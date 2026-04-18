Importante novità per quel che concerne il mondo degli spot televisivi. Lo chef Antonino Canavacciuolo, infatti, è il testimonial della nuova pubblicità della LIDL.

Pubblicità LIDL Antonino Canavacciuolo, lo chef nuovo protagonista della campagna comunicativa

La LIDL, nota catena di supermercati, ha deciso di tornare al centro della comunicazione con una nuova campagna di promozione. La società, che conta in tutta Italia più di 800 punti vendita e 23 mila collaboratori, ha affidato la parte creativa a Caffeina, che ha lavorato in collaborazione con il team marketing della società.

La pubblicità è prodotta dalla Tapeless Film. L’iniziativa comunicativa ha come testimonial Antonino Canavacciuolo, chef fra i più noti del nostro paese, vincitore di 9 Stelle Michelin e volto noto della televisione italiana, protagonista di svariati show, fra cui Cucine da incubo e MasterChef Italia. La produzione ha una durata di 30 secondi.

Al centro della produzione la linea Italiamo

La pubblicità della LIDL con Antonino Canavacciuolo verte intorno ai prodotti della linea Italiamo. Si tratta di un marchio che è dedicato interamente alle eccellenze gastronomiche italiane.

Lo spot parte con un uomo, di nome Mario, che tiene in mano una box di prodotti Italiamo e suona il citofono a casa di Canavacciuolo. Dopo che quest’ultimo apre, Mario chiede: “Allora è vero che farai da testimonial per LIDL?”. Lo chef risponde: “Eh, ma devo assaggiare prima i prodotti“.

Canavacciuolo dà il via, così, ad una degustazione dei prodotti, dai cantucci all’olio extravergine di oliva, passando per il pecorino romano e i rigatoni al pomodoro. Un piatto, quest’ultimo, con il quale il cuoco si sporca la divisa.

Ad interrompere gli assaggi c’è di nuovo Mario, che suona al citofono e domanda: “Serve un aiutino con l’assaggio?”. I due decidono di mangiare insieme, con Canavacciuolo che sottolinea: “Solo roba IGP e DOP. Ti è piaciuto?”. Mario, dopo aver risposto positivamente, scherza: “Pure a te, vedo!”, indicando la macchia di sugo sulla giacca dello chef.

Pubblicità LIDL Antonino Canavacciuolo, la recensione

Dal punto di vista della LIDL, la nuova campagna comunicativa con protagonista Antonino Canavacciuolo è senz’altro un’operazione vincente. D’altronde, lo chef è uno dei più conosciuti e stimati del nostro paese e la sua presenza rappresenta una sorta di certificazione della qualità dei propri prodotti.

A livello tecnico, lo spot è riuscito. L’idea che sta alla base della comunicazione è vincente: far finta che l’accordo fra LIDL e testimonial sia ancora in procinto di essere siglato perché lo chef, prima di concedere il via libera, vuole accertarsi che i prodotti siano di qualità.

La promozione, dunque, si trasforma in una degustazione, stratagemma che permette alla società di passare in rassegna svariati propri prodotti. Il fatto che lo spot sia in onda, inoltre, trasmette implicitamente il messaggio che la degustazione ha dato esito positivo, come si denota anche dai commenti firmati dallo Canavacciuolo fra gli assaggi. LIDL, dunque, in un colpo solo assolve a un duplice obiettivo: promuovere e aumentare il valore di ciò che vende.