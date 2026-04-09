Ha debuttato lo scorso 3 aprile e, da quel momento, è stabilmente nella classifica dei film più visti nel nostro paese. Stiamo parlando di Non abbiam bisogno di parole, visibile in esclusiva sulla piattaforma di intrattenimento streaming Netflix.

Non abbiam bisogno di parole, regista e dove è girato

Realizzato da Our Films, PiperFilm e Circle One, la sceneggiatura del film è scritta da Luca Ribuoli e Cristiana Farina. La trama è tratta da quella della pellicola francese La famiglia Bélier, originaria del 2014.

Il già citato Luca Ribuoli cura anche la regia. Il film ha una durata di 106 minuti ed ha, nel cast, Sarah Toscano. L’artista presta il volto alla protagonista Eletta Musso e per lei, vincitrice della ventitreesima edizione di Amici, si tratta del debutto nel ruolo di attrice.

Le riprese sono durate circa un mese e mezzo e si sono svolte in svariati paesi della provincia di Torino e di Alessandria.

Non abbiam bisogno di parole, la trama

Durante Non abbiam bisogno di parole sono seguite le vicende di Eletta Musso, giovane ragazza di 16 anni. La protagonista ha una particolarità: è l’unica persona udente della sua famiglia, composto dalla mamma Caterina, dal papà Alessandro e dal fratello Francesco.

Tutti insieme, per lavoro, allevano asini e producono latte e formaggi di grande qualità. Da sempre, però, Eletta ha un altro, importante compito: fare da ponte fra la famiglia ed il resto del mondo, aiutandoli a comunicare in tutte quelle situazioni nelle quali il LIS, ovvero la Lingua dei Segni Italiani, non è compreso.

Spoiler finale

Eletta, crescendo, scopre di avere un enorme talento, quasi un dono: il canto. A notare per prima questa capacità c’è Giuliana, insegnante di canto che ha il volto di Serena Rossi. La maestra è talmente convinta del talento di Eletta che riesce a farle avere un provino per entrare in una importante scuola di musica di Torino. La protagonista è entusiasta, ma è indecisa sul da farsi: è consapevole, infatti, che per inseguire i suoi sogni deve allontanarsi dalla famiglia, verso la quale prova grande affetto e senso di responsabilità.

Non abbiam bisogno di parole, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati durante Non abbiam bisogno di parole, fruibile su Netflix.