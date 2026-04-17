La bambina segreta (titolo originale Until Tomorrow) è un potente film drammatico iraniano, in onda su Tv2000, diretto da Ali Asgari, che esplora con crudo realismo la condizione femminile in una società dominata dal patriarcato e da rigidi precetti sociali. La storia segue Fereshteh, una giovane madre single che vive a Teheran e che custodisce un segreto pericoloso: una figlia nata fuori dal matrimonio. Quando i suoi genitori annunciano un arrivo imminente, la protagonista si ritrova protagonista di una corsa contro il tempo per nascondere la bambina e la verità, mettendo in luce le profonde contraddizioni di un sistema che non perdona quello che considera un “errore” morale.

Attraverso un linguaggio cinematografico essenziale e teso, il film non solo racconta un’odissea urbana, ma diventa una denuncia sociale sulla solidarietà femminile e sulla lotta per l’autodeterminazione in un contesto di estrema vulnerabilità.

Regia, produzione e protagonisti del film La bambina segreta

La regia è firmata da Ali Asgari, una delle voci più interessanti del cinema iraniano contemporaneo, che ha curato la sceneggiatura insieme a Alireza Khatami. La produzione è interamente iraniana, con il supporto di partner internazionali. Il cast vede come protagonista assoluta Sadaf Asgari (nipote del regista), la cui interpretazione di Fereshteh trasmette un senso di urgenza e dignità struggente. Accanto a lei, Ghazal Shojaei interpreta l’amica leale Atefeh, mentre Amirreza Ranjbaran e il veterano Babak Karimi (noto per i film di Asghar Farhadi) arricchiscono il cast.

Location: dove è stato girato?

Il film è stato girato interamente sul campo, utilizzando la città come un labirinto ostile:

Teheran : le strade trafficate, i quartieri popolari e gli interni angusti della capitale iraniana sono i veri co-protagonisti della storia, accentuando il senso di claustrofobia.

: le strade trafficate, i quartieri popolari e gli interni angusti della capitale iraniana sono i veri co-protagonisti della storia, accentuando il senso di claustrofobia. Location reali : per preservare lo stile documentaristico, la produzione ha girato in ospedali e case private autentiche, evitando set ricostruiti.

: per preservare lo stile documentaristico, la produzione ha girato in ospedali e case private autentiche, evitando set ricostruiti. Spazi domestici: l’appartamento di Fereshteh diventa il fulcro della tensione, il luogo che deve essere “ripulito” da ogni traccia della bambina prima dell’arrivo dei nonni.

Trama del film La bambina segreta

Fereshteh è una studentessa che lavora duramente per mantenersi a Teheran. La sua vita è costruita su una fragile bugia: i suoi genitori, che vivono in provincia, non sanno che lei ha una figlia di pochi mesi avuta da una relazione non ufficializzata. In Iran, questa condizione espone la donna a rischi legali e sociali devastanti. Il panico scatta quando i genitori le comunicano telefonicamente che saranno da lei tra poche ore per una visita a sorpresa.

Inizia così un viaggio disperato insieme alla sua migliore amica Atefeh. Le due ragazze attraversano la città con la bambina, cercando disperatamente qualcuno — un amico, un vicino, o persino un conoscente lontano — disposto a ospitare la neonata per una sola notte. Ogni porta bussata rivela l’indifferenza o la paura di una società che teme le complicazioni legali più della sofferenza umana. Fereshteh deve affrontare ricatti morali e situazioni umilianti, mettendo a nudo la rete di ipocrisie che stringe le donne sole in una metropoli indifferente.

Spoiler finale: la scelta della verità

Dopo una notte estenuante passata a fuggire da un luogo all’altro, Fereshteh raggiunge il limite della sopportazione. Invece di continuare a nascondersi, la protagonista compie un atto di estremo coraggio: decide di non affidare la figlia a estranei e di tornare a casa per affrontare i propri genitori.

Il film si chiude con un’inquadratura intensa sul volto di Fereshteh mentre apre la porta di casa. Non vediamo la reazione dei genitori, né sentiamo le loro parole. La scelta del regista è quella di concentrarsi interamente sulla metamorfosi della protagonista: da vittima della paura a donna consapevole della propria verità. È un finale aperto che lascia intendere che, sebbene le conseguenze saranno durissime, Fereshteh ha finalmente smesso di essere un’ombra nella propria vita.

Cast completo del film La bambina segreta

Un ensemble di attori che restituisce tutta la tensione sociale dell’opera: