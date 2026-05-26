Sarà l’evento più importante dell’estate e prenderà il via l’11 giugno. Stiamo parlando dei Mondiali di calcio e Netflix ha deciso, già da qualche giorno, di lanciare una serie di titoli dedicati al mondo del pallone.

Netflix Mondiali di calcio, un ciclo partito il 19 maggio

Nonostante già da aprile vi siano state delle uscite sul tema, il ciclo di titoli sul calcio che accompagnerà gli utenti di Netflix fino ai Mondiali è partito il 19 maggio. Data, questa, nella quale è uscito il documentario Untold UK Il Miracolo del Liverpool a Istanbul, che racconta quel che è accaduto nella finale di Champions League nel 2005. Un incontro passato alla storia: i Reds, alla fine del primo tempo, perdevano 3 a 0, ma nella ripresa sono riusciti a compiere un vero e proprio miracolo sportivo.

48 ore dopo, la piattaforma ha distribuito una docu-serie, questa volta incontrata non su una partita, bensì su un calciatore. Il protagonista in questione è James Rodriguez, capitano della Colombia la cui carriera ha avuto una svolta proprio grazie ai Mondiali di calcio del 2014. Il titolo è James.

Le uscite alla fine del maggio

Il ciclo di contenuti Netflix dedicati al calcio è proseguito il 26 maggio con Untold UK Vinnie Jones. Si tratta di un documentario dedicato all’ex calciatore gallese, da sempre noto per il suo temperamento che lo ha portato ad essere coinvolto in alcuni episodi rimasti nella storia del calcio inglese.

Il 28 maggio, invece, il catalogo di Netflix è aggiornato con Dibu Martinez Il ragazzino che ferma il tempo. Il film ripercorre la carriera del portiere argentino, che dalla provincia è riuscito a conquistare, da protagonista, una Coppa del Mondo con l’Argentina.

Il giorno dopo, 29 maggio, è la volta di Brasile ’70 La terza stella. Con immagini d’archivio e testimonianze è ricostruita la cavalcata vincente dei verdeoro nel Mondiale di Calcio del 1970. La nazionale, infatti, è sempre scesa in campo per centrare un obiettivo storico: diventare la prima a vincere tre campionati iridati.

Netflix Mondiali di calcio, cosa vedere a giugno

La serie di contenuti a tema calcistico di Netflix si conclude a giugno, a pochi giorni dall’inizio dei Mondiali. Il 5 giugno è distribuito lo speciale Mexico ’86, nel quale è proposto un focus sulla serie di operazioni che hanno permesso al Messico di organizzare i Mondiali nel 1986.

Infine, il 7 giugno, spazio a Fifa ’94 Il grande ritorno del Brasile, documentario che ripercorre il percorso del Brasile verso la Coppa del Mondo del ’94, con interviste e filmati inediti girati dagli stessi giocatori.