Europa League andata quarti di finale programmazione tv Sky

Giovedì 9 aprile si svolgono le partite di andata dei quarti di finale di Europa League e di seguito vi sveliamo la programmazione tv. L’unica squadra italiana ancora in corsa per vincere la competizione è il Bologna di Vincenzo Italiano.

Europa League andata quarti di finale programmazione tv, il Bologna affronta l’Aston Villa

Il tifo e l’attenzione dei tifosi italiani, dunque, sono riposti sul Bologna, che è riuscita ad accedere a tale fase del torneo dopo essere riuscita ad eliminare, nel turno precedente, l’altro team nostro portacolori, ovvero la Roma di Gian Piero Gasperini.

I rossoblù hanno raggiunto tale fase per la terza volta nella storia. I due precedenti sono datati 1990/1991 e 1998/1999, quando la competizione si chiamava ancora Coppa Uefa. Nel primo caso ci fu l’eliminazione contro lo Sporting Lisbona, mentre nel secondo il Bologna riuscì a raggiungere le semifinali eliminando l’Olympique Lione.

Nei quarti di finale di Europa League, il Bologna affronta gli inglesi dell’Aston Villa. Una compagine decisamente insidiosa, quarta nella massima serie inglese e che negli ottavi di finale ha sconfitto il Lille con un punteggio complessivo di 3 a 0.

Europa League andata quarti di finale programmazione tv, dove vedere il match del Bologna

Bologna-Aston Villa, valevole per l’Europa League, prende il via alle ore 21:00. La partita, che si svolge presso lo Stadio Renato Dall’Ara, è visibile solamente a pagamento su Sky. In particolare, la sfida è inserita nei palinsesti di Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport 251. Il commento è affidato alla coppia Riccardo Gentile e Giancarlo Marocchi. Gli inviati a bordocampo, pronti a raccontare dal vivo tutto ciò che avviene nelle due panchine, sono Marco Nosotti e Marina Presello.

Gli spazi che precedono e seguono la partita, al via rispettivamente alle 20:00 e subito dopo il triplice fischio, sono guidati da Mario Giunta. Con loro ci sono Beppe Bergomi, Veronica Baldaccini e Stefano De Grandis, oltre a Vittoria Orlando che cura lo spazio delle news. Dalle 23.30 parte After Party-Best of Europe, con Federica Masolin, Fabio Caressa, Beppe Bergomi, Stefano Borghi e Lisa Offside. Alle 00:00 inizia Goleador Europa, con la conduttrice Martina Quaranta che mostra tutti i gol del turno.

Quale partita in onda in chiaro

Come di consueto, i tanti appassionati possono seguire, in chiaro, una delle migliori partite del turno di Europa League con protagoniste squadre internazionali. Il punto di riferimento, a tal proposito, è TV8, che dalle 21:00 trasmette l’appuntamento che oppone il Porto al Nottingham Forest. A Paolo Ciarravano è affidato il compito di commentare la sfida.