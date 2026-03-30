Torna, anche nel 2026, il tradizionale appuntamento de Il Borgo dei Borghi. La trasmissione, che individua il miglior borgo italiano dell’anno, è visibile nel giorno di Pasqua su Rai 3, a partire dalle ore 20:30.

Il Borgo dei Borghi 2026, una serata dedicata agli abitanti dei borghi in gara

Al timone de Il Borgo dei Borghi è confermata Camila Raznovich, già conduttrice di Kilimangiaro, trasmissione visibile tutte le settimane, su Rai 3, la domenica pomeriggio. In particolare, Il Borgo dei Borghi ha debuttato nel 2014 con la presenza di Licia Colò. Dall’anno seguente ha esordito Raznovich, che con quella del 2026 raggiunge il traguardo dell’undicesima edizione di fila da conduttrice.

Il programma, curato da Rai Cultura, guida i telespettatori in un viaggio tra luoghi affascinanti e sorprendenti, capaci di rappresentare storia, cultura e meraviglie della nostra penisola. In gara vi sono venti borghi, uno per ogni regione italiana. Essi sono stati scelti per la loro bellezza, la loro architettura e per la qualità della vita. I borghi sono approfonditi e visitati durante la puntata, nella quale sono intervistati anche gli abitanti.

Chi sono i giudici

A stabilire quale sarà Il Borgo dei Borghi del 2026 c’è una giuria composta da tre esperti, che mostrano, a turno, alcune meraviglie del nostro Paese. In primis c’è Tiziana D’Angelo, archeologa e direttrice del Parco Archeologico di Paestum e Velia. Proprio tale luogo è ammirato grazie alla giurata, che gestisce un territorio nel quale riaffiora un passato glorioso.

Secondo giudice del programma è Fabio Toncelli, esploratore e cacciatore di paesaggi del Kilimangiaro. Con lui, il pubblico a casa ha la possibilità di visitare le Dolomiti Lucane, fra Castelmezzano e Pietrapertosa. Un territorio ricco di panorami d’alta quota, borghi che sembrano essere fermi nel tempo e tradizioni che mostrano un profondo legame con la natura.

Infine, il trio di giudici è completato dal critico d’arte Jacopo Veneziani, che mostra il lato più artistico di Altamura. Le preferenze dei giurati, unite a quelle espresse dal pubblico a casa mediante il web, determinano Il Borgo dei Borghi 2026.

Il Borgo dei Borghi 2026, i paesi in gara

Questi sono i primi dieci borghi in gara durante la trasmissione:

Arenzano (Liguria);

(Liguria); Baselga di Pinè (Trentino);

(Trentino); Battaglia Terme (Veneto);

(Veneto); Canossa (Emilia Romagna);

(Emilia Romagna); Castellaro Lagusello (Lombardia);

(Lombardia); Chatillon (Valle d’Aosta);

(Valle d’Aosta); Cingoli (Marche);

(Marche); Guardialfiera (Molise);

(Molise); Lucignano (Toscana);

(Toscana); Margherita di Savoia (Puglia).

Di seguito, invece, i restanti paesi in lizza per la vittoria.