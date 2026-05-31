Domenica 31 maggio si svolge il Power Hits Estate 2026, al via alle ore 21:00. Si tratta di un’edizione molto importante per il concerto, che festeggia il decimo anniversario.

Power Hits Estate 2026, l’elezione del tormentone estivo articolata in due serate

Il grande palco del Power Hits Estate 2026 è allestito presso il Centrale del Foro Italico di Roma e in occasione della decima edizione, la kermesse è ricca di novità. Per la prima volta, infatti, il percorso che porterà all’elezione della canzone tormentone dell’estate è articolato in due tappe. La prima è quella odierna che si svolge nella Capitale. La seconda, invece, è prevista il prossimo 1° settembre all’Arena di Verona, serata nella quale sarà eletto il brano vincitore.

A partire dalla giornata odierna, inoltre, prende il via, su RTL 102.5, emittente radiofonica che organizza l’evento, la rubrica Speciale Classifica di RTL 102.5, che prosegue per tutta la durata dell’estate. Due le classifiche lanciate: quella settimanale, che decreterà il vincitore di ogni settimana, e quella generale, che eleggerà la Power Hit dell’estate 2026. Le classifiche si baseranno sui voti espressi dagli ascoltatori, ponderati con il dato di airplay elaborato da EarOne.

La conduzione a quattro e la programmazione tv

Altra novità, nel Power Hits Estate 2026, è quella della programmazione tv. Dopo sei edizioni proposte in diretta anche su Sky Uno e TV8, da quest’anno è possibile seguire l’evento musicale solamente su RTL 102.5 (canale 36 del digitale terrestre) e in streaming su RTL 102.5 Play, oltre che in tempo reale sull’emittente radiofonica.

Per la prima volta, il Power Hits Estate avrà una conduzione a quattro. Coloro che si alternano sul palco del Foro Italico sono Paola Di Benedetto e Matteo Campese, oramai presenze fisse del format. A loro si aggiungono Giulia Laura Abbiati e Jessica Brugali, al debutto assoluto. I collegamento dal red carpet, con le interviste agli artisti e ai fan, sono affidati a Luigi Santarelli e Stefania Iodice.

L’intero concerto dovrebbe avere una durata di circa tre ore.

Power Hits Estate 2026, il cast

È molto ricco il cast degli artisti del Power Hits Estate 2026. Salgono sul palco del Foro Italico i Pinguini Tattici Nucleari, Annalisa, Blanco, Achille Lauro, Biagio Antonacci, Bambole di Pezza, Arisa, Salmo, Noemi, Irama, Colpesce, Irama, Mace, Delia e Serena Brancale.

Altri protagonisti sono Sal Da Vinci, Bresh, Charlotte Cardini, Ditonellapiaga, Eddie Brock, Emma, Fedez, Elettra Lamborghini, Ernia, Fred De Palma e Francesco Gabbani. Il concerto è arricchito anche da Gaia, Gabry Ponte, Fulminacci, Geolier, Gigi D’Alessio, Gabry Ponte, Giorgia, Kid Yugi, J-Ax, LDA con Aka7even, Levante e Madame. L’elenco di cantanti è completato da Marco Masini, Meek, Nayt, Sal Da Vinci, Samurai Jay, Sayf, The Kolors e Tommaso Paradiso.