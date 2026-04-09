La programmazione di Stasera in TV, venerdì 10 aprile 2026, offre agli spettatori italiani una selezione estremamente variegata che spazia dai grandi show di intrattenimento alle serie TV di successo, fino al cinema d’autore. Su Rai 1 il pubblico può seguire l’energia travolgente di Dalla Strada Al Palco Special, mentre Mediaset risponde su Canale 5 con le dinamiche sempre accese del Grande Fratello Vip. Chi predilige il grande schermo trova pane per i suoi denti grazie a titoli di forte richiamo come l’epico Aquaman e il regno perduto, l’adrenalinico John Wick 3 – Parabellum e l’inchiesta giornalistica di alto profilo de Il caso Spotlight. La serata promette quindi di soddisfare ogni tipologia di utente, garantendo qualità e svago in ogni fascia oraria del prime time.

Stasera in TV venerdì 10 aprile 2026: Rai

La proposta della TV di Stato per questa serata di aprile punta sulla qualità dei contenuti e sulla diversificazione dei generi. Su Rai 1, lo speciale Dalla Strada Al Palco celebra il talento degli artisti di strada, portando sul piccolo schermo storie di vita autentiche e performance di alto livello artistico. Successivamente, Rai 2 propone i misteri esotici di Delitti in Paradiso, una serie che mescola abilmente indagini poliziesche e ambientazioni tropicali mozzafiato.

Rai 3, invece, trasmette La casa di Ninetta, un film drammatico diretto da Lina Sastri che esplora con delicatezza la memoria familiare e le radici napoletane. Gli amanti dell’azione pura possono sintonizzarsi su Rai 4 per seguire Keanu Reeves nelle spericolate coreografie di John Wick 3 – Parabellum. Infine, la serata Rai si completa con la cultura di Città Segrete su Rai 5, dedicata questa volta alla bellezza sabauda di Torino, e il thriller d’atmosfera Occhi di Laura Mars su Rai Movie.

Rai 1 – Dalla Strada Al Palco Special (21:30 – 00:15) – Intrattenimento

(21:30 – 00:15) – Intrattenimento Rai 2 – Delitti in Paradiso (21:20 – 22:30) – Serie TV

(21:20 – 22:30) – Serie TV Rai 3 – La casa di Ninetta (21:20 – 22:50) – Film

(21:20 – 22:50) – Film Rai 4 – John Wick 3 – Parabellum (21:18 – 23:23) – Film

(21:18 – 23:23) – Film Rai 5 – Città Segrete – Torino (21:22 – 23:21) – Intrattenimento

(21:22 – 23:21) – Intrattenimento Rai Movie – Occhi di Laura Mars (21:10 – 22:55) – Film

(21:10 – 22:55) – Film Rai Premium – Gloria (21:20 – 23:15) – Serie TV

Programmi Mediaset, La7, TV8, Nove

Le reti commerciali e i canali generalisti offrono un’alternativa solida per chi cerca cronaca o intrattenimento leggero. Su Canale 5, Alfonso Signorini guida una nuova puntata del Grande Fratello Vip, dove le tensioni e i legami tra i concorrenti animano la casa più spiata d’Italia. Per chi cerca adrenalina e mondi sommersi, Italia 1 trasmette Aquaman e il regno perduto, con Jason Momoa che interpreta il sovrano di Atlantide impegnato a salvare il pianeta da una minaccia climatica e magica.

Rete 4 continua il suo impegno con l’informazione di Quarto Grado, approfondendo i casi di cronaca nera più discussi del momento. Sul fronte della satira e della politica, La7 propone Propaganda Live con Diego Bianchi, mentre il Nove si affida alle imitazioni geniali di Maurizio Crozza in Fratelli di Crozza. Su TV8, invece, la competizione culinaria di MasterChef Italia mette alla prova gli aspiranti chef con sfide di altissimo livello gastronomico.

Rete 4 – Quarto grado (21:33 – 00:54) – Informazione

(21:33 – 00:54) – Informazione Canale 5 – Grande Fratello Vip (21:20 – 01:18) – Intrattenimento

(21:20 – 01:18) – Intrattenimento Italia 1 – Aquaman e il regno perduto (21:29 – 23:52) – Film

(21:29 – 23:52) – Film La7 – Propaganda Live (21:15 – 01:00) – Intrattenimento

(21:15 – 01:00) – Intrattenimento TV8 – MasterChef Italia (21:40 – 23:10) – Intrattenimento

(21:40 – 23:10) – Intrattenimento Nove – Fratelli di Crozza (21:30 – 23:20) – Intrattenimento

I film di questa sera in TV (venerdì 10 aprile 2026)

Il panorama cinematografico di questa sera è particolarmente ricco di titoli che hanno segnato la storia recente del cinema. Aquaman e il regno perduto domina la scena su Italia 1, portando lo spettatore in un viaggio visivo straordinario tra gli abissi oceanici. Allo stesso modo, John Wick 3 – Parabellum su Rai 4 garantisce un ritmo serrato e combattimenti coreografati magistralmente. Chi invece preferisce il cinema di denuncia può optare per Il caso Spotlight su La7 Cinema, pellicola vincitrice del premio Oscar che narra l’indagine giornalistica sugli abusi nella Chiesa cattolica. Inoltre, su Canale 20 troviamo il poliziesco Codice 999, un film crudo e teso, mentre Rai Movie propone il fascino vintage di Occhi di Laura Mars. Per una serata all’insegna dei classici, Mediaset 27 trasmette la commedia action Beverly Hills Cop II con un Eddie Murphy in stato di grazia, e TV2000 offre la profondità narrativa di I Miserabili.

I film su Sky venerdì 10 aprile 2026

L’offerta satellitare di Sky completa la serata con una selezione di anteprime e grandi cult. Su Sky Cinema Uno HD, La Voce Di Hind Rajab racconta una storia di forte impatto emotivo e attualità, perfetta per chi cerca un cinema che faccia riflettere. Gli appassionati dei musical non possono perdere Grease – Brillantina su Sky Cinema Due HD, un titolo che continua a far ballare intere generazioni con John Travolta e Olivia Newton-John. La tensione si sposta su Sky Cinema Collection HD con Angeli e Demoni, il secondo capitolo delle avventure di Robert Langdon nato dalla penna di Dan Brown. Per gli amanti del brivido, Immaculate – La prescelta su Sky Cinema Suspense HD offre un’esperienza horror suggestiva ambientata in un convento italiano. Infine, la satira politica di Qualunquemente e il dramma d’autore The Brutalist chiudono un ventaglio di opzioni davvero completo per ogni tipo di abbonato.

Sky Cinema Uno HD – La Voce Di Hind Rajab

Sky Cinema Due HD – Grease – Brillantina

Sky Cinema Collection HD – Angeli e Demoni

Sky Cinema Action HD – Justice League

Sky Cinema Suspense HD – Immaculate – La prescelta

Sky Cinema Comedy HD – Qualunquemente

Sky Cinema Romance HD – Ti presento Sofia

Sky Cinema Drama HD – The Brutalist

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