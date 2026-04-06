Domenica 5 aprile, nella giornata di Pasqua, si è svolta la finale de Il Borgo dei Borghi 2026 e la vittoria è andata a Cingoli. Il borgo, che conta poco meno di 10 mila abitanti, è situato nelle Marche.

Il Borgo dei Borghi Cingoli, la cittadina posta sulla sommità del Monte Circe

Durante la finale de Il Borgo dei Borghi, guidata per l’ennesimo anno di fila da Camila Raznovich, già padrona di casa di Kilimangiaro, è stata premiata Cingoli. La cittadina è situata nelle Marche, in provincia di Macerata, e si contraddistingue per la sua posizione geografica.

Il paese, infatti, è posto proprio sulla sommità del Monte Circe, ad un’altezza di circa 630 metri sopra il livello del mare. La storia del borgo è decisamente ricca ed affonda le proprie origini al Neolitico, epoca alla quale si possono far risalire i primi insediamenti. Fondamentale, per Cingoli, è la figura di Sant’Eusperanzio, in passato vescovo ed oggi Santo Patrono amato dalla comunità.

Le Marche, grazie a Cingoli, ottiene la seconda vittoria in assoluto ne Il Borgo dei Borghi. Il trionfo precedente è datato 2018, quando il titolo era andato a Gradara, piccolo centro di poco meno di 5 mila abitanti e situato in provincia di Pesaro e Urbino.

Il Borgo dei Borghi Cingoli, il resto del podio

Cingoli, durante la finale de Il Borgo dei Borghi, ha chiuso al primo posto davanti ad Arenzano. Posto in provincia di Genova e con circa 11 mila abitanti, si estende per la maggiore nel Parco naturale regionale del Beigua, a cui il comune è legato in maniera indissolubile.

Il terzo gradino del podio, nella finale de Il Borgo dei Borghi, è occupato da Zungoli. Situato in Campania, in provincia di Avellino, si trova a circa 650 metri sopra il livello del mare e conta poco meno di 900 abitanti. Nonostante le ridotte dimensioni, il paese ha un grande fascino dovuto soprattutto al caratteristico centro storico, costruito in pieno stile medievale e dominato da un castello normanno che è il simbolo del centro.

Gli ascolti

La vittoria di Cingoli ne Il Borgo dei Borghi è arrivata grazie alle preferenze espresse dal pubblico, oltre che dai tre giudici Tiziana D’Angelo, direttrice del Parco Archeologico di Paestum e Velia, il regista Fabio Toncelli, nel cast di Kilimangiario, e il critico d’arte Jacopo Veneziani.

Molto positivi gli ascolti. La serata, infatti, ha intrattenuto oltre un milione e 200 mila spettatori, con il 7,7% di share. Si tratta di un dato in crescita rispetto a quello dello scorso anno, quando la serata appassionò un milione e 100 mila italiani con il 7,2%.