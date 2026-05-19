La pellicola cinematografica How to Lose a Popularity Contest si presenta come una brillante e appassionante commedia romantica di genere young adult, distribuita ufficialmente in Italia sulla piattaforma di streaming Prime Video. La regia di questo lungometraggio è affidata alla mano esperta del cineasta Stephen S. Campanelli, che sviluppa una narrazione scorrevole incentrata sulle vicende personali di due adolescenti caratterialmente agli antipodi. I giovani protagonisti affrontano l’obbligo di collaborare strettamente all’interno di una complessa competizione scolastica, un evento che modificherà radicalmente le loro prospettive future. Di conseguenza, muovendosi tra rivalità storiche, alleanze del tutto improbabili, sentimenti inattesi e tipiche dinamiche sociali del liceo americano, l’opera unisce abilmente l’ironia drammatica, il romanticismo giovanile e un profondo percorso di crescita personale.
Regia, produzione e protagonisti del film How to Lose a Popularity Contest
Il progetto cinematografico beneficia della direzione artistica del regista canadese Stephen S. Campanelli, noto nell’ambiente di Hollywood per la sua lunga esperienza tecnica. La struttura narrativa e i dialoghi prendono forma grazie alla sceneggiatura elaborata da Dorian Keyes e Kaitlin Reilly, i quali strutturano i profili psicologici dei ragazzi in modo moderno e realistico. La produzione dell’opera fa capo alla società Great Pacific Media, che cura l’estetica visiva e il ritmo complessivo delle scene per attirare il pubblico dei ragazzi nelle diverse regioni italiane.
Per quanto riguarda il cast artistico principale, i ruoli principali sono affidati ad alcune giovani promesse del cinema internazionale. In particolare, il pubblico riconosce immediatamente la presenza di:
- Chase Hudson, celebre star di TikTok conosciuta online come Huddy;
- Sara Waisglass, attrice canadese apprezzata a livello internazionale per la partecipazione a popolari serie televisive;
- Lillian Doucet‑Roche, che arricchisce la trama interpretando un personaggio secondario di grande importanza strategica.
Dove è stato girato?
Le riprese della commedia si sono svolte principalmente in Canada, un territorio che offre ampi campus scolastici, moderni quartieri residenziali e suggestive location urbane ideali per simulare l’ambiente di una tipica cittadina degli Stati Uniti. Inoltre, la troupe ha utilizzato numerosi ambienti interni appositamente ricostruiti nei teatri di posa, come le aule didattiche, le grandi palestre scolastiche e le abitazioni private dei ragazzi. Infine, la produzione ha sfruttato svariati spazi pubblici per ambientare i grandi eventi del consiglio studentesco e le movimentate scene di gruppo. Pertanto, l’atmosfera finale ricalca perfettamente i canoni stilistici delle commedie teen contemporanee, grazie all’uso di colori molto vivaci e un montaggio dinamico.
Trama del film How to Lose a Popularity Contest
La sinossi ufficiale introduce le vicende spiegando come uno studente dichiaratamente ribelle e una perfezionista estremamente ambiziosa diano vita a un’improbabile alleanza strategica durante la corsa elettorale per la presidenza del corpo studentesco. Il giovane Nate Reed si presenta come un ragazzo refrattario alle regole, allergico alle convenzioni sociali e disinteressato ai meccanismi della popolarità scolastica. Al contrario, la studentessa Ellie Pearse incarna il perfetto modello accademico, mostrandosi metodica, competitiva e assolutamente determinata a vincere le elezioni per accedere a un’università prestigiosa all’estero.
Tuttavia, un imprevisto sentimentale legato al fidanzato di lei altera i piani e costringe i due rivali a collaborare strettamente. Durante questa forzata vicinanza, i giovani rimangono coinvolti in una serie di situazioni complesse che includono:
- l’elaborazione di bizzarre strategie elettorali per conquistare i voti dei compagni;
- una forte rivalità politica con gli altri candidati del liceo;
- le pesanti pressioni sociali esercitate dai gruppi di studenti popolari;
- numerosi momenti comici e imprevisti imbarazzanti durante i comizi pubblici.
Successivamente, l’accordo di convenienza si trasforma in un legame autentico e profondo, poiché entrambi scoprono lati nascosti della propria personalità e comprendono il reale valore dell’onestà intellettuale.
Spoiler finale
Nelle battute conclusive della pellicola, Nate ed Ellie comprendono che la competizione per la presidenza ha assunto un valore secondario rispetto al sentimento sincero nato tra loro. Durante lo svolgimento del discorso elettorale conclusivo davanti a tutta la scuola, i due candidati scelgono di essere totalmente sinceri con il pubblico e rifiutano le maschere sociali indossate fino a quel momento pur di vincere. Per questa ragione, l’esito formale delle urne passa in secondo piano. La vera vittoria consiste nell’aver trovato il coraggio individuale di mostrarsi senza filtri protettivi, ponendo le basi per un futuro sentimentale comune.
Cast completo del film How to Lose a Popularity Contest
L’elenco completo degli attori e dei rispettivi personaggi interpretati all’interno della commedia romantica include professionisti affermati e giovani interpreti del panorama cinematografico canadese:
- Chase Hudson interpreta il ribelle Nate Reed;
- Sara Waisglass assume il ruolo della metodica Ellie Pearse;
- Lillian Doucet‑Roche interpreta l’amica Quinn;
- Graham Verchere nei panni del fidanzato Rowan Cross;
- Ecstasia Sanders interpreta la manager Gloria Everdeen;
- Kyra Leroux nel ruolo della giovane Aja Fox;
- Aiden Howard interpreta lo studente Streaker Dupont;
- Jana Morrison assume le sembianze di Lauren Nicholls;
- Sebastien Roberts interpreta il genitore Shane Pearse;
- Sean Amsing nei panni del professore Artoun Festekjian;
- Janelle Beadall interpreta la studentessa Divya Madhavi;
- Bob Frazer nel ruolo del padre di Nate;
- Tyler Roberge interpreta il compagno Adam;
- Yvette Dudley‑Neuman nei panni della segretaria Denise;
- Laerke Peterson interpreta Ellie Pearse all’età di 12 anni;
- Miles Phoenix Foley assume il ruolo di Charlie Dupont da bambino;
- Kingston Goodjohn nei panni di Rowan Cross a 12 anni;
- Knox Hamilton interpreta il piccolo Nate Reed all’età di 12 anni.