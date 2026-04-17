Laghat – Un sogno impossibile è un emozionante dramma sportivo italiano diretto da Michael Zampino, disponibile in esclusiva streaming su Paramount+. Il film racconta la vera, incredibile storia di Laghat, un purosangue che ha segnato la storia dell’ippica italiana correndo e vincendo nonostante una quasi totale cecità. Attraverso la parabola di Andrea, un giovane fantino in cerca di redenzione, la pellicola esplora il legame simbiotico tra uomo e animale, trasformando una sfida sportiva in una potente lezione di vita sulla fiducia e sul superamento delle barriere fisiche e mentali.

La narrazione si distacca dai classici canoni del genere sportivo per addentrarsi in una dimensione più intima e umana, dove il riscatto non si misura solo in trofei, ma nella capacità di guardare oltre l’oscurità, proprio come fa il protagonista a quattro zampe.

Regia, produzione e protagonisti del film Laghat Un sogno impossibile

Dietro la macchina da presa troviamo Michael Zampino, che firma anche la sceneggiatura insieme alla pluripremiata Heidrun Schleef. La produzione è interamente italiana, realizzata con una cura maniacale per i dettagli tecnici del mondo delle corse. Il ruolo del giovane Andrea è affidato a Lorenzo Guidi, che regala un’interpretazione intensa e fisica. Accanto a lui, il talentuoso Edoardo Pesce interpreta il padre Mario, mentre l’attore francese Hippolyte Girardot veste i panni del saggio allenatore Tony. Completa il cast principale Carlotta Antonelli nel ruolo di Giulia.

Location: dove è stato girato?

Per restituire la verità di una storia realmente accaduta, il film è stato girato nei luoghi simbolo dell’ippica italiana:

Ippodromo di San Rossore (Pisa) : location centrale dove il vero Laghat ha vissuto e gareggiato, offrendo scenari naturali di rara bellezza tra pinete e piste sabbiose.

: location centrale dove il vero Laghat ha vissuto e gareggiato, offrendo scenari naturali di rara bellezza tra pinete e piste sabbiose. Scuderie e centri di allenamento toscani : utilizzati per mostrare il duro lavoro quotidiano e il rapporto tattile tra il fantino e il cavallo ipovedente.

: utilizzati per mostrare il duro lavoro quotidiano e il rapporto tattile tra il fantino e il cavallo ipovedente. Periferie urbane: ambientazioni scelte per raccontare il contesto sociale difficile in cui si muove Andrea, segnato dai loschi affari del padre antiquario.

Trama del film Laghat Un sogno impossibile

Andrea è un ex fantino di ventun anni la cui carriera è andata in frantumi a causa di cattive compagnie e del rapporto tossico con il padre Mario. Demotivato e rassegnato a una vita mediocre, ritrova la speranza grazie a Tony, il suo vecchio mentore, che gli propone di tornare in sella. C’è però una condizione: l’unico cavallo disponibile per lui è Laghat, un animale dalla genetica straordinaria ma colpito da una grave forma di cecità degenerativa.

Inizialmente scettico, Andrea instaura con Laghat un rapporto unico basato sulla voce, sul ritmo e su una fiducia cieca nel senso letterale del termine. Mentre il ragazzo deve difendersi dalle pressioni del padre che vorrebbe coinvolgerlo in affari poco puliti, Laghat deve imparare a correre in mezzo agli altri cavalli senza vedere gli ostacoli. La loro ascesa nel mondo delle corse diventa un caso mediatico, ma anche un bersaglio per chi vede nel cavallo solo un rischio o un oggetto di scommesse clandestine. Lungo il percorso, Andrea troverà in Giulia una preziosa alleata per superare i propri fantasmi e credere finalmente in un futuro diverso.

Spoiler finale: la vittoria del cuore

Nel finale, Andrea decide di ignorare le diffide burocratiche e i dubbi dei veterinari, portando Laghat a correre una gara decisiva contro i migliori purosangue del circuito. Durante la corsa, il binomio affronta momenti di puro terrore quando Laghat perde il riferimento sonoro a causa del rumore degli zoccoli avversari, ma Andrea riesce a guidarlo usando solo la sua voce e il battito del cuore.

In un arrivo in volata mozzafiato, Laghat non taglia il traguardo per primo, ma la sua prestazione incredibile — ottenuta in totale oscurità — viene celebrata come una vittoria morale senza precedenti. Andrea trova finalmente la forza di allontanarsi definitivamente dai loschi traffici del padre, ottenendo la licenza da fantino professionista. L’ultima inquadratura mostra Andrea e Laghat al tramonto, uniti da un legame che ha sconfitto l’impossibile: entrambi hanno finalmente imparato a “vedere” con il cuore.

Cast completo del film Laghat Un sogno impossibile

Un cast di talenti italiani e internazionali per una storia di grande impatto: