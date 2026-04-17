Roommates è una commedia brillante e pungente diretta da Chandler Levack, disponibile sul catalogo Netflix a partire dal 17 aprile 2026. Il film racconta l’evoluzione — o meglio, il rapido deterioramento — del rapporto tra due coinquiline universitarie: Devon, una matricola ingenua, idealista e piena di buone intenzioni, e Celeste, una ragazza carismatica, sicura di sé e apparentemente perfetta. Quella che inizia come una convivenza promettente si trasforma presto in una guerra fredda fatta di piccole vendette, gelosie, manipolazioni e aggressioni passive.

Attraverso un linguaggio satirico e moderno, la pellicola esplora con precisione chirurgica le dinamiche tossiche dell’amicizia femminile, la pressione sociale del college e il bisogno disperato di approvazione che caratterizza la Generazione Z, oscillando tra momenti di irresistibile comicità cringe e riflessioni più profonde sulla salute mentale e l’identità.

Regia, produzione e protagonisti del film Roommates

La regia è affidata a Chandler Levack, nota per il suo stile visivo fresco e narrativo. La sceneggiatura è firmata da Jimmy Fowlie e Ceara O’Sullivan, autori capaci di catturare i ritmi e i linguaggi del mondo universitario odierno. La produzione è interamente statunitense, realizzata come contenuto originale per Netflix. Nel ruolo della timida Devon troviamo Sadie Sandler, mentre la magnetica Celeste è interpretata da Chloe East. Accanto a loro, Aidan Langford e Francesca Scorsese arricchiscono il cast dei giovani talenti emergenti.

Location GEO: dove è stato girato?

Per ricreare l’atmosfera vibrante e competitiva dell’istruzione superiore americana, il film ha utilizzato diverse location reali:

Campus Universitari (USA) : le riprese principali si sono svolte in storici campus statunitensi, scelti per la loro estetica classica che contrasta con i conflitti moderni delle protagoniste.

: le riprese principali si sono svolte in storici campus statunitensi, scelti per la loro estetica classica che contrasta con i conflitti moderni delle protagoniste. Dormitori studenteschi : gran parte dell’azione si svolge negli spazi angusti delle stanze condivise, fondamentali per creare quella tensione claustrofobica che alimenta l’aggressione passiva.

: gran parte dell’azione si svolge negli spazi angusti delle stanze condivise, fondamentali per creare quella tensione claustrofobica che alimenta l’aggressione passiva. Aree urbane universitarie: biblioteche, mense e caffetterie locali sono state utilizzate per le scene corali, sottolineando la pressione sociale costante a cui sono sottoposti gli studenti.

Trama del film Roommates

Devon arriva alla sua prima esperienza fuori casa con il desiderio di cambiare vita e diventare “la versione migliore di se stessa”. Quando riesce a convincere la carismatica Celeste a diventare sua coinquilina, crede di aver fatto il colpaccio della vita. Celeste rappresenta tutto ciò che Devon vorrebbe essere: popolare, impeccabile e sempre al centro dell’attenzione.

Tuttavia, la magia svanisce non appena le luci si spengono. Celeste si rivela una manipolatrice esperta, capace di usare il carisma per isolare Devon e farla sentire inadeguata attraverso piccoli commenti taglienti e sabotaggi domestici. Devon, inizialmente sottomessa, inizia a rispondere al fuoco con il fuoco: la loro stanza si trasforma in un campo di battaglia psicologico dove ogni asciugamano fuori posto o post-it diventa una dichiarazione di guerra. Il film segue questa escalation autodistruttiva tra feste universitarie, esami e la ricerca spasmodica di un “posto nel mondo” che finisce per logorare entrambe.

Spoiler finale: la fine della guerra

Il conflitto esplode definitivamente durante il grande evento di fine semestre, dove un piano di vendetta orchestrato da Devon finisce per umiliare Celeste davanti all’intero college. Invece di provare soddisfazione, Devon assiste al crollo emotivo di quella che considerava una “nemica perfetta”, scoprendo che dietro la facciata di Celeste si nascondeva un’insicurezza profonda quanto la sua.

Il film non si conclude con una riappacificazione forzata o zuccherosa: le due ragazze decidono di non vivere più insieme e di prendere strade separate. Tuttavia, l’esperienza ha forgiato entrambe: Devon ha imparato a porre dei confini e a non farsi schiacciare, mentre Celeste è costretta a smantellare la maschera sociale che la stava soffocando. Il finale lascia un retrogusto amaro ma necessario, ricordando che alcune persone entrano nella nostra vita non per restare, ma per costringerci a crescere.

Cast completo del film Roommates

Un cast giovane e dinamico che cattura perfettamente lo spirito della nuova commedia americana: