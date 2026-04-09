Prende il via venerdì 17 aprile, su Rai 3, la docu-serie Vespucci Il viaggio più lungo. Si tratta di una produzione in due puntate che racconta il tour mondiale effettuato dalla nave scuola della Marina Militare.

Vespucci Il viaggio più lungo Rai 3, entrambe le puntate rilasciate su Rai Play dal 17 aprile

La società che ha curato la realizzazione della docu-serie Vespucci Il viaggio più lungo è la Palomar, che ha lavorato insieme a Rai Fiction. Il progetto ha goduto della collaborazione del Ministero della Difesa, della Marina Militare Italiana, di Difesa Servizi SPA, di Ninetynine e del Ministero della Cultura.

La regia è affidata a Flavio Maspes. Due, come già preannunciato, le puntate che compongono la docu-serie Vespucci Il viaggio più lungo. Entrambi gli appuntamenti hanno una durata di circa due ore: il primo è trasmesso venerdì 17 aprile, il secondo è nei palinsesti della terza rete della TV di Stato sette giorni dopo, il 24 aprile.

In streaming, su Rai Play, è possibile vedere entrambe le puntate in box set a partire dal 17 aprile.

Vespucci Il viaggio più lungo Rai 3, la trama

Vespucci Il viaggio più lungo racconta, dal punto di vista dell’equipaggio, la straordinaria impresa del viaggio intorno al mondo compiuto dall’imbarcazione. Quest’ultima è, probabilmente, una delle navi scuola più famose al mondo, simbolo dell’Italia riconosciuta e stimata a livello globale.

Custode da oltre 90 anni delle più antiche tradizioni navali e marinare, ha solcati gli oceani dell’intero pianeta nel progetto che è stato denominato Tour Mondiale Vespucci e Villaggio Italia. Punto di partenza del racconto è l’Accademia Navale di Livorno, dove gli allievi si formano per diventare, un giorno, ufficiali. Nello stesso momento, l’Amerigo Vespucci parte dalle coste messicane per recarsi verso Los Angeles, città nella quale gli allievi salgono a bordo, portando l’equipaggio ad un totale di 400 membri.

Il Villaggio Italia

Vespucci Il viaggio più lungo segue, tramite lo sguardo dei protagonisti, degli allievi ufficiali, dell’equipaggio e del suo Comandante Giuseppe Lai, le varie tappe del Tour, da Tokyo a Darwin, passando per Abu Dhabi, Singapore, Mumbai e Jeddah.

In ogni città d’approdo, l’Amerigo Vespucci è accompagnata da Villaggio Italia, mini expo pluriennale itinerante, creato con l’obiettivo di far conoscere, nel mondo, le eccellenze italiane.

Vespucci Il viaggio più lungo Rai 3, le musiche di Nicola Piovani

Le due puntate di Vespucci Il viaggio più lungo su Rai 3 sono arricchite dalle musiche originali di Nicola Piovani. Il compositore ha vinto, in carriera, svariati riconoscimenti, fra cui il Premio Oscar del 1999 grazie alle musiche realizzate per La Vita è Bella. La voce narrante, infine, è quella di Luca Ward, voce italiana di svariati attori molto famosi, fra cui Russell Crowe e Keanu Reeves.