Venerdì 8 maggio prende il via la 36° giornata di Serie A e di seguito vi sveliamo la programmazione tv. Nonostante lo scudetto sia stato già assegnato, con la vittoria andata all’Inter, il campionato è ancora molto interessante: nella lotta per la Champions League e per la salvezza, infatti, tutto può ancora accadere.

Serie A 36° giornata programmazione tv, gli anticipi

La 36° giornata di Serie A parte, su DAZN (che propone tutte le partite) e su Sky (che ne trasmette tre), alle 20:45 dell’8 maggio. Ad affrontarsi sono il Torino e il Sassuolo, due compagini che sono già certe di terminare il campionato a metà classifica.

Sabato 9 maggio, il turno procede con altri tre incontri. Dalle 15:00, il Cagliari, bisognoso di un punto per la salvezza matematica, sfida l’Udinese, da settimane già sicura di rigiocare anche il prossimo anno in Serie A. Alle 18:00, spazio a quella che è un’anteprima della finale di Coppa Italia. Dallo Stadio Olimpico, la Lazio affronta l’Inter, che sette giorni fa ha festeggiato la vittoria dello scudetto.

Infine, alle 20:45 su Sky e DAZN, il Lecce, che ha appena 4 punti di vantaggio sulla retrocessione, cerca punti decisivi contro la Juventus, al momento quarta classificata con 65 punti ma che deve difendersi dai tentativi di rimonta di Roma e Como, rispettivamente a quota 64 e 62 punti.

Il calendario della domenica

La 36° giornata di Serie A procede domenica alle 12:30. L’Hellas Verona già retrocesso accoglie il Como, che come detto necessita di punti per tentare una qualificazione alla Champions che sarebbe storica.

Alle 15:00, l’altra retrocessa Pisa affronta, fuori casa, la Cremonese, attualmente terz’ultima e costretta alla vittoria per cercare di salvarsi. In contemporanea, la Fiorentina affronta il Genoa.

Dalle 18:00 termina il turno su Sky con la messa in onda dell’incontro della Roma, in corsa per il quarto posto e impegnata fuori casa contro il Parma. Alle 20:45, il Milan sfida l’Atalanta. Infine, alle 20:45 di lunedì 11 maggio, scende in campo il Napoli, che di fronte al proprio pubblico cerca i tre punti contro il Bologna.

Serie A 36° giornata programmazione tv, i telecronisti

Di seguito i telecronisti scelti da Sky per la 36° giornata di Serie A.

Torino-Sassuolo: Nucera e Montolivo;

Nucera e Montolivo; Lecce-Juventus: Zancan e Marchegiani;

Zancan e Marchegiani; Parma-Gobbi: Borghi e Gobbi.

Queste, invece, sono le voci scelte da DAZN.