open 2026. Il più atteso è Jannik Sinner, primo nella classifica ATP e determinato a replicare il recente successo al Masters di Montecarlo. Gli altri azzurri in campo sono Lorenzo Musetti, Flavio Cobolli e Luciano Darderi: tutti loro sono teste di serie. Inoltre, vi sono Matteo Berrettini, Lorenzo Sonego, Mattia Bellucci e Federico Cina.

Per quel che concerne il circuito femminile, le principali speranze italiane sono riposte su Jasmine Paolini. L’azzurra occupa attualmente la nona posizione nella classifica WTA ed è pronta a vincere per cercare di invertire una tendenza che, in questa stagione, non è proprio positiva. Seconda ed ultima italiana di diritto qualificata al torneo è Elisabetta Cocciaretto.

Appuntamento con la storia per Jannik Sinner

Il Madrid Open 2026 potrebbe rappresentare un appuntamento fondamentale per la carriera di Jannik Sinner. In caso di vittoria, oltre ad allungare sul Carlos Alcaraz (assente per infortunio), diventerebbe il primo di sempre a vincere cinque Master 1000 consecutivi. Un traguardo storico, dunque, che però è tutt’altro che scontato. Sono svariati gli avversari potenzialmente in grado di impensierire Sinner, a partire dal tedesco Alexander Zverev. Già vincitore del Madrid Open nel 2018 e 2021, nelle ultime tre edizioni non è mai riuscito a superare gli ottavi di finale. Nel circuito femminile, la grande favorita è Aryna Sabalenka, che quest’anno ha raccolto 23 vittorie su 24 partite.

Per quel che concerne il calendario, dal 21 al 23 aprile si svolgono gli incontri del primo turno. Il 24 e 25 aprile spazio al secondo turno, seguito dal terzo il 26 e 27 aprile. Il 28 aprile si entra nel vivo con gli ottavi di finale, mentre il giorno dopo si disputano i quarti. Giovedì 30 aprile spazio ancora ai quarti di finale nel maschile ed alle semifinali nel femminile. Il 1° maggio scendono in campo sono gli uomini per le semifinali. Sabato 2 e domenica 3 maggio, infine, si disputano le finali, rispettivamente quella femminile e maschile, entrambe in partenza alle 17:00.

Madrid Open 2026, la programmazione tv

Il Madrid Open 2026 è visibile, in tv, sia a pagamento che in chiaro. Nel primo caso, il punto di riferimento è Sky, con i match proposti su Sky Sport Tennis. Una volta sintonizzati qui, cliccando sul tasto verde del telecomando, si può attivare l’opzione Sky Sport Plus, che permette di accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco dei tornei in onda su Sky.

I telecronisti impiegati sono Elena Pero, Luca Boschetto, Alessandro Lupi, Dario Massara, Dalila Setti, Alessandro Sugoni, Federico Ferrero e Lorenzo Cazzaniga. Essi sono affiancati, al commento tecnico, da Paolo Bertolucci, Barbara Reggi, Barbara Rossi, Nicolò Cotto, Laura Garrone e Andrea Arnaboldi. L’inviata a Madrid è Giorgia Mecca.

In chiaro, è possibile seguire, tutti i giorni in diretta, una selezione dei migliori incontri su Supetennis TV. Previste, nella notte, le repliche degli incontri trasmessi durante le ore diurne.