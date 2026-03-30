Sono numerose le produzioni tv che arricchiscono la programmazione delle reti Mediaset di aprile e maggio. Fra i titoli più attesi al via c’è il grande ritorno de I Cesaroni.

Mediaset programmazione tv aprile maggio, il prime time

Per quel che concerne la rete ammiraglia Canale 5, nel daytime non vi sono dei grossi cambiamenti. L’unica novità è rappresentata dal ritorno delle nuove puntate di Melaverde: il format, con Ellen Hidding e Vincenzo Venuto, torna su Canale 5 domenica 12 aprile, dalle 11:50.

Spostando l’attenzione sul prime time, invece, il lunedì, dopo la fine di Scherzi a Parte, torna una delle serie più amate del pubblico italiano. Si tratta de I Cesaroni, la cui settima stagione, con protagonista il confermato Claudio Amendola, prende il via il 13 aprile. La settimana prima, nel giorno di Pasquetta, è trasmessa la seconda ed ultima parte della miniserie Le donne della Bibbia, al via, con la prima puntata, nel prime time di Pasqua.

Le altre prime serate di Canale 5

La prima serata del martedì di Canale 5 continua ad essere presieduta dal Grande Fratello Vip, condotto da Ilary Blasi e con opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli. Unica eccezione è rappresentata dal 21 aprile, quando sull’ammiraglia è trasmessa Inter-Como, valevole per le semifinali di Coppa Italia. Il reality continua ad essere mandato in onda anche il venerdì.

Il mercoledì, l’ammiraglia è occupata dalla soap Forbidden Fruit, mentre il giovedì è la giornata dedicata all’intrattenimento. Dal 2 aprile e per tre settimane è visibile Pio e Amedeo Stanno tutti invitati, show comico che vanta una lunga serie di ospiti, fra cui Paolo Bonolis e Claudio Baglioni. Il 23 aprile, invece, Michelle Hunziker debutta con Battiti Live Spring, spin off di Battiti Live. Occorrerà attendere a maggio per vedere Super Karaoke, altro format condotto da Hunziker.

Il sabato, fino alla metà di maggio, è protagonista Maria De Filippi con il Serale di Amici. Infine, la fascia del prime time della domenica, dal 12 aprile, è occupata da Racconto di una notte, nuova soap opera turca, che in patria è andata in onda fra il 2024 ed il 2025.

Mediaset programmazione tv aprile maggio, le altre reti

Sono poche, invece, le variazioni nella programmazione tv di aprile e maggio delle altre reti del Biscione. Su Italia 1 tutte le sere sono proposti film. Uniche eccezioni sono rappresentate dal prime time della domenica, occupata da Le Iene presentano Inside, e del mercoledì, quando sono trasmesse Le Iene.

Su Rete 4, infine, sono confermati tutti i talk show che compongono da mesi il palinsesto, ovvero Quarta Repubblica il lunedì, È sempre Cartabianca il martedì, RealPolitik il mercoledì, Dritto e rovescio il giovedì, Quarto Grado il venerdì e Fuori dal coro la domenica. Il sabato sono proposti alcuni cult del cinema nazionale ed internazionale.