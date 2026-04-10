Venerdì 10 aprile parte la 32° giornata di Serie A e di seguito vi sveliamo la programmazione tv. Dieci le partite previste, tutte trasmesse su DAZN. Di queste, tre sono fruibili in co-esclusiva su Sky.

Serie A 32° giornata programmazione tv, Roma-Pisa apre il turno

La 32° giornata di Serie A parte il 10 aprile alle 20:45. In tale ora, infatti, è previsto il fischio di inizio dell’incontro fra la Roma di Gian Piero Gasperini e il Pisa. Un match trasmesso anche su Sky e che è molto importante. I padroni di casa devono vincere per continuare a sperare nella qualificazione alle coppe europee, gli ospiti invece hanno disperato bisogno di punti per la salvezza.

Sabato 11 aprile si disputano quattro incontri. Alle 15:00 si svolge lo scontro diretto per la salvezza Cagliari-Cremonese e, in contemporanea, l’Hellas Verona, a rischio retrocessione, è di scena, in trasferta, contro il Torino. Dalle 18:00, il Milan di Massimiliano Allegri, dopo la sconfitta contro il Napoli, spera di tornare alla vittoria affrontano l’Udinese. Infine, dalle 20:45, DAZN e Sky propongono agli abbonati la partita tra l’Atalanta e la Juventus.

Como-Inter visibile la domenica

La 32° giornata di Serie A procede domenica 12 aprile. Dalle 12:30, il Genoa affronta il Sassuolo. Poco più tardi, alle 15:00, il Parma sfida il Napoli di Antonio Conte, a caccia di punti per tentare di ricucire le distanze dalla capolista Inter.

Alle 18:00, il calendario propone Bologna-Lecce, che chiude il turno per quel che concerne la programmazione tv di Sky. Alle 20:45, il posticipo domenicale è fra il Como di Cesc Fabregas, determinato a difendere il quarto posto in classifica, e la capolista Inter, che invece vuole aumentare il vantaggio sulle inseguitrici.

L’ultima partita della 32° giornata di Serie A parte alle 20:45 di lunedì 13 aprile. Le protagoniste dell’incontro sono la Fiorentina, che dopo una serie di risultati utili è uscita dalla zona retrocessione, e la Lazio.

Serie A 32° giornata programmazione tv, i telecronisti

Queste le voci scelte da Sky in vista della 32° giornata di Serie A.

Roma-Pisa: Polizzi e Gobbi;

Polizzi e Gobbi; Atalanta-Juventus: Zancan e Marchegiani;

Zancan e Marchegiani; Bologna-Lecce: Barone e Marocchi.

Questi, invece, i telecronisti selezionati da DAZN in occasione del turno di campionato.