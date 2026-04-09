Si tratta di una delle rubriche storiche della televisione italiana ed ora, a 49 anni di distanza dalla conclusione, è celebrata con degli speciali. Stiamo parlando di Carosello, al centro della puntata del 9 aprile di Storie della TV.

Carosello Storie della TV, un format interamente dedicato alla pubblicità

La nascita di Carosello è datata nel 1957. La Rai, in tale anno, decise di inserire, nei propri palinsesti, dei messaggi pubblicitari. C’era, però, un problema: una legge, infatti, impediva la presenza, sotto qualsiasi forma, degli spot all’interno degli spettacoli televisivi.

La soluzione ideata fu, così, quella di creare un format ad hoc, interamente dedicato alla pubblicità. È così che nasce Carosello, che ha debuttato sulla Rete 1 (l’attuale Rai 1) il 3 febbraio del ’57 ed in onda tutti i giorni, tranne il venerdì santo e nella giornata dedicata alla commemorazione dei defunti.

La rubrica aveva una durata di circa 10 minuti ed era composta da una serie di cortometraggi, realizzati su commissione dagli inserzionisti. Si trattava di vere e proprie pellicole dalla durata di 90 secondi e privo di riferimenti al prodotto. I restanti 30 secondi, invece, erano dedicati alla presentazione del bene al centro della campagna comunicativa.

Da Calimero a Carmencita, i simboli della rubrica

Come racconta Carosello Storie della TV, la rubrica ha avuto un successo immediato ed enorme. Per anni, lo spazio subito dopo la fine del telegiornale ha riunito le famiglie ed appassionato diverse generazioni, dando vita a personaggi iconici e rimasti ancora oggi impressi nella cultura popolare, da Calimero a Carmencita.

I cortometraggi proposti durante la rubrica di Carosello hanno avuto registi di grande spessore, sia italiani che internazionali, fra cui Pupi Avati, Sergio Leone, Federico Fellini e lo statunitense Richard Lester. Alcuni dei più grandi volti della televisione, inoltre, hanno prestato il volto alle gag e agli sketch della rubrica. Fra gli altri, si sono cimentati nei corti Mike Bongiorno, Enzo Tortora, Mina, Claudio Villa, Raffaella Carrà, Pippo Baudo e Adriano Celentano.

Carosello Storie della TV, nel ’77 la fine del programma

Carosello è proseguito fino al 1977. Il 1° gennaio di quell’anno, infatti, è andata in onda l’ultima puntata, dopo che l’entrata in vigore della riforma televisiva del ’75 ha reso, di fatto, superflua la rubrica, con una revisione completa della raccolta pubblicitaria.

Lo speciale Storie della TV dedicato a Carosello è curato da Ilaria Dassi. Il format, dedicato ai personaggi e ai programmi che hanno fatto la storia della nostra televisione. La puntata è trasmessa su Rai Storia, dalle 15:00.