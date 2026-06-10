Mercoledì 10 giugno, Rai 1 manda in onda Dino Zoff Volevo solo fare bene il mio lavoro. Il docu-film è visibile in prima serata, a partire dalle ore 21:25 circa.

Dino Zoff Volevo solo fare bene il mio lavoro, regista e dove è girata

Il docu-film Dino Zoff Volevo solo fare bene il mio lavoro è una realizzazione originale della Tunnel Produzioni srl, che ha lavorato con la collaborazione di Rai Fiction. Al centro della pellicola ci sono la vita e la carriera di Dino Zoff, fra i portieri più forti della storia, che con la maglia dell’Italia è divenuto campione d’Europa nel ’68 e del Mondo nell’82.

La sceneggiatura della pellicola è di Umberto Marino, mentre la regia è affidata a Giovanni Filippetto. La produzione, che ha una durata di 90 minuti, mischia la storia di Dino Zoff a quella del piccolo Luca, giovane ragazzo che sogna di diventare, un giorno, un calciatore.

Dino Zoff Volevo solo fare bene il mio lavoro, la trama

La narrazione, nel film Dino Zoff Volevo solo fare bene il mio lavoro, inizia con la storia del già citato Luca, che ha il volto di Javier Leoni. Ha 13 anni, ha la passione per il calcio e sogna di fare il portiere in una squadra giovanile. Tuttavia, è troppo basso e insicuro e quando subisce con la sua squadra una sconfitta pesante pensa di abbandonare il mondo del pallone.

Per cercare di fargli cambiare idea, il suo allenatore Fausto, che invece ha il volto di Marco Bocci, decide di raccontargli la storia umana e professionale di Dino Zoff. Uno sportivo che il coach ritiene un perfetto esempio di determinazione, disciplina e coerenza.

La carriera dell’ex portiere

A questo punto, il docu-film si concentra sulla carriera di Dino Zoff. Nato nel ’42, ha legato gran parte del suo percorso professionale alla Juventus, nella quale ha militato per undici anni, collezionando più di 400 presenze e vincendo sei campionati. Ma è con la maglia della Nazionale che si è creato il mito di Dino Zoff: le sue parate hanno contribuito alla vittoria dell’Italia di un Europeo e di un Mondiale. Il racconto si amplia anche alla fase post ritiro, nella quale Zoff si è cimentato come allenatore e dirigente, vivendo molti anche molto complessi.

Dino Zoff Volevo solo fare bene il mio lavoro, le testimonianze

Durante Dino Zoff Volevo solo fare bene il mio lavoro prendono la parola numerosi amici e colleghi che hanno avuto modo di conoscere molto bene l’ex portiere. Intervengono, fra gli altri, Marco Tardelli e Bruno Conti, oltre a Josè Altafini, Fabio Capello e Maurizio de Giovanni. Presenti, inoltre, Alessandro Del Piero, Giancarlo Dotto, Neri Marcorè e Sandro Veronesi.